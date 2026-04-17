Α Bola: «Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Φώτης Ιωαννίδης»

Ο Φώτης Ιωαννίδης φαίνεται πως δεν γλιτώνει την επέμβαση, με τις πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία σχετικά με την κατάσταση του να μην είναι θετικές, καθώς δημοσίευμα της A Bola αναφέρει πως ο Έλληνας επιθετικός δεν μπορεί να ξεπεράσει διαφορετικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Ο 26χρονος φορ ταλαιπωρείται εδώ και μήνες από τραυματισμό στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, ο οποίος προέκυψε από τον περασμένο Νοέμβριο, σε αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στη Σάντα Κλάρα.

Η αποθεραπεία του δεν έχει εξελιχθεί όπως αναμενόταν και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές μέσα στο 2026.

Ο Ιωαννίδης πιθανόν να μην αγωνιστεί φέτος

Σύμφωνα με το πορτογαλικό ρεπορτάζ, το ενδεχόμενο επέμβασης συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες, κάτι που σημαίνει πως η φετινή αγωνιστική περίοδος ίσως ολοκληρωθεί πρόωρα για τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Σπόρτινγκ για τη νέα σεζόν. Ο Ιωαννίδης μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Πορτογαλία και μέχρι στιγμής μετρά 6 γκολ και 3 ασίστ σε 27 εμφανίσεις με τη φανέλα της Σπόρτινγκ.