Α Bola: «Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Φώτης Ιωαννίδης»
Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να τελειώσει τη φετινή σεζόν χωρίς να αγωνιστεί ξανά με τη Σπόρτινγκ
- Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
- Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
- Μέσα στην πυρόσφαιρα – Τι είδαν οι αστροναύτες του Artemis καθώς έπεφταν σαν μετέωρο στη Γη
- Νάουσα: Το «πείραμα» που μπορεί να αλλάξει τα πάντα – Ο Δήμαρχος μιλάει στο in
Ο Φώτης Ιωαννίδης φαίνεται πως δεν γλιτώνει την επέμβαση, με τις πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία σχετικά με την κατάσταση του να μην είναι θετικές, καθώς δημοσίευμα της A Bola αναφέρει πως ο Έλληνας επιθετικός δεν μπορεί να ξεπεράσει διαφορετικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Ο 26χρονος φορ ταλαιπωρείται εδώ και μήνες από τραυματισμό στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, ο οποίος προέκυψε από τον περασμένο Νοέμβριο, σε αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στη Σάντα Κλάρα.
Η αποθεραπεία του δεν έχει εξελιχθεί όπως αναμενόταν και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές μέσα στο 2026.
Ο Ιωαννίδης πιθανόν να μην αγωνιστεί φέτος
Σύμφωνα με το πορτογαλικό ρεπορτάζ, το ενδεχόμενο επέμβασης συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες, κάτι που σημαίνει πως η φετινή αγωνιστική περίοδος ίσως ολοκληρωθεί πρόωρα για τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού.
Παράλληλα, δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Σπόρτινγκ για τη νέα σεζόν. Ο Ιωαννίδης μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Πορτογαλία και μέχρι στιγμής μετρά 6 γκολ και 3 ασίστ σε 27 εμφανίσεις με τη φανέλα της Σπόρτινγκ.
- Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές
- Άνοιξε ο δρόμος για την πρόσληψη Δώνη στη Σαουδική Αραβία – Απολύθηκε ο Ρενάρ
- Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
- Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε προσεκτικοί, συγκεντρωμένοι και επιθετικοί»
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ δεν έχει αποφασίσει για «άξονα» και αριστερό «φτερό»
- Ωρα ευρωπαϊκού μεταλλίου για Τσελίδη και Τελτσίδου
- Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
- Αποκάλυψη Σλοτ: «Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας»
