«Η Σπόρτινγκ εξετάζει την πώληση του Ιωαννίδη το καλοκαίρι»

Η Σπόρτινγκ εξετάζει το σενάριο της παραχώρησης του Φώτη Ιωαννίδη το ερχόμενο καλοκαίρι, σύμφωνα με ρεπορτάζ πορτογαλικής ιστοσελίδας.

Οι Πορτογάλοι δεν φαίνεται να έμειναν ικανοποιημένοι από τον Έλληνα φορ, καθώς ο ίδιος παρέμεινε στα πιτς για αρκετό διάστημα λόγω προβλημάτων τραυματισμού και δεν κατάφερε να συνεισφέρει στην ομάδα.

Exclusivo Leonino 🗞️ Sporting aceita negociar Fotis Ioannidis por causa das lesões, mas apenas com uma condição 👀 Confere a notícia completa no link dos comentários 👇 pic.twitter.com/CWN9GsoPmv — Leonino (@leoninopt) March 28, 2026

Η Σπόρτινγκ θα παραχωρήσει τον Ιωαννίδη, μόνο αν υπάρξει κάποια δελεαστική πρόταση.

Το ρεπορτάζ της πορτογαλικής ιστοσελίδας υπογραμμίζει ότι η Σπόρτινγκ έχει βάλει τον Ιωαννίδη στη λίστα με τους παίκτες που επιθυμεί να παραχωρήσει, ωστόσο αυτό θα γίνει υπό έναν όρο, αφού οι Πορτογάλοι δεν θα προχωρήσουν οποιαδήποτε συμφωνία, αν δεν υπάρξει δελεαστική πρόταση.

Θυμίζουμε ότι η Σπόρτινγκ ολοκλήρωσε το deal της απόκτησης του Έλληνα διεθνή από τον Παναθηναϊκό έναντι 22 εκατ. ευρώ (συν 3 με τη μορφή μπόνους). Συνεπώς, οι Πορτογάλοι δεν είναι διατεθειμένοι να ρίξουν το κασέ τους σε περίπτωση που προχωρήσουν σε μία τέτοια κίνηση.