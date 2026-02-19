Ελένη Βουλγαράκη: Ισχύει η πρόταση γάμου από τον Φώτη Ιωαννίδη; Τι απαντά
Η Ελένη Βουλγαράκη ζει μόνιμα στην Πορτογαλία. Τι απαντά για τα δημοσιεύματα που θέλουν τον σύντροφό της Φώτη Ιωαννίδη να της έκανε πρόταση γάμου.
Πριν λίγες ημέρες η Ελένη Βουλγαράκη παραιτήθηκε από την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή που συνεργάζονταν για να μετακομίσει στη Λισαβόνα, όπου ζει ο σύντροφος της Φώτης Ιωαννίδης.
Οι αρχικές φήμες έλεγαν ότι τίθεται εγκυμοσύνης, τις οποίες η ίδια διέψευσε και νέα δημοσιεύματα μιλούν για πρόταση γάμου την οποία της έκανε ο αγαπημένος της.
Φώτης Ιωαννίδης: Πήρε τη μεγάλη απόφαση και έκανε πρόταση γάμου;
Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης φέρεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας ακόμη και μέσα στο φετινό καλοκαίρι.
Η φημολογούμενη πρόταση γάμου φαίνεται να έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελένη Βουλγαράκη είχε βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων, λόγω της επιλογής της να αποχωρήσει από το ραδιόφωνο προκειμένου να ταξιδεύει συχνότερα στη Λισαβόνα, όπου αγωνίζεται πλέον ο σύντροφός της μετά τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό.
Ελένη Βουλγαράκη: Θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας;
Ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται να μην ισχύει, σύμφωνα με την εκπομπή Happy Day του ALPHA.
Συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε ότι επικοινώνησε προσωπικά με την Ελένη Βουλγαράκη για να διασταυρώσει την πληροφορία, με τη δημοσιογράφο να διαψεύδει κατηγορηματικά το σχετικό ρεπορτάζ, χαρακτηρίζοντάς το ανυπόστατο.
Παράλληλα, ο Παναγιώτης Στάθης από τη σημερινή «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε διαφορετική εκτίμηση.
«Εικάζω ότι ο Φώτης έκανε πρόταση γάμου στην Ελένη στις 14 Φεβρουαρίου. Δεν το ξέρω, αλλά εικάζω»
«Την πέταξες τη βόμβα σου τώρα!» σχολίασε ο Στέφανος Σίσκος.
