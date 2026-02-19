Ελένη Βουλγαράκη: Ισχύει η πρόταση γάμου από τον Φώτη Ιωαννίδη; Τι απαντά

Πριν λίγες ημέρες η Ελένη Βουλγαράκη παραιτήθηκε από την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή που συνεργάζονταν για να μετακομίσει στη Λισαβόνα, όπου ζει ο σύντροφος της Φώτης Ιωαννίδης.

Οι αρχικές φήμες έλεγαν ότι τίθεται εγκυμοσύνης, τις οποίες η ίδια διέψευσε και νέα δημοσιεύματα μιλούν για πρόταση γάμου την οποία της έκανε ο αγαπημένος της.

Φώτης Ιωαννίδης: Πήρε τη μεγάλη απόφαση και έκανε πρόταση γάμου;

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης φέρεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας ακόμη και μέσα στο φετινό καλοκαίρι.

Η φημολογούμενη πρόταση γάμου φαίνεται να έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελένη Βουλγαράκη είχε βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων, λόγω της επιλογής της να αποχωρήσει από το ραδιόφωνο προκειμένου να ταξιδεύει συχνότερα στη Λισαβόνα, όπου αγωνίζεται πλέον ο σύντροφός της μετά τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό.

Ελένη Βουλγαράκη: Θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας;

Ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται να μην ισχύει, σύμφωνα με την εκπομπή Happy Day του ALPHA.

Συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε ότι επικοινώνησε προσωπικά με την Ελένη Βουλγαράκη για να διασταυρώσει την πληροφορία, με τη δημοσιογράφο να διαψεύδει κατηγορηματικά το σχετικό ρεπορτάζ, χαρακτηρίζοντάς το ανυπόστατο.

Παράλληλα, ο Παναγιώτης Στάθης από τη σημερινή «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε διαφορετική εκτίμηση.

«Εικάζω ότι ο Φώτης έκανε πρόταση γάμου στην Ελένη στις 14 Φεβρουαρίου. Δεν το ξέρω, αλλά εικάζω»

«Την πέταξες τη βόμβα σου τώρα!» σχολίασε ο Στέφανος Σίσκος.