Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκονται σε σχέση τα τελευταία 2 χρόνια. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής διαμένει μόνιμα στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Λισαβόνα, μετά τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό.

Ελένη Βουλγαράκη: Η απόφαση για τη μετακόμιση στη Λισαβόνα

Μέσα από την εκπομπή, «Τα Κουνάβια» στον Music 89,2, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2027, η Ελένη Βουλγαράκη ανακοίνωσε την απόφαση της να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να ακολουθήσει τον αγαπημένο της στην Πορτογαλία.

«Δεν πήγαινε άλλο… Δεν μπορώ να είμαι μια εδώ και μια εκεί», είπε για την απόφασή της να αφήσει τη θέση της στη ραδιοφωνική εκπομπή, ξεκινώντας για τη νέα της καθημερινότητα στη Λισαβόνα.

Ο λόγος της μετακόμισης είναι η εγκυμοσύνη;

«Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή.

Νομίζουν ότι είμαι έγκυος, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα πρόγραμμα καθημερινής εκπομπής, με τα δεδομένα που έχει τώρα η ζωή μου. Είναι πολύ δύσκολο και ήταν πολύ δύσκολο μέχρι να καταλήξουμε να πάρουμε αυτή την απόφαση» εξήγησε η ραδιοφωνική παραγωγός.

«Πρέπει να μοιράσω κάπως διαφορετικά και τον χρόνο και να μην είμαι με το ένα πόδι εδώ και το ένα πόδι εκεί. Δεν έχω καμία ισορροπία στη ζωή μου, γενικά. Πρέπει κάπως να το βρω» πρόσθεσε η Ελένη Βουλγαράκη.