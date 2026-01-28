magazin
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη
Fizz 28 Ιανουαρίου 2026, 10:35

Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη στο πλευρό του αγαπημένου της Φώτη Ιωαννίδη. «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Spotlight

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκονται σε σχέση τα τελευταία 2 χρόνια. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής διαμένει μόνιμα στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Λισαβόνα, μετά τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό.

Ελένη Βουλγαράκη: Η απόφαση για τη μετακόμιση στη Λισαβόνα

Μέσα από την εκπομπή, «Τα Κουνάβια» στον Music 89,2, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2027, η Ελένη Βουλγαράκη ανακοίνωσε την απόφαση της να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να ακολουθήσει τον αγαπημένο της στην Πορτογαλία.

«Δεν πήγαινε άλλο… Δεν μπορώ να είμαι μια εδώ και μια εκεί», είπε για την απόφασή της να αφήσει τη θέση της στη ραδιοφωνική εκπομπή, ξεκινώντας για τη νέα της καθημερινότητα στη Λισαβόνα.

Ο λόγος της μετακόμισης είναι η εγκυμοσύνη;

«Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή.

Νομίζουν ότι είμαι έγκυος, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα πρόγραμμα καθημερινής εκπομπής, με τα δεδομένα που έχει τώρα η ζωή μου. Είναι πολύ δύσκολο και ήταν πολύ δύσκολο μέχρι να καταλήξουμε να πάρουμε αυτή την απόφαση» εξήγησε η ραδιοφωνική παραγωγός.

«Πρέπει να μοιράσω κάπως διαφορετικά και τον χρόνο και να μην είμαι με το ένα πόδι εδώ και το ένα πόδι εκεί. Δεν έχω καμία ισορροπία στη ζωή μου, γενικά. Πρέπει κάπως να το βρω» πρόσθεσε η Ελένη Βουλγαράκη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
MSCI: Τι θα φέρει η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου για επενδυτές και κεφάλαια

MSCI: Τι θα φέρει η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου για επενδυτές και κεφάλαια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Φυσικό αέριο
ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

inWellness
inTown
Stream magazin
Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης
Fizz 28.01.26

Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι πλέον single. Η σχέση της ηθοποιού με τον γοητευτικό επιχειρηματία είχε γίνει γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, δυο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά.

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Fizz 27.01.26

Αρνητικό ρεκόρ - Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
Ταινίες στην Ευρώπη 27.01.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»

Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν είναι η μόνη που σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ - Αρκετοί διάσημοι έχου φύγει ήδη από τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο – «Υπήρχαν εμπόδια»
Τον ήθελαν 27.01.26

Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο - «Υπήρχαν εμπόδια»

Ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο υποδύεται τον συγκλονιστικό ρόλο του δάσκαλου καράτε (Sensei) Σένσεϊ Σέρτζιο Στ. Κάρλος στην ταινία «One Battle After Another» κι όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται παραλίγο να μην εμφανιστεί στην ταινία - ωστόσο, κάποιοι επέμεναν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»
«Nepo daddy» 26.01.26

Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ μιλά χωρίς φίλτρα για τη γονεϊκότητα, απορρίπτοντας την ιδέα της τελειότητας: αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, λέει, δεν είναι άψογοι γονείς, αλλά ειλικρίνεια, λάθη και αγάπη.

Σύνταξη
Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών
«Βαρβαρότητα» 26.01.26

Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών

Με κονκάρδες «ICE Out» και «Be Good», η Νάταλι Πόρτμαν μετέτρεψε την προώθηση του The Gallerist σε πολιτική παρέμβαση, μιλώντας ανοιχτά για τη βία της ICE αλλά και για τον συστηματικό αποκλεισμό γυναικών δημιουργών από τη αναγνώριση στα βραβεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί – Οι ΗΠΑ αμφιβάλουν για τη Ροντρίγκες
Θολό τοπίο 28.01.26

Οι ΗΠΑ αμφιβάλουν για τη Ροντρίγκες - Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση στη Βενεζουέλα «εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί»

Αμφιβολίες έχουν οι ΗΠΑ για το κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν πλήρως την Ροντρίγκες με τον Ρούμπιο να επαναφέρει τη στρατιωτική απειλή για τη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Καλλιθέα: Νέα τραγωδία με βρέφος – Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του
Μόλις επτά ημερών 28.01.26

Νέα τραγωδία με βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του

Το βρέφος παρελήφθη στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν ζωή.

Σύνταξη
Ρωσία: Φρικτά βασανιστήρια στον στρατό – Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα
Ασύλληπτη σκληρότητα 28.01.26

Φρικτά βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό - Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα (βίντεο)

Πλάνα δείχνουν δύο στρατιώτες από τη Ρωσία δεμένους στα δέντρα στη γραμμή του Μετώπου να εκλιπαρούν για έλεος την ώρα που οι διοικητές τούς βάζουν χιόνι στο στόμα για να πνίξουν τις κραυγές τους

Σύνταξη
«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά
«Drumul morții» 28.01.26

«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά

Ο DN6 είναι εθνικός δρόμος στη Ρουμανία μήκους 639 χλμ, με μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση - Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Champions League 28.01.26

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Στο σφυρί 28.01.26

Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης
Fizz 28.01.26

Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι πλέον single. Η σχέση της ηθοποιού με τον γοητευτικό επιχειρηματία είχε γίνει γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, δυο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά.

Σύνταξη
«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

«Μετωπική» σύγκρουση με την κυβέρνηση ανοίγει το ΠΑΣΟΚ με αιχμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Νέο «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ ετοιμάζει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών – Τι εξετάζει η Αστυνομία
Σοκ 28.01.26

Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία

Ο 52χρονος συλληφθείς ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 46χρονης στη Θεσσαλονίκη που αγνοούνταν από τον Οκτώβριο του 2024 - Τι ισχυρίστηκε για τη δεύτερη σορό που εντοπίστηκε στο δώμα

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 28.01.26

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Στη Ρουμανία βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, καθώς και εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς.

Σύνταξη
Ιλχάν Ομάρ: Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών διακόπτει την ομιλία της όταν άνδρας της πετά άγνωστο υγρό
Ιλχάν Ομάρ 28.01.26

Άνδρας πέταξε άγνωστη ουσία σε βουλεύτρια των Δημοκρατικών της Μινεάπολης την ώρα ομιλίας εναντίον της ICE

Η Ιλχάν Ομάρ, μουσουλμάνα με καταγωγή από τη Σομαλία, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει γίνει πολλές φορές στόχος του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι
Κόσμος 28.01.26

Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ινδονησία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ
Υπαναχώρηση 28.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ

Ο Μίλερ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, υπαναχωρεί - Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, είχε υπερασπιστεί τους πράκτορες που τον πυροβόλησαν χαρακτηρίζοντας τον 37χρονο, «δυνάμει δολοφόνο»

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο