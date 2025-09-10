Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για τους haters – «Ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ»

Η Ελένη Βουλγαράκη, σε μια πρόσφατη ανάρτηση της στο Tik Tok βρήκε ένα ευφάνταστο τρόπο να απαντήσει στα κακοπροαίρετα σχόλια που δέχεται για την προσωπική ζωή της.

Ελένη Βουλγαράκη: Το ξέσπασμα προς τους haters

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και σύντροφος του ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη προσποιείται αρχικά ότι κλαίει, ενώ στη συνέχεια κάνει το σήμα της νίκης, χαμογελώντας.

Παρά το χιουμοριστικό περιεχόμενο, ωστόσο, δεν έκρυψε την αγανάκτησή της με όλους εκείνους και εκείνες που γράφουν κάτω από τα posts της -όπως η ίδια λέει- την «εμετική τους ηλιθιότητα».

«Όταν γράφει κάποιος ή ΚΑΠΟΙΑ (που είναι ακόμα πιο τραγικό) την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου (αντί να ασχολείται ο καθένας με τη ζωούλα του) με πρόθεση να με προσβάλει/στεναχωρήσει (;) αλλά εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους» γράφει χαρακτηριστικά στο κείμενό της, χωρίς, ωστόσο, να εξηγεί σε ποιο σχόλιο αναφέρεται.

Ελένη Βουλγαράκη: «Είμαι η μεγαλύτερη φαν σου!» γράφει στον Φώτη Ιωαννίδη

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι και επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς η πορτογαλική ομάδα και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν και επίσημα την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Όταν έγινε η επίσημη ανακοίνωση μέσα από τα social media της ομάδας, η Ελένη Βουλγαράκη θέλησε να κάνει μία ανάρτηση – μήνυμα στήριξης στον αγαπημένο της, τονίζοντας ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστριά του!

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια σου. Λάμψε δυνατά Φώτη! Για πάντα στο πλευρό σου» γράφει η Ελένη Βουλγαράκη για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.