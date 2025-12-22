Ελένη Βουλγαράκη: Χριστούγεννα με τον Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
H Ελένη Βουλγαράκη αυτή τη σεζόν απέχει από την τηλεόραση. Πώς σχολιάζει την κόντρα ανάμεσα σε Σίσσυ Χρηστίδου και Γιώργο Λιάγκα.
Η Ελένη Βουλγαράκη σε πρόσφατη συνέντευξη της στο «Weekend Live» μίλησε για τη φετινή αποχή της από την τηλεόραση, αλλά και τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος ζει πλέον στην Πορτογαλία.
Ελένη Βουλγαράκη: «Μου λείπει η δουλειά»
«Καλά τα βλέπω τα πράγματα φέτος, περίεργα απ’ έξω, διαφορετικά. Δεν θέλω να πω πολλά γι΄αυτό.
Νιώθω σαν αυτό το trend στο Tik Tok που λέει: “Είμαι κάπου και κάνω κάτι αλλά δεν θέλω να πω πού για να μη με ματιάσετε”. Μου αρέσει η δουλειά στην τηλεόραση, τα βλέπω όλα σαν προκλήσεις, σαν εμπειρίες, μακάρι να έρθουν πράγματα και είναι καλοδεχούμενα.
Μου λείπει η δουλειά. Νιώθω ότι κάτι δεν γίνεται σωστά επειδή δεν έχω την καθημερινότητα που είχα. Θα το βρούμε όλα μέσα στη ζωή είναι», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ελένη Βουλγαράκη.
Πώς σχολιάζει την κόντρα Λιάγκα – Χρηστίδου
«Είναι σημαντικό ότι η «κόντρα» είναι τηλεοπτική και όχι στη ζωή, αν είναι κόντρα… Σε αυτό θα απαντήσουν οι ίδιοι, πάντως έχει ένα ενδιαφέρον.
Καταλαβαίνω ότι η Σίσσυ παίζει στην εκπομπή όσα γίνονται μέσα στην εβδομάδα, σχολιάζει και τον Γιώργο Λιάγκα και εκείνος μετά απαντά από την εκπομπή και γίνεται αυτή η αλυσίδα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό», ανέφερε η Ελένη Βουλγαράκη.
Χριστούγεννα με τον αγαπημένο της στην Πορτογαλία
«Θα πάω Πορτογαλία, θα κάνω Χριστούγεννα εκτός φέτος. Δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση», υπογράμμισε.
- Αγρότες: Με τα τρακτέρ τους οδεύουν για τις σήραγγες των Τεμπών – Θα τις κλείσουν για 5 ώρες μόνο για τα φορτηγά
- Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους
- Βρέφος 25 ημερών ανάμεσα σε μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη
- Παναθηναϊκός: «Ξέσπασε» ο κόσμος μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ – Στο στόχαστρο Αλαφούζος, Μπενίτεθ και παίκτες (pics)
- Αν η καταγγελία δεν αφορούσε τον Μαζωνάκη, θα ασχολούμασταν;
- ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
- Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»
- Ελένη Βουλγαράκη: Χριστούγεννα με τον Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις