Ελένη Βουλγαράκη: Χριστούγεννα με τον Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα

Η Ελένη Βουλγαράκη σε πρόσφατη συνέντευξη της στο «Weekend Live» μίλησε για τη φετινή αποχή της από την τηλεόραση, αλλά και τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος ζει πλέον στην Πορτογαλία.

Ελένη Βουλγαράκη: «Μου λείπει η δουλειά»

«Καλά τα βλέπω τα πράγματα φέτος, περίεργα απ’ έξω, διαφορετικά. Δεν θέλω να πω πολλά γι΄αυτό.

Νιώθω σαν αυτό το trend στο Tik Tok που λέει: “Είμαι κάπου και κάνω κάτι αλλά δεν θέλω να πω πού για να μη με ματιάσετε”. Μου αρέσει η δουλειά στην τηλεόραση, τα βλέπω όλα σαν προκλήσεις, σαν εμπειρίες, μακάρι να έρθουν πράγματα και είναι καλοδεχούμενα.

Μου λείπει η δουλειά. Νιώθω ότι κάτι δεν γίνεται σωστά επειδή δεν έχω την καθημερινότητα που είχα. Θα το βρούμε όλα μέσα στη ζωή είναι», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ελένη Βουλγαράκη.

Πώς σχολιάζει την κόντρα Λιάγκα – Χρηστίδου

«Είναι σημαντικό ότι η «κόντρα» είναι τηλεοπτική και όχι στη ζωή, αν είναι κόντρα… Σε αυτό θα απαντήσουν οι ίδιοι, πάντως έχει ένα ενδιαφέρον.

Καταλαβαίνω ότι η Σίσσυ παίζει στην εκπομπή όσα γίνονται μέσα στην εβδομάδα, σχολιάζει και τον Γιώργο Λιάγκα και εκείνος μετά απαντά από την εκπομπή και γίνεται αυτή η αλυσίδα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό», ανέφερε η Ελένη Βουλγαράκη.

Χριστούγεννα με τον αγαπημένο της στην Πορτογαλία

«Θα πάω Πορτογαλία, θα κάνω Χριστούγεννα εκτός φέτος. Δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση», υπογράμμισε.