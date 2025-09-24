Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είμαι με έναν άνθρωπο και σε 5 χρόνια θα χωρίσω»

Η Ελένη Βουλγαράκη έδωσε μια εφ όλης της ύλης στο vidcast «#50 λεπτά» με τη Μαντώ Γαστεράτου, μιλώντας και για την προσωπική ζωή της,

Ο χωρισμός των γονιών της

«Δεν πήρα καλά το χωρισμό των γονιών μου. Αν είναι να χωρίσουν δύο γονείς, καλύτερα να χωρίσουν όταν το παιδί είναι σε μικρή ηλικία, γιατί δεν θα έχει πολλές αναμνήσεις.

Το έβαλα λίγο κάτω από το χαλάκι. Δεν το συζητήσαμε με τα αδέρφια μου τότε, μεγαλώνοντας το πιάσαμε, όταν ωρίμασε η συνθήκη στη ζωή μας, όταν ωρίμασε η σκέψη αυτής της καινούριας αλλαγής», είπε αρχικά η Ελένη Βουλγαράκη.

«Όταν είσαι μικρότερος, τους νιώθεις σαν Θεούς. Όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι οι γονείς σου είναι άνθρωποι και έχουν κι εκείνοι τις δυσκολίες τους».

Ελένη Βουλγαράκη: Η συγκίνηση τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια στην Καστοριά

«Πραγματικά είχα πολύ ωραία παιδικά και εφηβικά χρόνια.

Στο μυαλό μου πάντα υπήρχε ένα ταβάνι, ένιωθα περιορισμένη, ήθελα να εξερευνήσω.

Υπήρχε πολύ ταλαιπωρία το χειμώνα, πολύ χιόνι, μιλάμε για να πάμε σχολείο κάτι πρωινά το χιόνι ήταν μέχρι το γόνατο. Βάζαμε σακούλες πάνω από τα παπούτσια μας για να μην βραχούν οι κάλτσες μας και τσάντες σε σακούλες για να κάνουμε τσουλήθρα στην κατηφόρα».

Ο έρωτας και οι σχέσεις

«Πιστεύω στο “για πάντα”. Μπορεί να με φοβίζει, γιατί μέσα από το βίωμα που έχω με το χωρισμό των γονιών μου, αυτό κλονίστηκε μέσα μου, αλλά η ρομαντική μου ψυχή δεν με αφήνει να σκεφτώ λογικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είμαι με έναν άνθρωπο και σε πέντε χρόνια θα χωρίσω. Κάποια πράγματα τα θέλω παραμυθένια».

Η σχέση με τον Φώτη Ιωαννίδη

«Η απόσταση δεν έχει επηρεάσει τη σχέση μας. Πορευόμαστε μαζί με τον σύντροφό μου και είμαστε πολύ καλά».