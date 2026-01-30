Ελένη Βουλγαράκη: Με κλάματα στην τελευταία εκπομπή, πριν την Πορτογαλία

Η Ελένη Βουλγαράκη ανακοίνωσε, πριν λίγες ημέρες, ότι αποφάσισε να εγκαταλείψει το ραδιόφωνο και να ζήσει στην Πορτογαλία μαζί με τον αγαπημένο της Φώτη Ιωαννίδη. Η ραδιοφωνική παραγωγός διατηρεί σχέση με τον διεθνή ποδοσφαιριστή τα τελευταία 2 χρόνια.

Το τελευταίο διάστημα με τη μεταγραφή του στη Λισαβόνα ανάγκαζε την Ελένη Βουλγαράκη να πηγαινοέρχεται στην πορτογαλική πρωτεύουσα. Και αυτός ήταν ο λόγος που θέλησε να διακόψει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της στην Ελλάδα, ώστε να ζήσει μαζί του.

Στη σημερινή τελευταία εκπομπή, στο ραφιόφωνο Music 89,2, η Ελένη Βουλγαράκη «σπάραξε» στο φινάλε, αναφέροντας πόσο τη ζορίζει όλο αυτό που ζει, και εκφράζοντας την αμέριστη αγάπη προς τους φίλους και συνεργάτες της.

<br />

Ελένη Βουλγαράκη: «Σκεφτόμουν όταν θα έρθει αυτή η στιγμή πώς θα το αντιμετωπίσω»

«Εις το επανιδείν σίγουρα. Δε μπορώ να πω πολλά. Έχω αυτόν τον κόμπο στο στομάχι μου από την αρχή του μήνα. Σκεφτόμουν όταν θα έρθει αυτή η στιγμή πώς θα το αντιμετωπίσω. Δε μπορώ να το αντιμετωπίσω. Με ζορίζει πάρα πολύ. Δε ξέρω τι να πω.

Σας αγαπώ. Είστε οικογένεια, ειλικρινά. Ευχαριστώ και για τη στήριξη που μου δώσατε όλο αυτό το διάστημα, γιατί καταλάβατε ακριβώς τι συμβαίνει, και ήσασταν δίπλα μου. Μεγαλώνουμε. Κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίγουν. Αυτά. Σας αγαπώ» είπε η Ελένη Βουλγαράκη.

Το story στο Instagram από ακροάτρια της εκπομπής αναδημοσιεύτηκε από την Ελένη Βουλγαράκη.

«Πρέπει να διαχειριστώ διαφορετικά τον χρόνο μου»

«Θα είμαι στην Ελλάδα, απλώς δεν μπορώ να είμαι στις απαιτούμενες ημέρες για το ραδιόφωνο. Πρέπει να διαχειριστώ διαφορετικά τον χρόνο μου και να μην είμαι μισή εδώ και μισή εκεί. Δεν έχω καμία ισορροπία στη ζωή μου και πρέπει να τη βρω», δήλωσε πριν λίγες ημέρες.