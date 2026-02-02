«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη

Η περασμένη Παρασκευή ήταν μια δύσκολη ημέρα για την Ελένη Βουλγαράκη. Η αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγός έλεγε «αντίο» στην εκπομπή Τα Κουνάβια μετά από έξι χρόνια, προκειμένου να βρίσκεται πιο συχνά στο πλευρό του συντρόφου της Φώτη Ιωαννίδη που αγωνίζεται στην Πορτογαλία.

«Εις το επανιδείν σίγουρα. Δε μπορώ να πω πολλά. Έχω αυτόν τον κόμπο στο στομάχι μου από την αρχή του μήνα. Σκεφτόμουν όταν θα έρθει αυτή η στιγμή πώς θα το αντιμετωπίσω. Δε μπορώ να το αντιμετωπίσω. Με ζορίζει πάρα πολύ. Δε ξέρω τι να πω» είχε πει με κλάματα η Ελένη Βουλγαράκη στην εκπομπή.

«Σας αγαπώ. Είστε οικογένεια, ειλικρινά. Ευχαριστώ και για τη στήριξη που μου δώσατε όλο αυτό το διάστημα, γιατί καταλάβατε ακριβώς τι συμβαίνει, και ήσασταν δίπλα μου. Μεγαλώνουμε. Κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίγουν. Αυτά. Σας αγαπώ».

Εννοείται, πως οι συνεργάτες της Φάνης Λαμπρόπουλος και Δημήτρης Μπουμπουλίνης στήριξαν την Βουλγαρτάκη και δεν έκρυψαν την αγάπη τους.

Ωστόσο, ο Δημήτρης Παπανώτας, αποφάσισε να διαφωνήσει με την απόφασή της και το εξέφρασε με κάτι σαν χιούμορ: «Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια. Γιατί λίγα χρόνια διαρκούν οι καριέρες. Πόσα χρόνια έχει, 10; Νερό περνάνε. Και έχω να αλλάξω χώρα, και σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο που έχει την καριέρα του και την παρατάει και σου φορτώνει και όλο αυτό, ενώ έχεις τα δικά σου».

Και δεν σταμάτησε εκεί, συνεχίζοντας: «Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία».

Εννοείται τα σχόλιά του δεν πέρασαν απαρατήρητα από τις τηλεοπτικές εκπομπές, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να αποκαλεί «άβολο» το χιούμορ του Παπανώτα.

Και πριν από λίγες ώρες ήταν η σειρά της Ελένης Βουλγαράκη να περάσει στην αντεπίθεση και με μια οργισμένη -και πέρα για πέρα δικαιολογημένη- ανάρτησή της στα social media.

«Πριν από λίγο διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Παπανώτα που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές απόψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια.

»Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτησε. Και αντί για μια απλή συγγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να ‘δικαιολογηθείς’» έγραψε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και συνέχισε:

«Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι «σύγχρονο» για μια γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω – και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επέλεξε αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί;

Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται «φορτώνω τα προβλήματά μου», είναι πραγματικά λυπηρό. «Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά» είπατε! Αυτό είναι η γυναίκα που αγκαλιάζει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές;

Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι…

Ευχαριστώ λοιπόν και την Σίσσυ και τον Νίκο και όλους όσοι είπαν το αυτονόητο… Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο – και παντελονάτο – είναι να λες «συγγνώμη» όταν έχεις προσβάλει έναν άνθρωπο, μια σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ».