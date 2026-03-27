Ο Ιωαννίδης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο – Κίνδυνος για χειρουργείο

Ο Φώτης Ιωαννίδης, συνεχίζει να βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης λόγο ενός σοβαρού τραυματισμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου, που υπέστη στον αγώνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Σάντα Κλάρα, στις 8 Νοεμβρίου.

Πιθανό να περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο Ιωαννίδης

Τα νέα για τον τραυματισμό του διεθνούς φορ δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, οι έντονες ενοχλήσεις τον έχουν περιορίσει σημαντικά και τον οδήγησαν να ζητήσει δεύτερη γνώμη από τους γιατρούς της εθνικής ομάδας της Ελλάδας, με την άδεια της διοίκησης της Σπόρτινγκ. Αυτή η απόφαση ελήφθη μετά τον αγώνα κυπέλλου απέναντι στην Πόρτο, όπου αποχώρησε λόγο αβάσταχτου πόνου και δεν πήρε θέση ούτε στον πάγκο στο παιχνίδι με την Μπράγκα λίγες μέρες μετά.

Οπως μάλιστα αποκαλύπτει η «Record» η εξέταση από τους γιατρούς της εθνικής μας ομάδας επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα της ζημιάς. Οι ειδικοί ενημέρωσαν τον Ιωαννίδη ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα διάστημα 4-6 εβδομάδων για επαναξιολόγηση.Εάν η βελτίωση δεν είναι ικανοποιητική, η χειρουργική επέμβαση είναι αναπόφευκτη. Η τελική απόφαση αναμένεται έως τα μέσα Απριλίου.

Ioannidis faces surgery The Greek player asked to be assessed in Athens The national team’s medical staff confirmed an injury to the medial collateral ligament in his left knee and gave him four to six weeks to recover or face surgery [🥈@Record_Portugal] pic.twitter.com/dEQoJTSiRl — Talking Sporting (@TalkingSporting) March 27, 2026

Ο Ιωαννίδης μετακόμισε το καλοκαίρι στην Πορτογαλία από τον Παναθηναϊκό και μετράειμετράει 22 συμμετοχές με τα «λιοντάρια», έχοντας σημειώσει έξι γκολ και μοιράσει τρεις ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί συνολικά 947 λεπτά.