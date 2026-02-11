Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Ιωαννίδης
Έτοιμος να επιστρέψει στα γήπεδα είναι ο Φώτης Ιωαννίδης μετά από ενάμιση μήνα απουσίας.
- Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
- Χειροπέδες σε πιλότο κατηγορούμενο για παιδεραστία λίγο πριν την απογείωση
- Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις
- Σε «Red Code» Αχαΐα και Ηλεία ενόψει της κακοκαιρίας – Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
Προ των πυλών είναι η επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδη στην αγωνιστική δράση, καθώς ο διεθνής επιθετικός είχε παραμείνει στα «πιτς» με τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο δεξί γόνατο.
Ο Ιωαννίδης αναμένεται να βρεθεί και στο βασικό σχήμα της Σπόρτινγκ ενόψει του ματς με τη Φαμαλικάο για το γαλλικό πρωτάθλημα και θα πάρει τη θέση του τιμωρημένου Λούις Σουάρες.
Η κατάσταση του Ιωαννίδη αξιολογούνταν από το ιατρικό επιτελείο της Σπόρτινγκ σε καθημερινή βάση, αφού ο στράικερ είχε υποστεί ανάλογο τραυματισμό και τον περασμένο Νοέμβρη και η ομάδα ήθελε να αποφύγει τον κίνδυνο πρόκλησης περαιτέρω ζημιάς.
O διεθνής φορ μετρά φέτος σε όλες διοργανώσεις και έχει πετύχει 4 γκολ, μαζί με 2 ασίστ.
- Η Τότεναμ θα πληρώσει (πολύ) ακριβά την απόλυση του Τόμας Φρανκ
- Οι επικές αντιδράσεις του οπαδού της Γιουνάιτεντ που περιμένει να κουρευτεί, στο 1-1 με την Γουέστ Χαμ (vids)
- Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος
- Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
- Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Οι 11άδες των δύο ομάδων για τον επαναληπτικό του Κυπέλλου
- Η Γουέστ Χαμ σκοράρει και ο οπαδός της Γιουνάιτεντ που περιμένει να… κουρευτεί, μένει… κόκκαλο (vids, pics)
- Ο Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Ριντερκνές και συνεχίζει στο Ρότερνταμ
- «Ο Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την απόφασή του»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις