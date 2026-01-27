Ο Ιωαννίδης ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επιστρέφει
Έτοιμος για την επιστροφή του στη δράση με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι ο Φώτης Ιωαννίδης ο οποίος ξεέρασε τον πρόσφατο τραυματισμό του.
Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και θα τεθεί πολύ σύντομα στη διάθεση του Ρουί Μπόρζες για τα επόμενα ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Ο Έλληνας επιθετικός ταλαιπωρούνταν από ένα πρόβλημα στο έσω πλάγιο σύνδεσμο στο δεξί γόνατο και η κατάστασή του αξιολογούνταν καθημερινά, αφού κάτι ανάλογο είχε υποστεί και τον περασμένο Νοέμβρη, με το ιατρικό τιμ του πορτογαλικού συλλόγου να επιλέγει συντηρητική αντιμετώπιση στο πρόβλημα.
«Μπαίνει» κόντρα στη Νασιονάλ ο Ιωαννίδης
Τώρα όμως όλα δείχνουν πως είναι απολύτως καλά και είναι πολύ πιθανό να πατήσει ξανά χορτάρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, στην αναμέτρηση των «λιονταριών» με αντίπαλο τη Νασιονάλ Μαδέιρα για τη Liga Portugal.
Σημειώνεται ότι ο διεθνής φορ μετρά φέτος σε όλες διοργανώσεις και έχει πετύχει 4 γκολ, με 2 ασίστ.
Ο Ιωαννίδης ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επιστρέφει
