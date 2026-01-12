Νέο πρόβλημα: Ο Ιωαννίδης τραυματίστηκε ξανά στο γόνατο
Ατυχία για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ο διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε ξανά στο γόνατο στην αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με τη Βιτόρια.
- Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»
- Προσωρινά κρατούμενος ο 54χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό των παιδιών του στη Μεσσαρά
- Στο νοσοκομείο 37χρονη δασκάλα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 22χρονο σύντροφό της
- Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Κλειστός λόγω έργων ένας διάδρομος - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πτήσεις
Νοκ άουτ τέθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης, καθώς ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας τραυματίστηκε ξανά στο δεξί γόνατο στον αγώνα με τη Βιτόρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές διάστημα που θα λείψει ο Ιωαννίδης, ωστόσο την προηγούμενη φορά που είχε τραυματιστεί στο γόνατο είχε παραμείνει εκτός για ένα μήνα.
Τι πρόβλημα έχει ο Ιωαννίδης – Η ενημέρωση της Σπόρτινγκ
Η πορτογαλική ομάδα στην ενημέρωσή της ανέφερε ότι ο Έλληνας φορ υπέστη τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ιωαννίδης αποχώρησε τραυματίας στο 24ο λεπτό του αγώνα.
Όπως αναφέρουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ, δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Ιωαννίδη, αλλά δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής για τα «λιοντάρια» σε σχέση με το διάστημα που θα μείνει εκτός.
- «Πρώτη» προπόνηση με τα χρώματα του Άρη Betsson για τον Κώστα Αντετοκούνμπο (pics)
- Ο Μπρούνο Φερνάντες έπεσε θύμα χάκερ – Η προειδοποίηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Ανοιξαν οι εγγραφές για τον Ημιμαραθώνιο Αθήνας με 30.000 θέσεις
- Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)
- Νέο πρόβλημα: Ο Ιωαννίδης τραυματίστηκε ξανά στο γόνατο
- Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό
- Stoiximan GBL: Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν
- Ο Λαπόρτα σκέφτεται πρόωρες εκλογές τον Μάρτιο στην Μπαρτσελόνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις