Στη Λάτσιο «στέλνει» τον Ιωαννίδη ο ιταλικός Τύπος (pic)

Ο Φώτης Ιωαννίδης υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και έχει πλέον συμπληρώσει μισή σεζόν στην Πορτογαλία, ωστόσο από την Ιταλία και συγκεκριμένα από την «Gazzetta dello Sport» προκύπτει πως δεν θα μακροημερεύσει εκεί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε από τραυματισμό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την ομάδα της Ρώμης.

Όπως σημειώνεται, το ενδιαφέρον των «λατσιάλι» για τον Έλληνα διεθνή δεν είναι τωρινό, καθώς τον παρακολουθούσαν στενά ήδη από όταν ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, η Gazzetta υπογραμμίζει πως πολύ σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο σύλλογος ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου και τότε αναμένεται να κανει την κίνησή του για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Συνολικά με τα «λιοντάρια» μετρά 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

