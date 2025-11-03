Ιωαννίδης: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να προσφέρω στην Σπόρτινγκ»

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Φώτη Ιωαννίδη να εκπροσωπεί τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Έλληνας επιθετικός αναφέρθηκε στον αγώνα, στις πρώτες του εντυπώσεις από την πορτογαλική ομάδα, αλλά και στις φιλοδοξίες που έχει.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης:

Για το ματς με τη Γιουβέντους: «Είμαστε σε καλή φόρμα. Βελτιώνουμε συνεχώς το παιχνίδι μας. Αύριο έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι εναντίον ενός πολύ καλού αντιπάλου. Για να είμαι ειλικρινής, ανυπομονούμε να μπούμε στο γήπεδο».

Για τις εντυπώσεις του σε προσωπικό επίπεδο από τη νέα του ομάδα: «Όλα είναι υπέροχα, ο σύλλογος είναι πολύ καλά οργανωμένος και όλοι με υποδέχτηκαν πολύ καλά, κάτι που είναι το πιο σημαντικό. Οι προπονητές είναι μαζί μου ανά πάσα στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ.

Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα με όποιον τρόπο μπορώ. Δίνω τον καλύτερο μου εαυτό όλη την εβδομάδα, προπονούμαι όσο περισσότερο μπορώ. Ο προπονητής αποφασίζει. Είτε ως βασικός είτε ως αναπληρωματικός, θέλω πάντα να βοηθάω την ομάδα».

Για τις φιλοδοξίες του: «Έμαθα χθες ότι δεν είχαμε κερδίσει ποτέ στην Ιταλία. Γιατί όχι αύριο; Στόχος μας είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο. Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω ως παίκτης και τι περισσότερο μπορώ να προσφέρω στον σύλλογο. Δεν νιώθω καμία πίεση λόγω του κόστους μου. Είμαι εδώ για να παίξω ποδόσφαιρο και να βοηθήσω την ομάδα μου».