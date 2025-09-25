«Ο Ιωαννίδης θέλει να πάρει θέση βασικού στην Σπόρτινγκ»
Ο Φώτης Ιωαννίδης σκόραρε στο ντεμπούτο του με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και βάζει δύσκολα στον Ρουί Μπόρζες.
Ο Φώτης Ιωαννίδης μπαίνει δυνατά στη μάχη για την κορυφή της επίθεσης της Σπόρτινγκ. Σύμφωνα με την «A Bola», ο Έλληνας διεθνής θέλει να αφήσει πίσω του τον Λουίς Σουάρες και να καθιερωθεί στο βασικό σχήμα της Πορτογαλικής ομάδας.
Ο 25χρονος στράικερ πέρασε ως αλλαγή στο 78’ απέναντι στη Μορεϊρένσε και στο 91’ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα «λιοντάρια», μετά από ασίστ του Άλισον Σάντος. Η εικόνα του προκάλεσε θετικά σχόλια στον πορτογαλικό Τύπο, που βλέπει σε αυτόν έναν παίκτη έτοιμο να πιέσει για φανέλα βασικού.
Ο Σουάρες έχει ήδη τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε οκτώ αγώνες, παραμένοντας το φαβορί για την ενδεκάδα. Ωστόσο, ο Ιωαννίδης δείχνει αποφασισμένος να διεκδικήσει τη θέση του, παρά το χαμένο έδαφος λόγω της καθυστερημένης άφιξής του στην ομάδα.
Ο Ιωαννίδης και το σχετικό δημοσίευμα της A Bola
Ioannidis apostado em roubar a titularidade a Suárez no Sporting
Leia aqui: https://t.co/1IFYIfYyMm#futebol #nacional #sporting
— A BOLA (@abolapt) September 24, 2025
«Είμαι τυχερός που έχω δύο φορ τέτοιας ποιότητας», τόνισε μετά το ματς ο Ρουί Μπόρζες, αφήνοντας ανοιχτή τη μάχη ανάμεσα στον Κολομβιανό και τον Έλληνα διεθνή.
