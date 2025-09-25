«Ο Ιωαννίδης θέλει να πάρει θέση βασικού στην Σπόρτινγκ»

Ο Φώτης Ιωαννίδης μπαίνει δυνατά στη μάχη για την κορυφή της επίθεσης της Σπόρτινγκ. Σύμφωνα με την «A Bola», ο Έλληνας διεθνής θέλει να αφήσει πίσω του τον Λουίς Σουάρες και να καθιερωθεί στο βασικό σχήμα της Πορτογαλικής ομάδας.

Ο 25χρονος στράικερ πέρασε ως αλλαγή στο 78’ απέναντι στη Μορεϊρένσε και στο 91’ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα «λιοντάρια», μετά από ασίστ του Άλισον Σάντος. Η εικόνα του προκάλεσε θετικά σχόλια στον πορτογαλικό Τύπο, που βλέπει σε αυτόν έναν παίκτη έτοιμο να πιέσει για φανέλα βασικού.

Ο Σουάρες έχει ήδη τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε οκτώ αγώνες, παραμένοντας το φαβορί για την ενδεκάδα. Ωστόσο, ο Ιωαννίδης δείχνει αποφασισμένος να διεκδικήσει τη θέση του, παρά το χαμένο έδαφος λόγω της καθυστερημένης άφιξής του στην ομάδα.

Ο Ιωαννίδης και το σχετικό δημοσίευμα της A Bola

«Είμαι τυχερός που έχω δύο φορ τέτοιας ποιότητας», τόνισε μετά το ματς ο Ρουί Μπόρζες, αφήνοντας ανοιχτή τη μάχη ανάμεσα στον Κολομβιανό και τον Έλληνα διεθνή.