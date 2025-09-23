sports betsson
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το μήνυμα της Βουλγαράκη για το πρώτο γκολ του Ιωαννίδη με τη Σπόρτινγκ (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:49

Το μήνυμα της Βουλγαράκη για το πρώτο γκολ του Ιωαννίδη με τη Σπόρτινγκ (pic, vid)

Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω των social media.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

Spotlight

Τρίτη συμμετοχή και πρώτο γκολ με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη, που έκανε «σεφτέ» στα γκολ με τον πορτογαλικό σύλλογο και η σύντροφός του, Ελένη Βουλγαράκη, έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός αναδημοσίευσε το ποστάρισμα του Πορτογαλικού συλλόγου, με τον Έλληνα στράικερ να πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «Λιονταριών».

Δείτε την ανάρτηση της Ελένης Βουλγαράκη

Θυμηθείτε το γκολ του Ιωαννίδη

Αξίζει να σημειωθεί πως στη νίκη με 3-0 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας επί της Μορεϊρένσε για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας έπαιξε βασικός και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, που επίσης μεταγράφηκε φέτος από τον Παναθηναϊκό στα «λιοντάρια».

Η Ελένη Βουλγαράκη πρόσφατα διέψευσε τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον σύντροφό της Φώτη Ιωαννίδη να της έχει κάνει πρόταση γάμου. Η ραδιοφωνική παραγωγός ξεκαθάρισε ότι η σχέση τους παραμένει ίδια, ενώ αναφέρθηκε στην επιθυμία της να δημιουργήσει στο μέλλον τη δική της οικογένεια.

«Δεν ισχύει ότι μου έκανε πρόταση γάμου», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό». «Όλοι σκεφτόμαστε τον γάμο και την οικογένεια, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι η υγιής σχέση με τον σύντροφό μου και η δημιουργία οικογένειας, ανεξαρτήτως γάμου. Όταν η σχέση είναι σταθερή και υγιής, το μέλλον είναι ανοιχτό», συμπλήρωσε.

Headlines:
World
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
Κωπηλασία 23.09.25

Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)

Η Μιλένα Κοντού τερμάτισε δεύτερη στην προκριματική σειρά της στο σκιφ ελαφρών βαρών, και την Πέμπτη θα διεκδικήσει θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι θέλει τον πρώην σταρ της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων», χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη συμφωνία.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι θέλει τον πρώην σταρ της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων», χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη συμφωνία.

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης τίμησε τον Αντρέ Βιεϊρίνια στα βραβεία ΠΣΑΠΠ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Βραβεύτηκαν επίσης και οι Νίνης, Ζέκα, Φετφατζίδης.

Σύνταξη
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»
Φέρνει αποτελέσματα 23.09.25

Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στις ΗΠΑ βλέπει μια εντυπωσιακή αύξηση των επιθέσεων με drones από Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, για την οποία τα δυτικά αντίμετρα πρέπει να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
Κωπηλασία 23.09.25

Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)

Η Μιλένα Κοντού τερμάτισε δεύτερη στην προκριματική σειρά της στο σκιφ ελαφρών βαρών, και την Πέμπτη θα διεκδικήσει θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας.

Σύνταξη
Ιδεολογία και αναπαραγωγή
Ιδεολογικοί μηχανισμοί 23.09.25

Ιδεολογία και αναπαραγωγή

Για πρώτη φορά στα ελληνική το πλήρες χειρόγραφο του «Για την αναπαραγωγή» του Λουί Αλτουσέρ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα
«Παρακρατικές πρακτικές» 23.09.25

Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα

«Την ώρα που η γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη βαφτίζεται “τρομοκρατία”», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται
Πράκτορες του χάους 23.09.25

H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται

Οι χάκερ που λειτουργούν με κίνητρο τα λύτρα συνήθως αποφεύγουν να χτυπούν μεγάλους οργανισμούς που προκαλούν κινητοποίηση των αρχών. Τώρα όμως οι τάσεις αλλάζουν.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι θέλει τον πρώην σταρ της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων», χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη συμφωνία.

Σύνταξη
How Far Is Greece from Canada?
English edition 23.09.25

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Σύνταξη
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κρήτη: Στη ΜΕΘ παραμένει το τρίχρονο αγοράκι – Η μητέρα του οδηγούσε το αυτοκίνητο που το παρέσυρε
Παράσυρση 23.09.25

Πώς έγινε το ατύχημα με το τρίχρονο αγοράκι στην Κρήτη - Νοσηλεύεται με κακώσεις στο θώρακα

Η μητέρα οδηγούσε το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον τρίχρονο στην Κρήτη - Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού είναι σταθερή ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο