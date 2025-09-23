Το μήνυμα της Βουλγαράκη για το πρώτο γκολ του Ιωαννίδη με τη Σπόρτινγκ (pic, vid)

Τρίτη συμμετοχή και πρώτο γκολ με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη, που έκανε «σεφτέ» στα γκολ με τον πορτογαλικό σύλλογο και η σύντροφός του, Ελένη Βουλγαράκη, έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός αναδημοσίευσε το ποστάρισμα του Πορτογαλικού συλλόγου, με τον Έλληνα στράικερ να πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «Λιονταριών».

Δείτε την ανάρτηση της Ελένης Βουλγαράκη

Θυμηθείτε το γκολ του Ιωαννίδη

Αξίζει να σημειωθεί πως στη νίκη με 3-0 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας επί της Μορεϊρένσε για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας έπαιξε βασικός και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, που επίσης μεταγράφηκε φέτος από τον Παναθηναϊκό στα «λιοντάρια».

Η Ελένη Βουλγαράκη πρόσφατα διέψευσε τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον σύντροφό της Φώτη Ιωαννίδη να της έχει κάνει πρόταση γάμου. Η ραδιοφωνική παραγωγός ξεκαθάρισε ότι η σχέση τους παραμένει ίδια, ενώ αναφέρθηκε στην επιθυμία της να δημιουργήσει στο μέλλον τη δική της οικογένεια.

«Δεν ισχύει ότι μου έκανε πρόταση γάμου», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό». «Όλοι σκεφτόμαστε τον γάμο και την οικογένεια, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι η υγιής σχέση με τον σύντροφό μου και η δημιουργία οικογένειας, ανεξαρτήτως γάμου. Όταν η σχέση είναι σταθερή και υγιής, το μέλλον είναι ανοιχτό», συμπλήρωσε.