Ο Μπόρζες αποθέωσε τον Ιωαννίδη: «Είναι σπουδαίος επιθετικός και θα γίνει ακόμα καλύτερος»
Ο Ρουί Μπόρζες μίλησε για το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη και το εγκλιματισμό του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικράτησε 3-0 της Μορεϊρένσε για το πρωτάθλημα και ο Φώτης Ιωαννίδης πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα «λιοντάρια» σκοράροντας στις καθυστερήσεις. Ο προπονητής του, Ρουί Μπόρζες, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα φορ, τονίζοντας πως είναι σε μια φάση που καταλαβαίνει τη δυναμική για να γίνει ακόμα καλύτερος.
Οι δηλώσεις του Ρουί Μπόρζες:
«Αξίζαμε πολύ περισσότερα γκολ. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Η ομάδα έπαιξε ένα όμορφο παιχνίδι και όσο για τον Ιωαννίδη, μπήκε πολύ καλά. Είναι φυσιολογικό για έναν επιθετικό να ανυπομονεί να σκοράρει.
Είναι σε μια φάση που καταλαβαίνει τη δυναμική για να γίνει ακόμα καλύτερος και να ενταχθεί καλύτερα στην ομάδα.
Βλέπουμε τι μπορεί να μας δώσει και τι θα μας δώσει. Έχω δύο σπουδαίους επιθετικούς που θα μου προκαλέσουν πονοκεφάλους και αυτό είναι καλό».
