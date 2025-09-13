Ovio: Φωτιά στο ιταλικό εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη
To εστιατόριο Ovio δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα
Το πρωί του Σαββάτου, λίγο πριν τις 08:00, εκδηλώθηκε φωτιά στο γνωστό ιταλικό εστιατόριο «Ovio» του σεφ Πάνου Ιωαννίδη, στο Σύνταγμα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από κατσαρόλα, και την τράβηξε ο απορροφητήρας, με αποτέλεσμα να σκάσει σωλήνας νερού της πολυκατοικίας και να καούν δύο καλώδια.
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο το εστιατόριο θα παραμείνει κλειστό σήμερα, Σάββατο, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.
Η ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος
«Κατεσβέσθη πυρκαγιά σε χώρο εστιατορίου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα», έγραψε το Πυροσβεστικό Σώμα στον λογαριασμό του στο X.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο εστιατορίου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2025
Οvio
Το Ovio, το εστιατόριο του σεφ Πάνου Ιωαννίδη στο Σύνταγμα (Απόλλωνος 4), αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς γαστρονομικούς προορισμούς της Αθήνας, συνδυάζοντας τη μοντέρνα εκδοχή της ιταλικής κουζίνας με μεσογειακές επιρροές.
Στο μενού του ξεχωρίζουν τα φρέσκα ζυμαρικά, τα risotti και οι νεο-ναπολιτάνικες πίτσες, όλα φτιαγμένα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ενώ το περιβάλλον είναι ζεστό και σύγχρονο, με ανοιχτή κουζίνα και φίνα διακόσμηση.
Tο εστιατόριο περιλαμβάνεται στον Οδηγό Michelin, ενώ οι κριτικές το αναδεικνύουν ως μια premium casual επιλογή για το κέντρο της Αθήνας, με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια και στα πιάτα που ισορροπούν ανάμεσα στην παράδοση και τη δημιουργικότητα.
