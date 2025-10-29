Τι είπε ο Ιωαννίδης για την προσαρμογή του στη Σπόρτινγκ: «Αισθάνομαι καλύτερα μέσα στο γήπεδο»

«Άρωμα» Ελλάδας είχε η νίκη της Σπόρτινγκ με 5-1 απέναντι στην Αλβέρκα στα προημιτελικά του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, καθώς ο Φώτης Ιωαννίδης μοίρασε μία ασίστ και σκόραρε μετά από πάσα του Γιώργου Βαγιαννίδη, ο οποίος μέτρησε και δεύτερη ασίστ.

Μετά το παιχνίδι, ο Έλληνας επιθετικός μίλησε για την προσαρμογή του στην ομάδα της Λισαβόνας, με την οποία έχει φτάσει τα 3 γκολ, αναφέροντας ότι αισθάνεται καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και γνωρίζει τους συμπαίκτες του, τους οποίους αποθέωσε. Παράλληλα, μίλησε για τους στόχους του με τη Σπόρτινγκ, δηλώνοντας ότι παλεύουν για όλους τους τίτλους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιωαννίδης

«Κάναμε ένα πολύ καλό ματς, το ελέγξαμε, δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες που χρειαζόμασταν και πετύχαμε πέντε γκολ, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μας», ανέφερε αρχικά.

Για τους συμπαίκτες του: «Ήταν φανταστικοί όλοι τους. Αξίζουν το καλύτερο, τα πήγαν εξαιρετικά απόψε, μας βοήθησαν πολύ. Πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν σκληρά. Έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά τους. Εύχομαι το όνειρό τους αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Πρέπει να θυμούνται το παρελθόν, πόσο δυσκολεύτηκαν και πόση προσπάθεια έκαναν κάθε μέρα. Να το απολαμβάνουν, να συνεχίσουν να δουλεύουν στο μέγιστο και να μην σταματήσουν ποτέ να ονειρεύονται».

Για τη δική του εμφάνιση και το γκολ που πέτυχε: «Αρχίζω να αισθάνομαι καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Τώρα χρειάζομαι περισσότερο χρόνο, νιώθω πως βελτιώνομαι και γνωρίζω καλύτερα τους συμπαίκτες μου. Δίνω τα πάντα για να βοηθήσω. Όχι μόνο για να σκοράρω, το πιο σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Αν κερδίζουμε, τα γκολ θα έρθουν».

Για τη σημασία της νίκης: «Ήταν παιχνίδι προημιτελικών και περάσαμε στα ημιτελικά. Για εμάς, κάθε τρόπαιο έχει σημασία. Ξέρουμε ότι πρέπει να παλέψουμε για να τα κερδίσουμε όλα».

Για το προσεχές ματς της Σπόρτινγκ ξανά με την Αλβέρκα: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Ξέρουμε ότι θα παρουσιαστούν πιο συγκεντρωμένοι, οπότε πρέπει να δείξουμε τον ίδιο ζήλο και να δουλέψουμε περισσότερο στα σημεία που υστερήσαμε».

Το δικό του μήνυμα στον κόσμο της Σπόρτινγκ: «Θέλω να τους ευχαριστήσω. Το γήπεδο ήταν σχεδόν γεμάτο, μας στηρίζουν πάντα, είναι φανταστικό. Τους χρειαζόμαστε δίπλα μας, μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά».