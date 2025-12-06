sports betsson
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μπόρζες αποθέωσε τον Ιωαννίδη μετά από το Μπενφίκα – Σπόρτινγκ
Ποδόσφαιρο 06 Δεκεμβρίου 2025 | 10:03

Ο Μπόρζες αποθέωσε τον Ιωαννίδη μετά από το Μπενφίκα – Σπόρτινγκ

Ο Ρουί Μπόρζες έπλεξε το εγκώμιο του Φώτη Ιωαννίδη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τον τραυματισμό του και πως επέστρεψε γρήγορα στη δράση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Η αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Σπόρτινγκ ήρθε ισόπαλη με 1-1 στο «Ντα Λουζ» με τον Βαγγέλη Παυλίδη να αγωνίζεται βασικός και τον Φώτη Ιωαννίδη να περνάει ως αλλαγή για τα «λιοντάρια» και να αποθεώνεται από τον Ρούι Μπόρζες.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες, στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπικότητα, τη θέληση και τη μαχητικότητα του Φώτη Ιωαννίδη. Τόνισε ότι, παρά το γεγονός πως προερχόταν από τραυματισμό, αποφάσισε να τον χρησιμοποιήσει στο ντέρμπι καθώς αισθανόταν καλά.

Οι δηλώσεις του Μπόρζες για Ιωαννίδη:

«Ο Ιωαννίδης μάς δίνει πολλά καλά στοιχεία. Δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της αποχής του. Μίλησα μαζί του. Ακούω πολύ τους παίκτες και μου αρέσει να τους κατανοώ, κι αυτό έκανα και τώρα. Το βράδυ δεν ξέρω πώς ήταν, γιατί δεν ήμουν μαζί του. Χθες, πάντως, ένιωσα ότι ήταν καλά, γι’ αυτό και ήρθε στο παιχνίδι. Παίκτες σαν κι αυτόν καθορίζουν ένα γκρουπ και μια ποδοσφαιρική ομάδα», ανέφερε αρχικά για τον Έλληνα στράικερ και πρόσθεσε:

«Ο χρόνος στον οποίο ανάρρωσε και η θέλησή του να βοηθήσει όχι μόνο επειδή πρόκειται για την Μπενφίκα, αλλά γιατί ήθελε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό δείχνουν την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του, που είναι πραγματικά εξαιρετικά σε ό,τι αφορά την αντοχή και το πώς καταλάβαινε αν βελτιώνεται. Μας εξέπληξε όλους με τον τρόπο που πάλεψε τον τραυματισμό του. Περιμέναμε να επιστρέψει σε έξι εβδομάδες και τελικά γύρισε σε τρεις. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί το αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι», κατέληξε.

Headlines:
Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Business
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
Μπάσκετ 05.12.25

Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»

Καταιγιστικός ήταν ο Εργκίν Αταμάν στο flash interview μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, καθώς υπογράμμισε ότι η ομάδα του έκανε λάθη και δεν άξιζε τη νίκη.

Σύνταξη
Γαλατασαράι-Σάμσουνσπορ 3-2: Λύγισε στο φινάλε η αντίπαλος της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Γαλατασαράι-Σάμσουνσπορ 3-2: Λύγισε στο φινάλε η αντίπαλος της ΑΕΚ

Εφτασε στη βρύση αλλά δεν ήπιε νερό η αντίπαλος της ΑΕΚ. Με γκολ του Οσιμέν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Γαλατά επικράτησε με 3-2 της Σάμσουνσπορ που την Πέμπτη θα υποδεχτεί την ΑΕΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Δολοφονία Καρυώτη: «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» – Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση
Ηχητικό ντοκουμέντο 06.12.25

«Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» - Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση Καρυώτη

Στο ηχητικό ο συγκατηγορούμενος στη δολοφονία Καρυώτη μιλά καθαρά για πιέσεις, φόβο και οικονομικό αντάλλαγμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οδηγήθηκε σε μια «ομολογία» που δεν ήταν δική του επιλογή

Σύνταξη
Τσερνόμπιλ: Η προστατευτική κατασκευή δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια οκτώ μήνες μετά το πλήγμα
ΔΟΑΕ 06.12.25

Η προστατευτική κατασκευή του Τσερνόμπιλ δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια, οκτώ μήνες μετά το πλήγμα από drone

Η επίθεση με drone, για την οποία η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία, άνοιξε μια τρύπα στην εξαιρετικά περίπλοκα κατασκευασμένη θωράκιση του Τσερνόμπιλ ύψους €1,5 δισ.

Σύνταξη
Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος
Εργασία 06.12.25

Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος

Η Κομισιόν παρουσίασε «οδικό χάρτη για την ποιοτική απασχόληση» και ετοιμάζει σχετική ρύθμιση. Όμως ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πραγματικότητα, υπάρχει χάσμα. Στην Ελλάδα μοιάζει αγεφύρωτο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;
Βρετανίλα 06.12.25

Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;

Αφού τα αδέρφια Γκάλαχερ τα βρήκαν μεταξύ τους, επανένωσαν τους Oasis και γλυκάθηκαν, τώρα οι φήμες τους θέλουν να υπογράψουν το τραγούδι της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία Byron: Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο – Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι πλοίου
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο - Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι κρουαζιερόπλοιου

Ακυρώθηκαν πτήσεις ενώ αναμένονται περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια - Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος αλλά όχι σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα - Το κρουαζιερόπλοιο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο