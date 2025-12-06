Ο Μπόρζες αποθέωσε τον Ιωαννίδη μετά από το Μπενφίκα – Σπόρτινγκ

Η αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Σπόρτινγκ ήρθε ισόπαλη με 1-1 στο «Ντα Λουζ» με τον Βαγγέλη Παυλίδη να αγωνίζεται βασικός και τον Φώτη Ιωαννίδη να περνάει ως αλλαγή για τα «λιοντάρια» και να αποθεώνεται από τον Ρούι Μπόρζες.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες, στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπικότητα, τη θέληση και τη μαχητικότητα του Φώτη Ιωαννίδη. Τόνισε ότι, παρά το γεγονός πως προερχόταν από τραυματισμό, αποφάσισε να τον χρησιμοποιήσει στο ντέρμπι καθώς αισθανόταν καλά.

Οι δηλώσεις του Μπόρζες για Ιωαννίδη:

«Ο Ιωαννίδης μάς δίνει πολλά καλά στοιχεία. Δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της αποχής του. Μίλησα μαζί του. Ακούω πολύ τους παίκτες και μου αρέσει να τους κατανοώ, κι αυτό έκανα και τώρα. Το βράδυ δεν ξέρω πώς ήταν, γιατί δεν ήμουν μαζί του. Χθες, πάντως, ένιωσα ότι ήταν καλά, γι’ αυτό και ήρθε στο παιχνίδι. Παίκτες σαν κι αυτόν καθορίζουν ένα γκρουπ και μια ποδοσφαιρική ομάδα», ανέφερε αρχικά για τον Έλληνα στράικερ και πρόσθεσε:

«Ο χρόνος στον οποίο ανάρρωσε και η θέλησή του να βοηθήσει όχι μόνο επειδή πρόκειται για την Μπενφίκα, αλλά γιατί ήθελε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό δείχνουν την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του, που είναι πραγματικά εξαιρετικά σε ό,τι αφορά την αντοχή και το πώς καταλάβαινε αν βελτιώνεται. Μας εξέπληξε όλους με τον τρόπο που πάλεψε τον τραυματισμό του. Περιμέναμε να επιστρέψει σε έξι εβδομάδες και τελικά γύρισε σε τρεις. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί το αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι», κατέληξε.