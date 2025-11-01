Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ

Η Σπόρτινγκ επικράτησε της Αλβέρκα με 2-0 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, σε μία νίκη που δεν ήρθε όσο εύκολα θα ήλπιζε, καθώς μέχρι το 68ο λεπτό το σκορ ήταν ακόμα ισόπαλο. Τότε, ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος είχε περάσει λίγα λεπτά νωρίτερα ως αλλαγή, άνοιξε το σκορ και τον δρόμο προς τη νίκη με κεφαλιά.

Ο Έλληνας επιθετικός βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι και βρίσκει δίχτυα με μεγαλύτερη συχνότητα. Μάλιστα, λίγες μέρες νωρίτερα σκόραρε ξανά και μοίρασε ασίστ, πάλι απέναντι στην Αλβέρκα, για το Λιγκ Καπ. Συνολικά σε 11 συμμετοχές με την ομάδα της Λισαβόνας, μετράει 4 γκολ και 3 ασίστ.

«Προσθέτει βάθος στην επίθεσή μας»

Για την ενίσχυση στην επίθεση που προσφέρει ερχόμενος από τον πάγκο ο Ιωαννίδης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός δήλωσε: «Μπορούμε να πούμε για την επίδραση από τον πάγκο, επειδή ο Φώτης σκοράρει στο τέλος. Είναι διαφορετικός από τον Σουάρες, προσθέτει περισσότερο βάθος στην επίθεση, είναι επικίνδυνος στις στημένες φάσεις, αλλά ένιωσα ότι ήταν ακόμα λίγο κουρασμένος από το ματς της Τρίτης. Αλλά ανταποκρίθηκε».