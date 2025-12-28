Επιμένουν για Λάτσιο και Ιωαννίδη οι Ιταλοί: «Τον παρακολουθεί ενόψει καλοκαιριού…»

Πριν λίγες μέρες η Gazzetta dello Sport είχε γράψει ότι η καριέρα του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν έχει μέλλον, αφού είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για μεταγραφή στη Λάτσιο! Αργά το βράδυ του Σαββάτου, νέο ιταλικό ρεπορτάζ, ρίχνει κάπως τους τόνους, ωστόσο συντηρεί στην επικαιρότητα το ενδιαφέρον του ρωμαϊκού συλλόγου για τον Έλληνα διεθνή φορ και αυτό που απομένει φυσικά είναι να φανεί αν εκεί όπου υπάρχει καπνός, όντως υπάρχει και φωτιά…

«Η Λάτσιο παρακολουθεί τον επιθετικό της Σπόρτινγκ, Φώτη Ιωαννίδη, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου», έγραψε συγκεκριμένα στο Χ ο γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν υπάρχουν προς ώρας, ωστόσο είναι δεδομένο ότι το διαφαινόμενο ενδιαφέρον της Λάτσιο για τον πρώην σέντερ φορ του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον επιβεβαιώνεται από πολλαπλές πηγές στο εξωτερικό.

Η ανάρτηση του Σκίρα για τον Ιωαννίδη

Υπενθυμίζεται ότι ο Φώτης Ιωαννίδης είχε υπογράψει πενταετές συμβόλαιο στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας την 1η Σεπτεμβρίου, με τον σύλλογο της πορτογαλικής πρωτεύουσας να καταβάλει στον Παναθηναϊκό 22 εκατ. ευρώ για την αγορά του. Στο πρώτο εξάμηνο της παρουσίας του στα «Λιοντάρια», έχει καταγράψει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 6 γκολ και 3 ασίστ. Με τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε αντίστοιχα σε 190 αγώνες, καταγράφοντας 51 γκολ και 15 ασίστ.