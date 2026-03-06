Επιστρέφει ο Ιωαννίδης δύο μήνες μετά τον τραυματισμό του

Ο Φώτης Ιωαννίδης ταλαιπωρήθηκε αρκετά, αλλά ξεπέρασε τελικά το πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί του γόνατο, το οποίο τον κράτησε περίπου δύο μήνες εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Πλέον, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Στον ημιτελικό του League Cup με την Γκιμαράες (11/1), ο Ελληνας διεθνής επιθετικός υπέστη υποτροπή στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, πρόβλημα το οποίο είχε πρωτοεμφανιστεί τον Νοέμβριο και τον είχε υποχρεώσει να χάσει τα τελευταία δύο ματς της εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και τρία παιχνίδια της ομάδας του σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League.

Ο 26χρονος φορ ολοκλήρωσε πλέον την αποθεραπεία του και από χθες συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις των «λιονταριών». Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της πορτογαλικής εφημερίδας «A Bola» ο Ιωαννίδης είναι στην αποστολή της ομάδας της Λισαβόνας για το αυριανό εκτός έδρας ματς κόντρα στην Μπράγκα, αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα χρησιμοποιηθεί από τον προπονητή του.