Ευχάριστα νέα: Γλιτώνει την επέμβαση ο Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, σύμφωνα με δημοσίευμα της A Bola, με τον παίκτη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας παρόλα αυτά να χρειάζεται αρκετό χρόνο για να επανέλθει.

Η γνωστή πορτογαλική ιστοσελίδα αναφέρει ότι η αποθεραπεία για τον Έλληνα φορ μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο εξελίσσεται εξαιρετικά, συνεπώς θα αποφύγει το νυστέρι.

Πότε είχε τραυματιστεί ο Ιωαννίδης

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος φορ ταλαιπωρείται εδώ και μήνες από τραυματισμό στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, ο οποίος προέκυψε από τον περασμένο Νοέμβριο, σε αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στη Σάντα Κλάρα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των Πορτογάλων η διαδικασία της αποκατάστασης του τραυματισμού έχει κυλήσει ομάλα, ενώ δεν αποκλείεται ο Ιωαννίδης να επιστρέψει στη δράση, την επόμενη εβδομάδα, στο παιχνίδι με την Τοντέλα στις 29 Απριλίου, για την εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 29ης αγωνιστικής.

Ο Ιωαννίδης μετακόμισε το καλοκαίρι στην Πορτογαλία από τον Παναθηναϊκό και μετράει 22 συμμετοχές με τα «λιοντάρια», έχοντας σημειώσει έξι γκολ και μοιράσει τρεις ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί συνολικά 947 λεπτά.