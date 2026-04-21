Ευχάριστα νέα: Γλιτώνει την επέμβαση ο Ιωαννίδης
Θετικά νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς δεν θα χρειαστεί να χειρουργηθεί για τον τραυματισμό του στο γόνατο.
Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, σύμφωνα με δημοσίευμα της A Bola, με τον παίκτη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας παρόλα αυτά να χρειάζεται αρκετό χρόνο για να επανέλθει.
Η γνωστή πορτογαλική ιστοσελίδα αναφέρει ότι η αποθεραπεία για τον Έλληνα φορ μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο εξελίσσεται εξαιρετικά, συνεπώς θα αποφύγει το νυστέρι.
Πότε είχε τραυματιστεί ο Ιωαννίδης
Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος φορ ταλαιπωρείται εδώ και μήνες από τραυματισμό στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, ο οποίος προέκυψε από τον περασμένο Νοέμβριο, σε αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στη Σάντα Κλάρα.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των Πορτογάλων η διαδικασία της αποκατάστασης του τραυματισμού έχει κυλήσει ομάλα, ενώ δεν αποκλείεται ο Ιωαννίδης να επιστρέψει στη δράση, την επόμενη εβδομάδα, στο παιχνίδι με την Τοντέλα στις 29 Απριλίου, για την εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 29ης αγωνιστικής.
Ο Ιωαννίδης μετακόμισε το καλοκαίρι στην Πορτογαλία από τον Παναθηναϊκό και μετράει 22 συμμετοχές με τα «λιοντάρια», έχοντας σημειώσει έξι γκολ και μοιράσει τρεις ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί συνολικά 947 λεπτά.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις