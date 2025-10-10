magazin
Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα
10 Οκτωβρίου 2025

Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα

Ο σταρ του «Σούπερμαν» Κρίστοφερ Ριβ παρέλυσε σε ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ιππασίας το 1995 και πέθανε εννέα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
«Boomer panic»: Τι συμβαίνει με την ψυχική κατάσταση αυτής της γενιάς;

«Boomer panic»: Τι συμβαίνει με την ψυχική κατάσταση αυτής της γενιάς;

Spotlight

Γνωστός κυρίως για την ερμηνεία του ρόλου του «Σούπερμαν», όλα άλλαξαν για τον ηθοποιό το 1995, όταν ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα στην ιππασία τον άφησε παράλυτο από τον λαιμό και κάτω.

Μετά το ατύχημα, έγινε εξέχων υποστηρικτής της έρευνας για τις τραυματικές βλάβες του νωτιαίου μυελού και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρησιμοποιώντας την επιρροή του για να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να συγκεντρώσει χρήματα. Υπό την ηγεσία του, το Ίδρυμα Christopher and Dana Reeve έγινε ηγετική δύναμη στην έρευνα για τις τραυματικές βλάβες του νωτιαίου μυελού.

Η κληρονομιά του μέσα από τα μάτια του γιου του

Δυστυχώς, ο Κρίστοφερ Ριβ πέθανε από καρδιακή προσβολή τον Οκτώβριο του 2004 σε ηλικία 52 ετών. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε και τον πρόωρο θάνατό του, το έργο και η δράση του Ριβ συνεχίζουν να επηρεάζουν και να εμπνέουν πολλούς.

Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του Super/Man: The Christopher Reeve Story τον Σεπτέμβριο του 2024 — ενός ντοκιμαντέρ που αναπολούσε την προσωπική και επαγγελματική ζωή του Ριβ — κυκλοφόρησε μια άλλη ταινία για τον αείμνηστο ηθοποιό. Το Will Reeve: Finding My Father, που έκανε πρεμιέρα στις 26 Φεβρουαρίου 2025, ακολουθεί τον γιο του Ριβ καθώς αναπαράγει το τελευταίο ταξίδι του πατέρα του πριν από το ατύχημα που τον άφησε παράλυτο.

Photo: Warner

Πολυμορφική καριέρα

Ο Κρίστοφερ Ριβ ήταν ένας καταξιωμένος Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός για την εμβληματική του ερμηνεία του Σούπερμαν στην ταινία του 1978 και τις συνέχειές της. Γεννημένος στο Μανχάταν και μεγαλωμένος στο Πρίνστον του Νιου Τζέρσεϊ, ο Ριβ αποφοίτησε από το Cornell το 1974.

Λίγο μετά, ακολούθησε το πάθος του για την υποκριτική στο Juilliard School, όπου σπούδασε θέατρο και έγινε στενός φίλος με τον μελλοντικό σταρ Ρόμπιν Γουίλιαμς — με τον οποίο θα διατηρούσε μια διαρκή φιλία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Η καριέρα του Ριβ ήταν πολυμορφική, με πρωταγωνιστικούς ρόλους τόσο στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, όσο και στο θέατρο, σε διάφορες παραγωγές στο Μπρόντγουεϊ, το Όφ-Μπρόντγουεϊ και το Γουέστ Εντ του Λονδίνου.

Ο Ριβ γνώρισε τη σύζυγό του, Ντάνα, το 1987 στο Williamstown της Μασαχουσέτης, όπου ο ηθοποιός την είδε να παίζει σε μια παράσταση καμπαρέ στο Williamstown Theater Festival, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times

Μια ιδιαίτερα αξιομνημόνευτη παρουσία

Σε συνέντευξή της στο People τον Φεβρουάριο του 2024, η Κρίσταλ Φιλντ, συνιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Theater for the New City (το θέατρο Off-Broadway όπου ο Ριβ έπαιξε έναν από τους πρώτους του ρόλους), είπε ότι ο ηθοποιός είχε έμφυτο ταλέντο και μια ιδιαίτερα αξιομνημόνευτη παρουσία.

«Μπορεί να είχε έναν συγκλονιστικό μονόλογο, αλλά δεν θυμάμαι τον μονόλογο», είπε η Φιλντ. «Θυμάμαι τον ίδιο».

Ο Ριβ γνώρισε τη σύζυγό του, Ντάνα, το 1987 στο Williamstown της Μασαχουσέτης, όπου ο ηθοποιός την είδε να παίζει σε μια παράσταση καμπαρέ στο Williamstown Theater Festival, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times. Παντρεύτηκαν στις 11 Απριλίου 1992, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε σε μια φάρμα στο South Williamstown. Απέκτησαν έναν γιο, τον Γουίλ, που γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου 1992.

Πριν από τον Γουίλ, ο ηθοποιός είχε επίσης δύο παιδιά — τον Μάθιου και την Αλεξάνδρα — με την πρώην σύντροφό του, Γκάι Έξτον.

Super/Man: The Christopher Reeve Story | Official Trailer

YouTube thumbnail

Η τραγική μέρα

Στις 27 Μαΐου 1995, ο Ριβ υπέστη ένα ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ενός ιππικού διαγωνισμού στο Culpeper της Βιρτζίνια. Έπεσε από το άλογό του και προσγειώθηκε με το κεφάλι, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη που τον άφησε παράλυτο από τον λαιμό και κάτω.

Ο Ριβ συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό όταν το άλογό του σταμάτησε απότομα, με αποτέλεσμα να πέσει. Παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος και προστατευτικό γιλέκο, βρέθηκε αναίσθητος και δεν ανέπνεε, αλλά επανήλθε με τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα, σύμφωνα με την Washington Post.

Ο Δρ Τζον Α. Τζέιν, ο νευροχειρουργός που θεράπευε τον Ριβ, δήλωσε ότι ο ηθοποιός υπέστη κατάγματα στους δύο πρώτους αυχενικούς σπονδύλους, τον πιο κρίσιμο τύπο τραυματισμού της σπονδυλικής στήλης, και σημαντική βλάβη στον νωτιαίο μυελό, σύμφωνα με την Washington Post.

Ο τραυματισμός τον έκανε εξαρτημένο από αναπνευστήρα και άλλαξε δραστικά τη ζωή του.

Πολύ νέος

Ο Ριβ ήταν 42 ετών όταν συνέβη το ατύχημα. Το τραυματικό αυτό γεγονός σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στη ζωή του, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον του από την υποκριτική στην προώθηση της έρευνας και της θεραπείας των τραυματισμών του νωτιαίου μυελού.

Λίγο μετά τον τραυματισμό του, η Ντάνα και ο Ριβ απευθύνθηκαν στην American Paralysis Association, η οποία διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην έρευνα για τον νωτιαίο μυελό, για να ζητήσουν υποστήριξη και συγκέντρωσαν χρήματα για τον οργανισμό. Το 1999, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός μετονομάστηκε σε Christopher Reeve Foundation για να αντικατοπτρίσει τις ανεκτίμητες προσπάθειές τους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του οργανισμού.

«Αρνήθηκε να πιστέψει ότι ήταν αδύνατο για τα άτομα με τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη να αναρρώσουν και ότι κανείς δεν ξόδευε πολλά χρήματα για τους τραυματισμούς αυτούς» δήλωσε η Τζέιν Σέιμουρ, στενή φίλη και συμπρωταγωνίστρια του Ριβ, στο περιοδικό People τον Μάρτιο του 2024. «Απλά τους εγκατέλειπαν, κι ο Ριβ είπε “όχι, όχι. Κάντε κάτι γι’ αυτό”».

Ο Ριβ πέθανε στις 10 Οκτωβρίου 2004, σε ηλικία 52 ετών. Ο θάνατός του οφείλεται σε επιπλοκές από λοίμωξη που προκλήθηκε από έλκος κατάκλισης, η οποία οδήγησε σε καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με το ABC News

Ο Ισμαέλ Ντουράν με τον Κρίστοφερ Ριβ σε γυρίσματα / Wikimedia Commons

Πότε πέθανε ο Κρίστοφερ Ριβ;

Ο Ριβ πέθανε στις 10 Οκτωβρίου 2004, σε ηλικία 52 ετών. Ο θάνατός του οφείλεται σε επιπλοκές από λοίμωξη που προκλήθηκε από έλκος κατάκλισης, η οποία οδήγησε σε καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με το ABC News.

Στις 29 Οκτωβρίου 2004 πραγματοποιήθηκε τελετή μνήμης στο Juilliard, στην οποία παρευρέθηκαν πάνω από 900 άτομα. Μεταξύ των ομιλητών ήταν η Ντέινα, μαζί με τον Μάθιου, την Αλεξάνδρα και τον Γουίλ, οι οποίοι παρουσίασαν ένα 20λεπτο βίντεο με τις εμπειρίες τους με τον πατέρα τους, καθώς και ο αδελφός του, Μπέντζαμιν, ο οποίος μοιράστηκε αναμνήσεις από την παιδική τους ηλικία.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και γνωστοί αστέρες του Χόλιγουντ, όπως ο μακροχρόνιος φίλος και πρώην συγκάτοικος του Ριβ, Ρόμπιν Γουίλιαμς, μαζί με τους Γκλεν Κλόουζ και Μέριλ Στριπ.

Τι συνέβη στη σύζυγο και τα παιδιά του Κρίστοφερ Ριβ;

Η σύζυγος του Ριβ, Ντάνα, ήταν μια σταθερή υποστηρίκτρια και φροντιστής του καθ’ όλη τη διάρκεια του τραυματισμού του. Μετά το θάνατό του, η Ντάνα συνέχισε να υποστηρίζει την έρευνα και την υπεράσπιση των τραυματισμών του νωτιαίου μυελού μέσω της συμμετοχής της στο Ίδρυμα Κρίστοφερ Ριβ.

Δυστυχώς, η Ντάνα διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα τον Αύγουστο του 2005, παρά το γεγονός ότι δεν κάπνιζε, και πέθανε τον Μάρτιο του 2006, σε ηλικία 44 ετών, όπως ανέφερε τότε το CBS News. Μετά το θάνατό της, το ίδρυμα μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Κρίστοφερ και Ντάνα Ριβ, προς τιμήν της συμβολής και των δύο.

Τα παιδιά του Ριβ και της Ντάνα συνέχισαν το έργο τους. Ο γιος τους, Γουίλ, που ήταν μόλις νήπιο την εποχή του ατυχήματος, είναι τώρα δημοσιογράφος και ακτιβιστής. Μετά από πρακτική άσκηση στο Good Morning America και αποφοίτηση από το Middlebury College, ο Γουίλ κέρδισε μια θέση στο SportsCenter του ESPN και είναι ανταποκριτής για το ABC News από το 2018. Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Christopher and Dana Reeve, συνεχίζοντας το έργο των γονιών του στην υπεράσπιση και την έρευνα.

Η επιτυχημένη επαγγελματική πορεία των παιδιών του

Ο πρώτος γιος του Ριβ, ο Μάθιου, γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου 1979 στο Λονδίνο, έχει ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο. Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Brown το 2002, έκανε την αφήγηση για το Christopher Reeve: Hope in Motion, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Emmy το 2003.

Έχει γράψει για τα Providence, The Land That Never Was και Agent Hamilton. Ο Μάθιου είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος και έχει συμμετάσχει ενεργά σε προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης το 2009.

Η Αλεξάνδρα, γεννημένη στις 25 Νοεμβρίου 1983 στο Λονδίνο, ακολούθησε καριέρα στη νομική και την πολιτική. Μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Yale και την απόκτηση του πτυχίου της στο δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Columbia, εργάστηκε ως επικεφαλής σύμβουλος για θέματα τεχνολογίας και προστασίας των καταναλωτών για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και σήμερα είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Κέντρου για τη Δημοκρατία και την Τεχνολογία.

«Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, με γοήτευε η ιδέα να κάνω αυτό το ταξίδι, το οποίο δεν ήταν μόνο σημαντικό για τον πατέρα μου, αλλά διαμόρφωσε και την κατανόησή μου για τη ζωή του πριν από το ατύχημα» δήλωσε ο Γουίλ

YouTube thumbnail

Μέσα από τα μάτια του γιου του

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Γουίλ κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Will Reeve: Finding My Father, στο οποίο αναπολούσε τα βήματα του πατέρα του κατά τη διάρκεια του τελευταίου ταξιδιού του πριν από το ατύχημα.

«Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, με γοήτευε η ιδέα να κάνω αυτό το ταξίδι, το οποίο δεν ήταν μόνο σημαντικό για τον πατέρα μου, αλλά διαμόρφωσε και την κατανόησή μου για τη ζωή του πριν από το ατύχημα» δήλωσε ο Γουίλ σε ένα δελτίο τύπου.

«Το να ακολουθήσω τα βήματά του — σε αυτό το περιβάλλον που τον έλκυε — να συναντήσω μερικούς από τους ίδιους ανθρώπους και να ακούσω τις ιστορίες τους για τον πατέρα μου ξεπέρασε τις προσδοκίες μου και, στην πραγματικότητα, με εξέπληξε το γεγονός ότι μπορώ ακόμα να αντιληφθώ νέα πράγματα για τον χαρακτήρα του».

Ένα μήνα αργότερα, ο Γουίλ δήλωσε στο People ότι σκοπεύει να τιμήσει τον πατέρα του στον επερχόμενο γάμο του με την αρραβωνιαστικιά του Αμάντα Ντουμπίν, φορώντας τα μανικετόκουμπα του Ριβ αυτή την ξεχωριστή μέρα.

*Με στοιχεία από people.com

