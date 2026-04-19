Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτίρια – ανάμεσά τους σχολείο – στο νότιο Λίβανο

Το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε περαιτέρω κατεδαφίσεις σήμερα στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, στο νότιο Λίβανο όπου ισχύει εκεχειρία.

«Ο ισραηλινός εχθρός επαναλαμβάνει τις επιχειρήσεις του για την ανατίναξη σπιτιών με δυναμίτη στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ», αναφέρει το NNA, επισημαίνοντας ότι κατεδαφίσεις έγιναν και σε άλλες παραμεθόριες πόλεις όπου υπάρχουν ισραηλινά στρατεύματα.

Η Μπιντ Τζμπέιλ, που βρίσκεται περίπου πέντε χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινών συνόρων, υπήρξε θέατρο σφοδρών μαχών μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και φιλοϊρανών μαχητών της Χεζμπολάχ για αρκετές ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας την Παρασκευή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε, λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, ότι η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν είχε τελειώσει» και ότι η «ζώνη ασφαλείας» που το Ισραήλ σκοπεύει να δημιουργήσει στο νότο «θα συνεχίσει να καθαρίζεται από τρομοκρατικές υποδομές (σ.σ. από τη Χεζμπολάχ), μεταξύ άλλων μέσω της καταστροφής σπιτιών σε χωριά της πρώτης γραμμής που έχουν γίνει de facto τρομοκρατικά φυλάκια».

Πηγές του Λιβάνου τονίζουν πως οι κατεδαφίσεις είναι εκτός κάθε νομιμοποίησης

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι βρέθηκαν περισσότερα από 130 όπλα που ανήκαν στη Χεζμπολάχ μέσα σε σχολείο, λίγες μόνο ώρες αφότου κυκλοφόρησε το άνωθεν βίντεο που κατέγραφε την κατεδάφιση του Δημόσιου Γυμνασίου στο Μαρβαχίν του νότιου Λιβάνου από τον ισραηλινό στρατό.

Μια δικαστική πηγή από τον Λίβανο επιβεβαίωσε στο The Legal Agenda του Λιβάνου ότι η εν λόγω εικόνα δεν προέρχεται από σχολείο, αλλά από μια αίθουσα του δικαστηρίου της Μπιντ Τζμπέιλ. Συμπλήρωσε ότι τα όπλα που φαίνονται είναι είχαν κατασχεθεί δικαστικά και βρίσκονται υπό επίσημη φύλαξη, γεγονός που επιβεβαίωσαν δικηγόροι που παρακολουθούν τακτικά τις δίκες στο δικαστήριο.

Demolition of a school in Southern Lebanon indicates a war crime On 16 April 2026, the Israeli army demolished the building of the Public Secondary School in #Marwahin in South Lebanon.

– In an attempt to justify the attack, the Israeli army spokesperson published images… pic.twitter.com/FAp2pw2CMG — Legal Agenda (@Legal_Agenda) April 17, 2026

Η πηγή διευκρίνισε επίσης ότι τα όπλα φέρουν ετικέτες στις οποίες αναγράφονται τα ονόματα των κατηγορουμένων και οι αριθμοί των υποθέσεων, οι οποίες είναι ορατές. Η κατεδάφιση ενός σχολείου με ελεγχόμενη έκρηξη, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως «πράξη αυτοάμυνας», αλλά θυμίζει το Δόγμα Νταχίγια, το οποίο προτείνει τις μέγιστες καταστροφές εις βάρος του άμαχου πληθυσμού και την χρήση του ως μορφή πίεσης.

Σκοπός του Δόγματος Νταχίγια είναι η συλλογική τιμωρία και η «απονομή τιμωρίας σε τέτοιο βαθμό που να απαιτείται μακρά και δαπανηρή διαδικασία ανακατασκευής».