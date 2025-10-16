Νέα προσπάθεια της ΕΕ για διεθνή τιμολόγηση των εκπομπών άνθρακα
Η πρόταση έχει στόχο να εναρμονίσει τις αγορές εμπορίας εκπομπών άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Νέα πρωτοβουλία ανακοίνωσε η ΕΕ για την παγκόσμια τιμολόγηση άνθρακα, ενόψει της επικείμενης εισαγωγής του αμφιλεγόμενου συνοριακού φόρου άνθρακα από τη νέα χρονιά.
Η ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τιμολόγηση του άνθρακα συνεργάστηκε με περισσότερες από 40 χώρες τον τελευταίο χρόνο και ενθαρρύνει τους μεγαλύτερους ρυπαίνοντες με αναδυόμενες αγορές άνθρακα, όπως η Κίνα και η Ινδία, να τις καταστήσουν πιο αποτελεσματικές.
Όπως γράφουν οι Financial Times, τουλάχιστον τρεις χώρες έχουν ψηφίσει νομοθεσία για τη θέσπιση ενός συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS) το οποίο θα πουλάει δικαιώματα σε ρυπαίνοντες. Η Βραζιλία και η Τουρκία έχουν ενέκριναν νόμους για τις αγορές άνθρακα τον περασμένο χρόνο, ενώ η Ιαπωνία έχει μεταβεί από ένα εθελοντικό σε ένα υποχρεωτικό σύστημα.
Τον Μάρτιο, η Κίνα επέκτεινε το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ώστε να καλύπτει εταιρείες σε τομείς όπως το αλουμίνιο, ο χάλυβας και το τσιμέντο, οι οποίοι καλύπτονται όλοι από τον διασυνοριακό μηχανισμό προσαρμογής άνθρακα (CBAM) της ΕΕ. Αναπτύσσει επίσης ένα πλαίσιο λογιστικής για τον άνθρακα με περισσότερα από 50 συγκεκριμένα πρότυπα, το οποίο αναμένεται να οριστεί έως το τέλος του 2025.
Αξιωματούχοι της ΕΕ δηλώνουν στους FT, ότι ελπίζουν επίσης σε θετικές εξελίξεις στο Μεξικό, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα COP30 τον Νοέμβριο.
Το «χρηματιστήριο» του άνθρακα
Η τιμολόγηση του άνθρακα καλύπτει πλέον το 28% των παγκόσμιων εκπομπών, σύμφωνα με την έκθεση τιμολόγησης άνθρακα της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2025. Ογδόντα χώρες έχουν εισαγάγει μια αγορά άνθρακα ή ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών, από 10 το 2005.
Νέο σχέδιο από την Κομισιόν
Ο επίτροπος της ΕΕ για το κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε στους Financial Times ότι ο συνδυασμός της «αναγνώρισης ότι ένα ETS λειτουργεί» και των επιπτώσεων εφαρμογής του συστήματος φορολογίας άνθρακα ενθάρρυνε τις χώρες να θεσπίσουν τα δικά τους συστήματα τιμολόγησης άνθρακα.
«[Η τιμολόγηση του άνθρακα] είναι κάτι που έχει δυναμική. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό διπλωματικό εργαλείο», είπε. Η ΕΕ θα δημοσιεύσει ένα έγγραφο πολιτικής σχετικά με τις προσπάθειές της για την κλιματική διπλωματία την Πέμπτη, μαζί με μια έκθεση σχετικά με το έργο της ομάδας εργασίας για την τιμολόγηση του άνθρακα.
Με το βλέμμα στην COP30
Η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με τον φόρο στα σύνορα, καθώς οι δικές της βιομηχανίες ασκούν πιέσεις εναντίον του.
Η Βραζιλία, η οποία θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα τον επόμενο μήνα, επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση COP30 για να πιέσει για μια πιο συνεργατική προσέγγιση στην παγκόσμια τιμολόγηση του άνθρακα. Το υπουργείο Οικονομικών αναζητά την ένταξη της ΕΕ και της Κίνας σε έναν διεθνή «συνασπισμό» με κοινά πρότυπα για τα συστήματα εμπορίας εκπομπών και τους δασμούς άνθρακα στα σύνορα.
Οι βραζιλιάνικες προτάσεις θα συνεπάγονται αλλαγές στην προσέγγιση της ΕΕ.
Τα τέλη άνθρακα στα σύνορα θα μειωθούν για τις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα και θα αρθούν για τις φτωχότερες χώρες. Η Βραζιλία υποστηρίζει επίσης ότι ορισμένα έσοδα από αυτούς τους δασμούς εισαγωγών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παροχή χρηματοδότησης για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες — μια ιδέα που η ΕΕ εξέτασε και απέρριψε.
Δυσκολίες συναίνεσης
Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν επισημάνει ότι θα ήταν δύσκολο να δημιουργηθεί σύγκλιση μεταξύ συστημάτων τιμολόγησης άνθρακα που μόλις και μετά βίας υπάρχουν.
Ωστόσο, ο Rafael Dubeux, αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών που ηγείται των εργασιών για την πρόταση της Βραζιλίας, υποστήριξε ότι η ΕΕ θα ωφελούνταν από τη συμμετοχή στο σχέδιο, αντί να διατηρήσει έναν de facto ρόλο ως ο μοναδικός παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων για τις αγορές άνθρακα.
«Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ηγείται παγκοσμίως στην τιμολόγηση του άνθρακα… είναι καλό γι’ αυτούς να μοιράζονται αυτό το βάρος με άλλες χώρες», είπε.
Αξιωματούχοι της ΕΕ που συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας της δήλωσαν ότι ορισμένες χώρες έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τιμολόγηση του άνθρακα ως μέτρο δημιουργίας εσόδων και θέλουν να μάθουν από την εμπειρία του Ταμείου Καινοτομίας της ΕΕ, το οποίο διοχετεύει χρήματα πίσω σε έργα απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα.
Η Βραζιλία, για παράδειγμα, ανακυκλώνει τα έσοδα που αποκομίζει μέσω αδειών εκπομπών που πωλούνται στη βαριά βιομηχανία για να υποστηρίξει τα τροπικά δάση της.
