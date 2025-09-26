Οι ΗΠΑ θα κρατήσουν ανοιχτούς τους σταθμούς γαιάνθρακα για να τροφοδοτήσουν την ΑΙ

Την ώρα που οι περισσότερες χώρες κλείνουν τους ρυπογόνους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που καίνε γαιάνθρακα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να αναβάλει τον παροπλισμό παλιών μονάδων προκειμένου να καλυφθούν οι τεράστιες ενεργειακές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Η παράταση λειτουργίας αυτών των σταθμών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ηλικία μισού αιώνα, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής, μαζί με την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα την παραγωγή ενέργειας απορρίπτοντας τις ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «απάτη» κατά την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη αυτή την εβδομάδα.

«Η ενεργειακή νηφαλιότητα επέστρεψε στην Ουάσιγκτον» δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ σε εκδήλωση του Reuters. «Προτεραιότητά μας είναι οι Αμερικανοί, οι τιμές του ρεύματος και η αποφυγή μπλακάουτ. Πρέπει να σταματήσουμε τον παροπλισμό του υπάρχοντος δυναμικού» είπε.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με πολλές εταιρείες ενέργειας και πιστεύει ότι η πλειονότητα των δεκάδων παλιών σταθμών άνθρακα θα παραμείνει σε λειτουργία, ανέφερε ο υπουργός.

Η κυβέρνηση είναι μάλιστα διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει τις έκτακτες εξουσίες της για να παρατείνει τη λειτουργία αυτών των μονάδων, πρόσθεσε.

Αυτό εξάλλου συνέβη τον περασμένο μήνα, όταν o Ράιτ εξέδωσε έκτακτη εντολή για να κρατήσει σε λειτουργία έναν ανθρακικό σταθμό στο Μίσιγκαν, παρόλο που η ιδιοκτήτρια εταιρεία σκόπευε να τον κλείσει για οικονομικούς λόγους.

Το υπουργείο Ενέργειας έδωσε επίσης εντολή για τη συνέχιση λειτουργίας μιας μονάδας αερίου και πετρελαίου στην Πενσιλβάνια που επρόκειτο να παροπλιστεί.

Ο Ράιτ ανέφερε ότι παρόμοιες εντολές θα δοθούν και σε άλλα εργοστάσια στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλέψεων της ομοσπονδιακής νομοθεσίας για τη σταθερότητα των δικτύων.

Ακόμα, ο υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι οι εφεδρικοί σταθμοί ορυκτών καυσίμων, οι οποίοι κανονικά ενεργοποιούνται μόνο σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, θα παραμένουν σε μόνιμη λειτουργία προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή.

Ο Λευκός Οίκος σκοπεύει ακόμα να προωθήσει την πυρηνική ενέργεια με αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιταχύνουν τις αδειοδοτήσεις, καθώς και με τη χρηματοδότηση νέων πυρηνικών τεχνολογιών από το υπουργείο Ενέργειας.

Ήδη, δύο κλειστοί πυρηνικοί σταθμοί, ανάμεσά τους ο σταθμός του Three Mile Island όπου συνέβη το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα της αμερικανικής ιστορίας -βρίσκονται σε διαδικασία επανέναρξης της λειτουργίας τους προκειμένου να τροφοδοτήσουν κέντρα δεδομένων ΑΙ της Microsoft.

Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να φτάσει σε ιστορικό υψηλό φέτος, κυρίως λόγω των αυξημένων αναγκών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, η διεθνής κούρσα για επικράτηση στην ΑΙ, με κύριους παίκτες τις ΗΠΑ και την Κίνα, θα κριθεί από την ικανότητα αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής.

Όπως είπε ο Ράιτ, η Κίνα έθεσε πέρυσι σε λειτουργία σταθμούς γαιάνθρακα συνολικής ισχύος 100 gigawatt, ενώ ακόμα 100 gigawatt βρίσκονται υπό κατασκευή.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία τι λέει η Κίνα για την κλιματική πολιτική» δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας. «Αυξάνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χτίζουν τη βιομηχανική ισχύ τους.

Φέτος, το υπουργείο Ενέργειας επέτρεψε την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και κέντρων δεδομένων σε ομοσπονδιακές εκτάσεις.

Όπως είπε ο Ράιτ, μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί περίπου 300 προτάσεις.