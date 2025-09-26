science
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Οι ΗΠΑ θα κρατήσουν ανοιχτούς τους σταθμούς γαιάνθρακα για να τροφοδοτήσουν την ΑΙ
26 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:46

Οι ΗΠΑ θα κρατήσουν ανοιχτούς τους σταθμούς γαιάνθρακα για να τροφοδοτήσουν την ΑΙ

Η αμερικανική κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την ΑΙ απορρίπτοντας τις ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή.

Την ώρα που οι περισσότερες χώρες κλείνουν τους ρυπογόνους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που καίνε γαιάνθρακα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να αναβάλει τον παροπλισμό παλιών μονάδων προκειμένου να καλυφθούν οι τεράστιες ενεργειακές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Η παράταση λειτουργίας αυτών των σταθμών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ηλικία μισού αιώνα, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής, μαζί με την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα την παραγωγή ενέργειας απορρίπτοντας τις ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «απάτη» κατά την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη αυτή την εβδομάδα.

«Η ενεργειακή νηφαλιότητα επέστρεψε στην Ουάσιγκτον» δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ σε εκδήλωση του Reuters. «Προτεραιότητά μας είναι οι Αμερικανοί, οι τιμές του ρεύματος και η αποφυγή μπλακάουτ. Πρέπει να σταματήσουμε τον παροπλισμό του υπάρχοντος δυναμικού» είπε.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με πολλές εταιρείες ενέργειας και πιστεύει ότι η πλειονότητα των δεκάδων παλιών σταθμών άνθρακα θα παραμείνει σε λειτουργία, ανέφερε ο υπουργός.

Ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ στην εκδήλωση του Reuters στις 25 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη (Reuters)

Ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ στην εκδήλωση του Reuters στις 25 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη (Reuters)

Η κυβέρνηση είναι μάλιστα διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει τις έκτακτες εξουσίες της για να παρατείνει τη λειτουργία αυτών των μονάδων, πρόσθεσε.

Αυτό εξάλλου συνέβη τον περασμένο μήνα, όταν o Ράιτ εξέδωσε έκτακτη εντολή για να κρατήσει σε λειτουργία έναν ανθρακικό σταθμό στο Μίσιγκαν, παρόλο που η ιδιοκτήτρια εταιρεία σκόπευε να τον κλείσει για οικονομικούς λόγους.

Το υπουργείο Ενέργειας έδωσε επίσης εντολή για τη συνέχιση λειτουργίας μιας μονάδας αερίου και πετρελαίου στην Πενσιλβάνια που επρόκειτο να παροπλιστεί.

Ο Ράιτ ανέφερε ότι παρόμοιες εντολές θα δοθούν και σε άλλα εργοστάσια στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλέψεων της ομοσπονδιακής νομοθεσίας για τη σταθερότητα των δικτύων.

Ακόμα, ο υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι οι εφεδρικοί σταθμοί ορυκτών καυσίμων, οι οποίοι κανονικά ενεργοποιούνται μόνο σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, θα παραμένουν σε μόνιμη λειτουργία προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή.

Ο Λευκός Οίκος σκοπεύει ακόμα να προωθήσει την πυρηνική ενέργεια με αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιταχύνουν τις αδειοδοτήσεις, καθώς και με τη χρηματοδότηση νέων πυρηνικών τεχνολογιών από το υπουργείο Ενέργειας.

Ήδη, δύο κλειστοί πυρηνικοί σταθμοί, ανάμεσά τους ο σταθμός του Three Mile Island όπου συνέβη το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα της αμερικανικής ιστορίας -βρίσκονται σε διαδικασία επανέναρξης της λειτουργίας τους προκειμένου να τροφοδοτήσουν κέντρα δεδομένων ΑΙ της Microsoft.

Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να φτάσει σε ιστορικό υψηλό φέτος, κυρίως λόγω των αυξημένων αναγκών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, η διεθνής κούρσα για επικράτηση στην ΑΙ, με κύριους παίκτες τις ΗΠΑ και την Κίνα, θα κριθεί από την ικανότητα αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής.

Όπως είπε ο Ράιτ, η Κίνα έθεσε πέρυσι σε λειτουργία σταθμούς γαιάνθρακα συνολικής ισχύος 100 gigawatt, ενώ ακόμα 100 gigawatt βρίσκονται υπό κατασκευή.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία τι λέει η Κίνα για την κλιματική πολιτική» δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας. «Αυξάνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χτίζουν τη βιομηχανική ισχύ τους.

Φέτος, το υπουργείο Ενέργειας επέτρεψε την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και κέντρων δεδομένων σε ομοσπονδιακές εκτάσεις.

Όπως είπε ο Ράιτ, μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί περίπου 300 προτάσεις.

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ
Περιβάλλον 26.09.25

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Σύνταξη
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων
Azure 25.09.25

Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων

Η Microsoft απέκλεισε τη Μονάδα 8200 των IDF από τις υπηρεσίες cloud της, μετά από αναφορές ότι χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η Apple απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω του κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές
Κόντρα με Βρυξέλλες 25.09.25

Βόμβα από την Apple - Απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω της νομοθεσίας

Η Apple επικρίνει τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών των Βρυξελλών και λέει ότι οι καθυστερημένες λειτουργίες οδηγούν σε χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι θάνατοι από καρκίνο μειώθηκαν στην Ελλάδα από το 1990
Υγεία 25.09.25

Δραματική αύξηση των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως - Τα καλά νέα για την Ελλάδα

Η άνοδος των θανάτων από καρκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο αποδίδεται κυρίως στην αύξηση και τη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην Ελλάδα και γενικά στις ανεπτυγμένες χώρες η κατάσταση βελτιώνεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Google: Αρχίζει η (δεύτερη) δίκη στις ΗΠΑ για την ύπαρξη μονοπωλίου
Τεχνολογία 24.09.25

Ξεκινά η δεύτερη δίκη της Google στις ΗΠΑ για την ύπαρξη μονοπωλίου

Η δίκη κατά της Google αφορά στις καταχρηστικές τακτικές στις ψηφιακές διαφημίσεις - Μεγάλο μέρος από τα έσοδα (305 δισ. δολαρίων) της εταιρείας προέρχονται από πωλήσεις ψηφιακών διαφημίσεων

Σύνταξη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσει τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσει τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
Μπάσκετ 26.09.25

Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.

Σύνταξη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο 26.09.25

Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;

Ο πατέρας κάθεται στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, στο Συμπόσιο «Η πατρική μορφή: σε κρίση ή σε μετάβαση;». Μιλάει στο in ο πρόεδρος της Ελληνικης Εταιρίας Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας Γ. Μανιαδάκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η επέκταση της Μπάγερν σε Ασία και ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η επέκταση της Μπάγερν σε Ασία και ΗΠΑ

Η Μπάγερν έχει ανοίξει γραφεία στη Νέα Υόρκη, στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στην Σαγκάη της Κίνας και το τελευταίο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, με στόχο επιχειρηματικές συνεργασίες και όχι μόνο

Βάιος Μπαλάφας
