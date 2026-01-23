science
Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ η μείωση της έντασης άνθρακα στην Ελλάδα
Περιβάλλον 23 Ιανουαρίου 2026, 15:52

Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ η μείωση της έντασης άνθρακα στην Ελλάδα

Μεταφορές και αποθήκευση ήταν οι μόνες δύο οικονομικές δραστηριότητες με αύξηση των εκπομπών άνθρακα.

Spotlight

Η ένταση των εκπομπών άνθρακα τστην Ελλάδα μειώθηκε κατά 38,5% από το 2013 έως το 2024, με τη χώρα μας να επιτυγχάνει υψηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τον μέσο όρο στην ΕΕ που κυμάνθηκε στο 34%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η Eurostat.

Ένταση άνθρακα είναι ο δείκτης που εκφράζει το μέγεθος των εκπομπών ανά μονάδα ΑΕΠ σε ευρώ -δείχνει δηλαδή πόσο ρυπογόνος είναι η οικονομία σε σχέση με αυτό που παράγει.

Η Eurostat ταξινόμησε τις χώρες της ΕΕ σε έξι κατηγορίες ανάλογα με τις επιδόσεις τους με την Ελλάδα να κατατάσσεται στη δεύτερη μαζί με τις Πορτογαλία, Ολλανδία, Πολωνία και Σλοβακία.

Στην πρώτη κατηγορία με μείωση εκπομπών πάνω από 40% βρέθηκαν οι Βουλγαρία, Σλοβενία, Τσεχία, Γερμανία, Ιρλανδία, Φινλανδία και Εσθονία. Τελευταία στην κατάταξη ήταν η Μάλτα.

Το 2024, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της οικονομίας της ΕΕ από οικονομικές δραστηριότητες και νοικοκυριά ανήλθαν συνολικά σε 3,3 δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμων CO2. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1 % σε σύγκριση με το 2023 και μείωση κατά 20 % σε σύγκριση με το 2013.

Ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, 2013-2024

Μεταξύ 2013 και 2024, ο τομέας της ενέργειας στην ΕΕ (παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού) σημείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης και τη μεγαλύτερη συνολική μείωση, με πτώση 49% (-512 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμων CO2).

Κατά την ίδια περίοδο, τρεις άλλες οικονομικές δραστηριότητες κατέγραψαν επίσης διψήφιες μειώσεις: η εξόρυξη και η εκμετάλλευση ορυχείων (-37%, -25 εκατομμύρια τόνοι ισοδυνάμων CO2), η μεταποίηση (-18%, -146 εκατομμύρια τόνοι) και οι υπηρεσίες (-14%, -36 εκατομμύρια τόνοι).

Οι μόνες δύο οικονομικές δραστηριότητες με αύξηση των εκπομπών ήταν οι μεταφορές και η αποθήκευση (14 %, +57 εκατομμύρια τόνοι ισοδυνάμων CO2) και οι κατασκευές (+6 %, +3 εκατομμύρια τόνοι).

Μείωση της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 34% από το 2013

Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μετρά την ποσότητα των εκπομπών (μετρούμενη σε ισοδύναμα CO2) ανά μονάδα ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (μετρούμενη σε ευρώ) σε μια οικονομία. Αποτελεί δείκτη της κλιματικής αποδοτικότητας της οικονομικής παραγωγής. Η μείωση της έντασης των εκπομπών σημαίνει λιγότερες εκπομπές για την ίδια παραγωγή προστιθέμενης αξίας.

Η μείωση της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ από το 2013 έως το 2024 είναι αποτέλεσμα της ταυτόχρονης μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την οικονομία της ΕΕ και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας της (+20%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία (-64%), την Ιρλανδία (-50%) και τη Φινλανδία (-44%). Μόνο η Μάλτα (+17%) σημείωσε αύξηση της έντασης των εκπομπών της από το 2013.

Πηγή: OT.gr

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Στο έλεος των ψεκασμένων 23.01.26

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων
Υγεία 23.01.26

Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων

Το νέο τεστ ανιχνεύει μια ασυνήθιστη ανοσολογική απόκριση στα βακτήρια του εντέρου σε άτομα που αργότερα εμφανίζουν νόσο του Chron – Ελπίδα για πρόληψη μέσω της ανάπτυξης εμβολίου, αλλά και για πιο έγκαιρη διάγνωση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21.01.26

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ιδού πόσες ώρες videogames την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία
Κολημμένοι στην οθόνη 21.01.26

Πόσες ώρες gaming την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία; Μελέτη υπολόγισε το όριο

Νέα μελέτη δείχνει ότι η ενασχόληση με τα videogames πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο έχει σημαντική επίδραση στη διατροφή, στον ύπνο και στο βάρος των νεαρών ατόμων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά
Κυβερνοασφάλεια 21.01.26

Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά

Η Κομισιόν κατέθεσε πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια, εν μέσω ανησυχίας για κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Σύνταξη
Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες
Ταπείνωση & αποξένωση 23.01.26

Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες

Οι «απογυμνωμένες» εικόνες που δημιουργήθηκαν στο Grok μπορεί να μην είναι αληθινές, όμως η ψυχολογική βλάβη που προκαλούν σε γυναίκες είναι πραγματική, αναδεικνύοντας πώς η ψηφιακή βία της ΑΙ ξεπερνά τα όρια της «φαντασίας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
Δεν υποχωρεί 23.01.26

Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος, δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως είναι προϋπόθεση η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κιέβου από την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
Στο Ηράκλειο 23.01.26

Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της

Ο 39χρονος δράστης, που καταδίωξε μητέρα και παιδί ενώ περπατούσαν στον δρόμο στις Γούβες στο Ηράκλειο, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Σύνταξη
Κηδεία του Valentino – Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»
Τέλος εποχής 23.01.26

Κηδεία του Valentino - Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»

Συνάδελφοι σχεδιαστές μόδας, υποστηρικτές, διάδοχοι και θαυμαστές του αείμνηστου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στη Ρώμη, στην κηδεία του θρυλικού μόδιστρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά
Η ανάγκη 23.01.26

Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά

Ο δήμος Κύθνου απευθύνει δημόσια έκκληση για την κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο νησί, προσφέροντας, πέρα από τον μισθό που προβλέπεται από το κράτος, μηνιαίο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Σύνταξη
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
Ελλάδα 23.01.26

«Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» - Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο

Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές

Σύνταξη
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
