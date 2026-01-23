Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ η μείωση της έντασης άνθρακα στην Ελλάδα

Η ένταση των εκπομπών άνθρακα τστην Ελλάδα μειώθηκε κατά 38,5% από το 2013 έως το 2024, με τη χώρα μας να επιτυγχάνει υψηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τον μέσο όρο στην ΕΕ που κυμάνθηκε στο 34%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η Eurostat.

Ένταση άνθρακα είναι ο δείκτης που εκφράζει το μέγεθος των εκπομπών ανά μονάδα ΑΕΠ σε ευρώ -δείχνει δηλαδή πόσο ρυπογόνος είναι η οικονομία σε σχέση με αυτό που παράγει.

Η Eurostat ταξινόμησε τις χώρες της ΕΕ σε έξι κατηγορίες ανάλογα με τις επιδόσεις τους με την Ελλάδα να κατατάσσεται στη δεύτερη μαζί με τις Πορτογαλία, Ολλανδία, Πολωνία και Σλοβακία.

Στην πρώτη κατηγορία με μείωση εκπομπών πάνω από 40% βρέθηκαν οι Βουλγαρία, Σλοβενία, Τσεχία, Γερμανία, Ιρλανδία, Φινλανδία και Εσθονία. Τελευταία στην κατάταξη ήταν η Μάλτα.

Το 2024, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της οικονομίας της ΕΕ από οικονομικές δραστηριότητες και νοικοκυριά ανήλθαν συνολικά σε 3,3 δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμων CO2. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1 % σε σύγκριση με το 2023 και μείωση κατά 20 % σε σύγκριση με το 2013.

Μεταξύ 2013 και 2024, ο τομέας της ενέργειας στην ΕΕ (παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού) σημείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης και τη μεγαλύτερη συνολική μείωση, με πτώση 49% (-512 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμων CO2).

Κατά την ίδια περίοδο, τρεις άλλες οικονομικές δραστηριότητες κατέγραψαν επίσης διψήφιες μειώσεις: η εξόρυξη και η εκμετάλλευση ορυχείων (-37%, -25 εκατομμύρια τόνοι ισοδυνάμων CO2), η μεταποίηση (-18%, -146 εκατομμύρια τόνοι) και οι υπηρεσίες (-14%, -36 εκατομμύρια τόνοι).

Οι μόνες δύο οικονομικές δραστηριότητες με αύξηση των εκπομπών ήταν οι μεταφορές και η αποθήκευση (14 %, +57 εκατομμύρια τόνοι ισοδυνάμων CO2) και οι κατασκευές (+6 %, +3 εκατομμύρια τόνοι).

Μείωση της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 34% από το 2013

Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μετρά την ποσότητα των εκπομπών (μετρούμενη σε ισοδύναμα CO2) ανά μονάδα ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (μετρούμενη σε ευρώ) σε μια οικονομία. Αποτελεί δείκτη της κλιματικής αποδοτικότητας της οικονομικής παραγωγής. Η μείωση της έντασης των εκπομπών σημαίνει λιγότερες εκπομπές για την ίδια παραγωγή προστιθέμενης αξίας.

Η μείωση της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ από το 2013 έως το 2024 είναι αποτέλεσμα της ταυτόχρονης μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την οικονομία της ΕΕ και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας της (+20%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία (-64%), την Ιρλανδία (-50%) και τη Φινλανδία (-44%). Μόνο η Μάλτα (+17%) σημείωσε αύξηση της έντασης των εκπομπών της από το 2013.

Πηγή: OT.gr