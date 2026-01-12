Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
Άγκαθα Κρίστι: «Η γριά μητέρα φεύγει και δεν ξαναγυρίζει ποτέ…»
Ιστορικό Αρχείο 12 Ιανουαρίου 2026 | 11:46

Άγκαθα Κρίστι: «Η γριά μητέρα φεύγει και δεν ξαναγυρίζει ποτέ…»

Αφήνοντας τη ζωή με αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

Spotlight

[…]

Η Άγκαθα Κρίστι άρχισε να γράφει την αυτοβιογραφία της τον Απρίλιο του 1950. Την ολοκλήρωσε στα 75 της χρόνια, δηλαδή κάπου δεκαπέντε χρόνια αργότερα. «Στα 75 μου νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να κλείσω την αυτοβιογραφία μου», γράφει. Τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής της ήταν γεμάτα επιτυχίες — η ταινία «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» προβλήθηκε σ’ όλο τον κόσμο, τα βιβλία της μεταφράστηκαν σ’ όλες τις γλώσσες, το 1971 ονομάστηκε επισήμως «Κυρία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας» από τη βασίλισσα της Αγγλίας.


«Τώρα πια ζω με χρονικά περιθώρια», γράφει στο τέλος του βιβλίου της. «Περιμένω στον προθάλαμο του θανάτου μέχρι να ’ρθει η ώρα να μπω στην κυρίως αίθουσα. Και μετά θ’ αρχίσω κάτι άλλο, μάλλον. Ευτυχώς που δεν είμαστε υποχρεωμένοι ν’ ανησυχούμε για το μέλλον μας από κει και πέρα.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 17.9.1987, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Πάντοτε θαύμαζα τους Εσκιμώους. Μια ωραία ημέρα, η οικογένεια ετοιμάζει ένα θαυμάσιο γεύμα για την αγαπημένη γριά μητέρα. Η γριά τρώει κι έπειτα φεύγει μέσα στους πάγους. Και δεν ξαναγυρίζει ποτέ…

Θα πρέπει να νιώθει περήφανος όποιος αφήνει έτσι τη ζωή — με αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 17.9.1987, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Αλλά, φυσικά, είναι πολύ ωραίο να γράφει κανείς τέτοια μεγάλα λόγια. Αυτό που θα συμβεί στην πραγματικότητα είναι ότι θα ζήσω ως τα 93 μου, θα τους τρελάνω όλους γιατί θα βαριακούω και θα ’ναι αναγκασμένοι να ωρύονται, θα παραπονιέμαι διαρκώς για τα αποτυχημένα τελευταία επιτεύγματα της επιστήμης —τα ακουστικά—, θα κάνω αμέτρητες ερωτήσεις, θα ξεχνώ τις απαντήσεις και θα επαναλαμβάνω αμέσως την ίδια ερώτηση. Θα μαλώνω άγρια με κάποια υπομονετική νοσοκόμα που θα με παρακολουθεί και θα την κατηγορώ πως προσπαθεί να με δηλητηριάσει ή θα το σκάσω από κανένα αξιοπρεπές ίδρυμα για ηλικιωμένους (στο οποίο θα δημιουργούσα έτσι κι αλλιώς διαρκώς φασαρίες), συγχύζοντας τα νεώτερα μέλη της οικογένειάς μου. Κι όταν τελικά θα με φάει η βρογχίτιδα, θα μουρμουρίζουν οι γύρω μου δεν μπορεί κανείς ν’ αρνηθεί πως υπήρξε μια ανακούφιση για όλους ο θάνατός της… Και θα ’ναι ανακούφιση γι’ αυτούς κι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να τους προκύψει. Μέχρι τότε, κι όσο ακόμα περιμένω με την άνεσή μου στον προθάλαμο του θανάτου, φροντίζω να διασκεδάζω. Μ’ όλο που, με κάθε χρόνο που περνάει, όλο κι από μια ευχαρίστηση αναγκάζομαι να σβήνω απ’ τον κατάλογο. Τέρμα οι μακρινοί περίπατοι και, αλίμονο, τα μπάνια στη θάλασσα. Τα φιλέτα και τα μήλα και τα βατόμουρα (προβλήματα οδοντιατρικής φύσεως) και το διάβασμα μικρών τυπογραφικών στοιχείων. Αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορώ ν’ απολαμβάνω. Οι όπερες και τα κονσέρτα, το διάβασμα, η ευτυχία τού να πέφτω και να κοιμάμαι όποτε θέλω, να βλέπω αμέτρητα όνειρα κάθε είδους, και συχνά οι νέοι άνθρωποι που έρχονται να με δουν και με κάνουν να νιώθω καλύτερα. Και σχεδόν το καλύτερο απ’ όλα — να κάθομαι στον ήλιο, να ζαλίζομαι ωραία-ωραία στον ήλιο…»


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 17.9.1987, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Δεν είναι περίεργο που η Άγκαθα Κρίστι, ως συγγραφέας, έχει μόνο φανατικούς φίλους ή φανατικούς εχθρούς. Πάντα υποστήριζα πως αυτό συμβαίνει σ’ όλους τους «μεγάλους» ανθρώπους-δημιουργούς και πολύ μου αρέσει σαν ιδέα.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 17.9.1987, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Οι φανατικοί φίλοι της θα χαρούν με την αυτοβιογραφία της, καθώς θ’ ανακαλύπτουν σε κάθε σελίδα, σε κάθε ένα απ’ τα πρόσωπα που γνώρισε στη ζωή της, στοιχεία και πρόσωπα που εμφανίζονται στα βιβλία της. Πώς η έμπνευσή της ξεκινούσε από πραγματικά περιστατικά και πώς ένα φαντασιόπληκτο παιδί εξελίχθηκε σε μια συγγραφέα που διαβάζεται και σήμερα, τόσα χρόνια μετά το θάνατό της, σ’ όλες τις χώρες του κόσμου με την ίδια μανία.

*Απόσπασμα από κείμενο της δημοσιογράφου, συγγραφέως και μεταφράστριας Μανίνας Ζουμπουλάκη, που έφερε τον τίτλο «Η Άγκαθα Κρίστι ξαναχτυπά» και είχε δημοσιευτεί στον «Ταχυδρόμο» στις 17 Σεπτεμβρίου 1987.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 17.9.1987, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η παγκοσμίου φήμης λογοτέχνιδα (συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων και συλλογών διηγημάτων, θεατρικών και αυτοβιογραφικών έργων, καθώς και αισθηματικών μυθιστορημάτων) Άγκαθα Κρίστι (Agatha Christie) γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1890 και απεβίωσε στις 12 Ιανουαρίου 1976.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 17.9.1987, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

googlenews

Ιστορικό Αρχείο
24 Δεκεμβρίου 1947: Ο σχηματισμός της «Κυβέρνησης των Βουνών»
24.12.25

24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»

Όσα διαδραματίζονταν στην Ελλάδα ακριβώς πριν από 78 χρόνια, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1947

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών
12.01.26

Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών

Δυναμιτίζει το κλίμα η κυβέρνηση ενόψει της συνάντησης αγροτών - πρωθυπουργού - Ο Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει μόνο 20 εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και άλλους 20 από τα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί

Σύνταξη
Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό
12.01.26

Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό

Τρείς δήμοι ένωσαν δυνάμεις για να αναπτύξουν τον πεζοπορικό τουρισμό, την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και να ενισχύσουν την βιωσιμότητα των περιοχών τους σε μια καινοτόμα δράση.

Σύνταξη
Ιράν: Ενάντια στην καταστολή, αλλά και κατά επέμβασης των ΗΠΑ οι διαδηλωτές – Τι δηλώνει η Τεχεράνη
12.01.26

Ενάντια στην καταστολή, αλλά και κατά επέμβασης των ΗΠΑ οι διαδηλωτές στο Ιράν - Τι δηλώνει η Τεχεράνη

Πόσοι είναι οι νεκροί στο Ιράν - Πού έγιναν διαδηλώσεις στις 10 και 11 Ιανουαρίου, δείτε χάρτη - Μηνύματα σε πολίτες από την Αστυνομία να μη συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων
12.01.26

Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων

Η ΝΔ επέμεινε στην μονομερή απόφασή της να προχωρήσει στην εξέταση των περιόδων που προηγήθηκαν του πάρτι των κοινοτικών επιδοτήσεων παρότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην ανάγκη της διεύρυνσης του καταλόγου των μαρτύρων ζητώντας μεταξύ άλλων να κληθεί και ο Μάριος Σαλμάς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μεγάλη Βρετανία: Η απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Λονδίνου στις κατηγορίες Τραμπ περί εγκληματικότητας
12.01.26

Η απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Λονδίνου στις κατηγορίες Τραμπ περί εγκληματικότητας

Ο Μαρκ Ρούλι, επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στο Λονδίνο βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό και η πόλη είναι ασφαλέστερη από το Λος Αντζελες και τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε
12.01.26

Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του λέγοντας πως η πράξη του «δεν είναι πράξη ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης»

Σύνταξη
Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;
12.01.26

Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Εδώ και λίγες ώρες μια περίεργη θεωρία έχει κάνει την εμφάνισή της στα media και υποστηρίζει ότι ο «Νονός» Μάρλον Μπράντο είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον, Μπίγκι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ
12.01.26

Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, επισκέφθηκε το πρωί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ), Βελβεντού.

Σύνταξη
Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου
12.01.26

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου κατηγορούμενου

Σύνταξη
Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν
12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν

Πολιτική διάσταση απέκτησε η φετινή τελετή των Χρυσών Σφαιρών, καθώς καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με καρφίτσες κατά της ICE, τιμώντας τη Ρενέ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πυρά αξιωματικού στη Μινεάπολη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»
12.01.26

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

Σύνταξη
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο
12.01.26

Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Σημειώνουν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

