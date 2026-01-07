[…]

Θα τελειώσω με κάτι προσωπικό που αναδεικνύει το απαράμιλλο δημοσιογραφικό δεοντολογικό του ήθος. Όταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανέθεσε στον Γάλλο ιστορικό και ακαδημαϊκό Ντυροζέλ (σ.σ. Jean-Baptiste Duroselle, 1917 – 1994 ) να γράψει ένα πιλοτικό εγχειρίδιο για την Ιστορία της Ευρώπης (σ.σ. εκδόθηκε το 1990), ώστε να γίνει γνώμονας για τη συγγραφή ανάλογων στην εκπαίδευση των χωρών-μελών, με πήρε ο αείμνηστος Μανόλης Ανδρόνικος στο τηλέφωνο για με πληροφορήσει ότι ο Ντυροζέλ άρχιζε την Ιστορία της Ευρώπης από τους Κέλτες και τον Καθολικισμό, αγνοώντας την ελληνική και τη ρωμαϊκή παράδοση. Μου ζήτησε να υπογράψουμε μια διαμαρτυρία μαζί με τον Μιχαήλ Σακελλαρίου (σ.σ. διακεκριμένος ιστορικός, συγγραφέας και ακαδημαϊκός, 1912-2014), τη Μελίνα, τον Ελύτη κ.ά. Πράγμα που έγινε. Η βάση της ήταν πως ο Ντυροζέλ μπορούσε να έχει τις απόψεις του που είναι σεβαστές, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτές ακρίτως να γίνουν κοινή εκπαιδευτική ιδεολογία για την Ευρώπη.





Πήρα τότε στο τηλέφωνο τον Λέοντα Καραπαναγιώτη και του ζήτησα να μου διαθέσει χώρο να γράψω μια ανοιχτή επιστολή στον Ντελόρ. Δέχτηκε ασυζητητί και την επομένη η ειρωνική μου επιστολή, όπου ζητούσα από τους Ευρωπαίους να μας επιστρέψουν τις λέξεις μας (θέατρο, λογική, θεωρία, φιλοσοφία, μαθηματικά κ.τ.λ.), μπήκε σε πλαίσιο στα «ΝΕΑ».





Πέντε χρόνια μετά, στη Μόσχα, συντροφιά με τον μακαρίτη Κώστα Σταματίου αιφνιδίως πληροφορήθηκα πως και οι δυο τους είχαν καθηγητή Ιστορίας στο Παρίσι τον Ντυροζέλ! Κι όμως, ο Καραπαναγιώτης δεν έκανε καν μνεία, δεν είχε ούτε μια επιφύλαξη ούτε πρόθεση πιθανόν να… με προφυλάξει. «Είσαι υπεύθυνος, υπογράφεις, αναλαμβάνω την κάλυψή σου, ανεξάρτητα από την προσωπική μου γνώμη»! «Τέτοιους βγάζει το έθνος μας». Ευτυχώς!





Αυτός ήταν ο επίλογος του εγκωμιαστικού άρθρου με το οποίο είχε αποχαιρετήσει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος τον Λέοντα Καραπαναγιώτη — το κείμενό του είχε δημοσιευτεί στο φύλλο των «Νέων» το Σαββατοκύριακο 14-15 Ιανουαρίου 2006.





Προηγουμένως δεν είχε παραλείψει να εκθειάσει και τις λοιπές —πέραν του ασύγκριτου δημοσιογραφικού ήθους— αρετές του Καραπαναγιώτη: τη λογιοσύνη του και το πνευματικό του ανάστημα, την αφηγηματική του δεινότητα, το πάθος του για τη γλώσσα, την ακρίβειά της και τη σαφήνειά της.





Ο Λέων Καραπαναγιώτης, εξέχουσα προσωπικότητα της ελληνικής δημοσιογραφίας επί σειράν δεκαετιών, απεβίωσε το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2006.





Άνθρωπος κατά γενική ομολογία όχι εύκολος, ο αείμνηστος Καραπαναγιώτης υπήρξε ένας δημοσιογράφος και διανοούμενος ιδιαιτέρων αξιώσεων, γνωστός για τα αυστηρά, απαιτητικά του κριτήρια.

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο Λέων Καραπαναγιώτης μαζί με τα δύο άλλα μέλη της «τριανδρίας» του ΔΟΛ, τον Χρήστο Λαμπράκη και τον Σταύρο Ψυχάρη.