Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιάννης Τσαρούχης: Ρυθμός σαν άρωμα λουλουδιού
Ιστορικό Αρχείο 31 Δεκεμβρίου 2025 | 12:06

Γιάννης Τσαρούχης: Ρυθμός σαν άρωμα λουλουδιού

«Είμαι ο μεγαλύτερος ηθοποιός»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Spotlight

[…]

«Από παιδί είχε πάθος με την τέχνη του ηθοποιού» — να μια ακόμα φράση-κλειδί, που τη συναντάμε και σε μια αφήγηση του ίδιου του Γιάννη Τσαρούχη:

«Το αντικείμενο που μάγευε την παιδική μου διαίσθηση, το θέατρο παντομίμας του Χρυσοστομίδη. […] Δίπλα σ’ αυτό, η πόρτα της εισόδου των καλλιτεχνών, κλεισμένη μ’ ένα λεπτό πορτόφυλλο, ετοιμόρροπο, από σανίδια. Απ’ αυτήν την πόρτα, την τόσο φειδωλή και τσιγγούνα, προσπαθούσε να τραφεί η αγριεμένη από την πείνα παιδική μου φαντασία. Έπρεπε να περιμένεις ώρα και να ’χεις τύχη για να δεις καμιά από τις καλλιτέχνιδες, τις βαμμένες κάτασπρες με στουπέτσι, να περνάει βιαστικά για να πάει να παραστήσει μια κυρία των τιμών της Γενοβέφας. […] Αν ασχολούμαι μ’ αυτό το θέατρο, που από το στόμα της Μαρίκας Κοτοπούλη είχα ακούσει πως λεγόταν ρεζίλικο, το κάνω για δυο λόγους: πρώτον, γιατί το πρότυπό του είναι μέγα, όπως τ’ ομολογεί κι ο Θεόφιλος Γκωτιέ, θερμός θιασώτης του είδους· και δεύτερον, γιατί αυτές οι αλλαγές που υφίστατο από φτώχεια, άγνοια κι ατζαμοσύνη, όπως συνέβη και με το Κρητικό Θέατρο, εκφράζουν τον προαιώνιο και ιερό ρυθμό των Ελλήνων, κάτι ασύλληπτο, σαν το άρωμα του λουλουδιού, που πολλές φορές αμφιβάλλεις αν υπάρχει καν, και που όμως αναμφισβήτητα αποτελεί την πιο βαθιά του ουσία» (σ.σ. πηγή: Γιάννης Τσαρούχης, «Η Ελληνική Παντομίμα», περιοδικό «Θέατρο» του δημοσιογράφου, συγγραφέα και εκδότη Κώστα Νίτσου, τεύχος 15, Μάιος – Ιούνιος 1964).


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 28.12.1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Μια άλλη, ακόμα πιο πειστική μαρτυρία για το πάθος του Τσαρούχη με την ηθοποιία ανήκει επίσης στον ίδιον. Σε μια συνέντευξή του στη Μαρία Καραβία, ο μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης είχε πει και τούτο:

«Κάποτε στη Ρώμη μού είπαν: Είστε ο μεγαλύτερος Έλλην ζωγράφος. Εγώ απάντησα: Είμαι ο μεγαλύτερος ηθοποιός. […] Έπαιξα τόσο καλά το ρόλο του ζωγράφου, που ούτε κι εγώ δεν ξέρω πια αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Αισθάνομαι πάντοτε ηθοποιός» (σ.σ. πηγή: Μαρία Καραβία, «Ο στοχαστής του Μαρουσιού», σελ. 51, εκδόσεις Καστανιώτη).


Αν θα ήθελε να μελετήσει κανείς πιο σοβαρά την περίπτωση του «ηθοποιού Τσαρούχη», όχι με την έννοια που δίνουμε σήμερα στη λέξη «ηθοποιός», αλλά με τη σημασία που είχε ο όρος στην αρχαιότητα («ο το ήθος ποιών»), θα δούμε ίσως ότι ο Γιάννης Τσαρούχης όταν παίζει ή μιμείται τους διάφορους γυναικείους ρόλους, είτε σε φιλικές συναθροίσεις, είτε πάνω στο σανίδι της σκηνής, προς τέρψιν του ιδίου και των φίλων του, δεν διαφέρει ουσιαστικά απ’ τους αρχαίους ομοτέχνους του, ιδίως εκείνους στα τέλη του 4ου αιώνα, τότε που ακμάζει η μιμική τέχνη στην Αλεξάνδρεια και στη Σικελία. Είναι τότε που διάφοροι αυτοσχέδιοι θεατρίνοι και μίμοι παίζουν εδώ κι εκεί, σε δείπνα, σε δημόσιες γιορτές και σε σπίτια πλουσίων και εν συνεχεία —καθώς μας πληροφορεί ο Αλέξης Σολομός (σ.σ. πηγή: Αλέξης Σολομός, «Η παντοκρατορία των Μίμων», περιοδικό «Θέατρο», τεύχος 8, Μάρτιος – Απρίλιος 1963)— «κάνουν την έφοδό τους και στην επίσημη θεατρική αγορά — ένα ταπεινό ξυλένιο πατάρι κι ένας μπερντές τούς είναι αρκετά. Εκεί παίζουν την τραγική απελπισία του Ορφέα ή τις κωμικές απιστίες της Αλκμήνης. […] Είναι η εποχή που οι ηθοποιοί, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης, έχουν επισκιάσει τους συγγραφείς και γι’ αυτό κερδίζουν για τον εαυτό τους τον διφορούμενο όρο».


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 28.12.1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Αν ο Γιάννης Τσαρούχης στις πρώτες προσποιήσεις του λειτουργεί με το ένστικτο του «γεννημένου ηθοποιού», αργότερα είναι σίγουρα ενημερωμένος από τα διαβάσματά του, από τις ίδιες τις εμπειρίες του μέσα στο χώρο του επαγγελματικού θεάτρου, όπου αναγνωρίζεται κυρίως ως ενδυματολόγος και σκηνογράφος, πάνω στο τι είναι αυτό το δυσερμήνευτο μυστήριο που είναι η τέχνη του ηθοποιού· και ξέρει ακόμα πως ο ηθοποιός δεν μπορεί να εκφράσει συναισθήματα που του είναι τελείως άγνωστα, «εάν μη τύχη προερακώς», καθώς λέει ο Αριστοτέλης (σ.σ. «Γιατί αν ένας δεν έχει δει το πράγμα πιο μπροστά», μτφρ Δ. Λυπουρλής, Ποιητική).


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 28.12.1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Βλέποντας τώρα μια-μια όλες αυτές τις φωτογραφίες, που έχουν αιχμαλωτίσει για πάντα τον «ηθοποιό Τσαρούχη», εδώ ως Τραβιάτα, εκεί ως Αΐντα, στην άλλη ως Θαΐδα, δεν μπορώ παρά να θυμηθώ τα λόγια της Μπεατρίς Ντυσάν και να συμφωνήσω μαζί της πως «ηθοποιός είναι αυτός που είναι έτοιμος ν’ αλλάξει πουκάμισο».


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 28.12.1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

*Απόσπασμα από εκτενές άρθρο του δημοσιογράφου (καλλιτεχνικού συντάκτη) Γιώργου Πηλιχού (1929-2003), που έφερε τον τίτλο «Ο ηθοποιός Γιάννης Τσαρούχης» και είχε δημοσιευτεί στον «Ταχυδρόμο» στις 28 Δεκεμβρίου 1989.

Ο διαπρεπής ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος και σκηνοθέτης Γιάννης Τσαρούχης γεννήθηκε στον Πειραιά στις 31 Δεκεμβρίου 1909 (13 Ιανουαρίου 1910 με το νέο ημερολόγιο).


Ο Τσαρούχης ως «Τραβιάτα»

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 28.12.1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Από τους σημαντικότερους κατά κοινή παραδοχή εκπροσώπους της γενιάς του ’30, ο Τσαρούχης ενσάρκωσε στις καλλιτεχνικές δημιουργίες του το ιδανικό της ελληνικότητας.


Με το ξεχωριστό προσωπικό ύφος του, καρπό των πολλαπλών επιρροών που δέχτηκε, ο Τσαρούχης απεικόνισε τοπία, νεκρές φύσεις, γυμνά και αλληγορικές σκηνές.


Απόκριες, ο Γιάννης Τσαρούχης και ο Γιάννης Μόραλης (δεξιά) μεταμφιεσμένοι με κοστούμια του ίδιου του Τσαρούχη

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 28.12.1989, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Εξόχως χαρακτηριστικό κομμάτι του ζωγραφικού έργου του (συντίθεται από τοπία, νεκρές φύσεις, γυμνά και αλληγορικές σκηνές) αποτελούν οι σκηνές με ναύτες και στρατιώτες, αλλά και τα μεμονωμένα πορτρέτα, απόρροια του ενδιαφέροντός του για την ανθρώπινη μορφή.

Ο Γιάννης Τσαρούχης απεβίωσε στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 1989.

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, φωτογραφία του Γιάννη Τσαρούχη αφιερωμένη στο σκηνογράφο Διονύση Φωτόπουλο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Experts
Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

inWellness
inTown
Ιστορικό Αρχείο
24 Δεκεμβρίου 1947: Ο σχηματισμός της «Κυβέρνησης των Βουνών»
Κάπου εις τον Γράμμον... 24.12.25

24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»

Όσα διαδραματίζονταν στην Ελλάδα ακριβώς πριν από 78 χρόνια, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1947

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Χαμός 31.12.25

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»
Για τη νέα χρονιά 31.12.25

Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»

Αιχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει εκ νέου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά - «Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αναφέρει

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο ερασιτεχνισμός της Δεξιάς μπορεί να δώσει τη νίκη στην Αριστερά και τον Λούλα στις εκλογές
Τέταρτη θητεία; 31.12.25

Βραζιλία: Ο ερασιτεχνισμός της Δεξιάς μπορεί να δώσει τη νίκη στην Αριστερά και τον Λούλα στις εκλογές

Ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, είναι το φαβορί για τις εκλογές τον Οκτώβριο. Η στήριξη Τραμπ στον Μπολσονάρο, τα λάθη της Δεξιάς και η στάση του Λούλα, ανοίγουν δρόμο για επανεκλογή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Αγάπη 31.12.25

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» - Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»

Ο Λούκα Μόντριτς έδωσε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης σε μεγάλο μέσο του εξωτερικού και μίλησε για την απόφαση του να αγωνιστεί στη Μίλαν, αλλά και για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s
Ασημένια Οικονομία 31.12.25

Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s

Όσοι μεγάλωσαν τις δεκαετίες του '60 και '70, δηλαδή πάνω κάτω οι σημερινοί εξηντάρηδες, έχουν ψυχικές δυνάμεις που στους νεότερους σπανίζουν, υποστηρίζει αναλυτής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο