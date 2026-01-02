Ο σατανάς ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης πάλι τα κατάφερε. Δύο κοκόρια της τέχνης επιάστηκαν για χατήρι του προχθές το βράδυ καθ’ ην ώραν αυτός, κουνώντας την μπαγκέτα του, εσκίρτα από αγαλλίασιν επί της μαεστρικής του έδρας.





Η καλλιτεχνική αύτη μονομαχία, την οποίαν με το επιχειρηματικόν πνεύμα του επενόησεν ο κ. Φώτης Σαμαρτζής και ετακτοποίησε καλλιτεχνικώς ο συμμαχητής του κ. Ν. Μηλιάδης, έφερε διά της «Δίδος Σορολόπ» εις τον καλλιτεχνικόν στίβον δύο πρωταγωνιστρίας της ελληνικής οπερέττας, την κ. Ολυμπίαν Καντιώτη Ριτσιάρδη (σ.σ. 1904-1964, ηθοποιός και τραγουδίστρια, κόρη του ηθοποιού Εμμανουήλ Καντιώτη, σύζυγος του συνθέτη και μαέστρου Ιωσήφ Ριτσιάρδη) αφ’ ενός και την κ. Αφροδίτην Λαουτάρη (σ.σ. 1893-1975, τραγουδίστρια και ηθοποιός του ελαφρού μουσικού θεάτρου) αφ’ ετέρου.





Το βαρύ πυροβολικόν του θιάσου της «Αλάμπρας» λοιπόν διηρέθη εις δύο σειράς παραστάσεων της «Σορολόπ» και μετά συνεχές παίξιμον της κ. Ριτσιάρδη ενεφανίσθη προχθές το βράδυ ενώπιον ασφυκτικής συρροής κόσμου η κ. Λαουτάρη.





Η Ολυμπία Καντιώτη – Ριτσιάρδη (πηγή: Εικονικό Μουσείο Αρχείου Κουνάδη)

Είνε, κατ’ αρχήν, αναμφισβήτητον ότι η κ. Λαουτάρη, μετά μακράν ανάπαυσιν, ενεφανίσθη όχι μόνον με προσπάθειαν εντεταμένην και με όρεξιν κατά φυσικόν λόγον αναπτυχθείσαν, αλλά και με διάθεσιν να υπερβή τας δυνάμεις της, αίτινες είνε γνωσταί εις τους παρακολουθούντας το θέατρον.





Η Αφροδίτη Λαουτάρη (πηγή: Αρχείο Στάθη Α. Αρφάνη)

Προφανώς δεν ηθέλησε ν’ αγνοήση την αντίπαλον, ουδέ να παραγνωρίση την αξίαν της. Δι’ ο και επρότεινε αμφότερα τα επαναληπτικά της όπλα, το μέταλλον και τον χρωματισμόν της φωνής, των οποίων έκαμεν αποτελεσματικήν χρήσιν, πληγώσασα την αντίπαλον, καθ’ ην ακριβώς ιδίαν στιγμήν εδέχετο παρ’ αυτής ετέρας δύο σφαίρας, από τα δύο φοβερά όπλα της κ. Ριτσιάρδη, την γοητείαν της εμφανίσεώς της και την προτεραιότητα της διαχειρίσεως του ρόλου της Σορολόπ.

Εις την ξιφασκίαν της ηθοποιίας ήτο τόση η έντασις των δύο αντιπάλων, ώστε ο αγών ν’ αποβή αναίμακτος.

Και το «μο ντε λα φεν» (σ.σ. ο επίλογος) της υποθέσεως: Δίκαιον είνε αι δύο πρωταγωνίστριαι ν’ αλλάξουν ονόματα. Δηλαδή: Ολυμπία Λαουτάρη, Αφροδίτη Ριτσιάρδη.

*Κείμενο που έφερε τον τίτλο Αι δύο «Σορολόπ» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» πριν από έναν και πλέον αιώνα, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 1924.





«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 20.9.1924, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη «Η Δις Σορολόπ» παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην Αθήνα στις 28 Αυγούστου 1924, από το θίασο Σαμαρτζή – Μηλιάδη στο θέατρο «Αλάμπρα».





Ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης, σπουδαίος μουσικοσυνθέτης και πρωτεργάτης της ελληνικής (ή αθηναϊκής) οπερέτας με καταγωγή από το Λιτόχωρο Πιερίας, γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1883 (κατά την επικρατέστερη στις σχετικές πηγές εκδοχή) και απεβίωσε στις 2 Ιανουαρίου 1950.

Η πρώτη εμφάνιση του Σακελλαρίδη ως συνθέτη οπερέτας έλαβε χώρα το 1914 με τα Παραπήγματα. Το 1918 παρουσίασε στο θέατρο Παπαϊωάννου το πλέον γνωστό και αγαπητό έργο του, τον Βαφτιστικό.





Υπολογίζεται ότι ο Σακελλαρίδης, που διακρινόταν για την πολύπλευρη μουσική παιδεία του, συνέθεσε πάνω από 80 οπερέτες. Όπως σημείωσε ο ίδιος, η ελληνική οπερέτα έδωσε στο λαό το τραγούδι του, στο σαλόνι το ταγκό του και στο στρατιώτη το πολεμικό του εμβατήριο.





Χάρη στον Σακελλαρίδη και τον Νίκο Χατζηαποστόλου, τον έτερο κορυφαίο συνθέτη της ελληνικής οπερέτας, το μουσικοθεατρικό αυτό είδος αναδείχτηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα θεάματα, δημιουργώντας μια παράδοση που επηρέασε τα μουσικά και θεατρικά πράγματα στις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.