Ναπολέων Λαπαθιώτης: Ένας ευτυχής νέος…
Ιστορικό Αρχείο 08 Ιανουαρίου 2026 | 16:37

Ναπολέων Λαπαθιώτης: Ένας ευτυχής νέος…

Έχει γράψη στίχους λαμπρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Ουδέποτε επίστευσα εις την ευτυχίαν» γράφει κάπου ο μέγας Κορσικανός (σ.σ. ο Ναπολέων Βοναπάρτης). Και όμως, υπάρχει εις τον μάταιον τούτον κόσμον ένας ευτυχής — συνώνυμός του μάλιστα. Πρόκειται περί του καθ’ όλα συμπαθούς κ. Ναπολέοντος Λαπαθιώτη, ο οποίος έχει τον καιρόν και το κέφι ν’ ασχολήται με αστήρικτα πράγματα εις τα οποία πιστεύει τυφλώς. Εις τας δυσκόλους ημέρας μας είνε ασφαλώς μία ευτυχία και αυτό. Εύχομαι όμως εις τον κ. Λαπαθιώτην, και το ελπίζω, να έχη και μερικάς άλλας, διότι την προκειμένην δεν την βλέπω για πολύ.


Το κατ’ εμέ, εις τον οποίον έτυχεν ο κλήρος να πάρω εις την πλάτην μου το βάρος της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής, δεν μ’ ενθουσιάζουν και πολύ αι προσωπικαί προστριβαί έστω και όταν ακόμη με απαλλάσση από κάθε κόπον το γεγονός ότι υποστηρίζω μίαν δικαίαν υπόθεσιν. Επειδή δε ο είλως ο αναγνώστης δεν μας χρωστάει στο κάτω-κάτω και τίποτε, νομίζω υποχρέωσιν να του εξηγηθώ. Έγραφα, λοιπόν, κάποτε, αθωότατα ότι εις το Παρίσι εδρεύει μία διεθνής συνομοσπονδία διανοουμένων, εις την οποίαν αντιπροσωπεύονται όλοι οι τόποι της γης εξαιρέσει της πατρίδος μας. Λάμπομεν διά της απουσίας μας, απλώς και μόνον διότι είμαστε αμόνοιαστοι και ανοργάνωτοι. Και ότι εις τον παγκόσμιον αυτόν οργανισμόν, ο οποίος έχει περιβληθή με κύρος ώστε να χρησιμοποιήται και ως μέσον προπαγάνδας, θα έπρεπε, συσσωματούμενοι, να μετάσχωμεν το ταχύτερον.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 5.4.1925, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Έφερα δε παράδειγμα ότι οι γείτονες βαλκανικοί λαοί σαν πιο καπάτσοι από μας έχουν σπεύση ήδη, και συγκεκριμένως: Βούλγαρος είνε εφέτος ο πρόεδρος, και η ταμίας Ρουμανίς. Ιδού ότι τα πράγματα είνε απλά, παραπολύ απλά και φρόνιμα. Και δικαιώνονται και εκ των υστέρων με την εμφάνισιν του καυγαδίζοντος πετεινού κ. Λαπαθιώτη, ο οποίος, δραττόμενος της ευκαιρίας, καρατομεί ως Γιοχανάν απαξάπασαν την σύγχρονον λογοτεχνίαν μας…


Είπα ότι από τους Ρουμάνους και τους Βουλγάρους είμαστε χίλιες φορές καλλίτεροι. Και είπα ακόμη ότι εις τον πεζόν και τον έμμετρον λόγον έχουμε ανταξίους και υπεραξίους των Ευρωπαίων ποιητάς. Ιδού όλο μου το αμάρτημα. Λοιπόν, έχουμε πράγματι. Πώς το θέλετε. Έχουμε τον Σολωμόν, τον Κάλβον και τον Παπαδιαμάντην, τους μόνους εις τους οποίους επιτρέπει ο κ. Λαπαθιώτης την ύπαρξιν, διότι είνε νεκροί. Αλλά έχουμε και τον Κώσταν Θεοτόκην, τον αλησμόνητον, διά τον «Καραβέλαν» και τον «Κατάδικον», του οποίου ο Σπ. Μελάς έγραψε το περίφημον: «Ο Θεοτόκης έως τώρα μεταφράζει, ενώ έχει γεννηθή για να μεταφράζεται». Έχουμε και το κουαρτέτο των Παλαμά, Γρυπάρη, Πορφύρα, Μαλακάση — και εδώ είνε ο κόμπος. Ας μην ήταν αυτό στη μέση, και όλα θα γινόντανε μέλι γάλα.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 5.4.1925, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Διότι ο κ. Ν. Λαπαθιώτης είνε και αυτός ποιητής. Εμείς, μάλιστα, το παραδεχόμεθα. Έχει γράψη στίχους λαμπρούς. Αλλά όχι τόσους και τέτοιους που να τους παραδεχθή και η ολότης, το κοινόν, ο αλάθητος κριτής. Απ’ εδώ και πέρα υπάρχει σκάνδαλον. Ο κ. Ναπολέων Λαπαθιώτης, μολονότι 42 ετών —να τα κατοστήση τού εύχομαι από βάθους ψυχής—, δεν συνέβη να γίνη διάσημος και μένει πάντοτε «νέος». Είνε από τους «νέους» εξ επαγγέλματος. Και, ως εικός, μαίνεται κατά των «παλαιών». Δική του δουλειά.

Αλλά εμείς αντιλαμβανόμεθα την αποστολήν μας όλως διόλου αλλοιώτικα. Δεν δικαιούμεθα να παραγνωρίζωμεν κανένα και τίποτε. Και το «κουαρτέτο» το υψώνομεν εκεί που του πρέπει, ενώ ταυτοχρόνως αναζητούμεν τον νέον στίχον, έτοιμοι να τον αποθεώσωμεν. Κτυπούμε εις το μεταξύ τους αδεξίους και ενθαρρύνομεν με όλη μας την καρδιά κάθε ελπιδοφόρον προσπάθειαν. Ο κ. Λαπαθιώτης στενοχωρείται. Λυπούμεθα.


Θα ημπορούσα να εκταθώ, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπον. Δεν πιστεύω εις την ευτυχίαν, εν αντιθέσει προς τον νεώτερον Ναπολέοντα. Η ζωή έχει τις πίκρες και τις σκοτούρες της. Εν πάση περιπτώσει, αν ο κ. Λαπαθιώτης, προκειμένου να εκδώση, ως πληροφορούμαι, φιλολογικόν βιβλίον, σκοπή να δημιουργήση περί το όνομά του θόρυβον, ήδη το επέτυχε. Ας είνε και αυτό από μέρους μου μία επί πλέον υπηρεσία εις εργάτην των γραμμάτων, των νεοελληνικών γραμμάτων, διά τα οποία αξίζει το παν…

*Κείμενο του διακεκριμένου δημοσιογράφου και συγγραφέα Κώστα Αθάνατου (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Κωνσταντίνου Καραμούζη, 1896-1966), που έφερε τον τίτλο «Οι νέοι…» και είχε δημοσιευτεί στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ελεύθερον Βήμα» (στη στήλη «Αττικά Ημερονύκτια») την Κυριακή 5 Απριλίου 1925.

Η δηκτική απάντηση του Λαπαθιώτη στον Κώστα Αθάνατο είχε δοθεί την επομένη κιόλας, και πάλι μέσα από τις στήλες του «Ελευθέρου Βήματος». Στο φύλλο της Δευτέρας 6 Απριλίου 1925, στη δεύτερη σελίδα, εκεί όπου περιλαμβάνονταν τα της «Καθημερινής Ζωής», είχε δημοσιευτεί επιστολή του Λαπαθιώτη υπό τον τίτλο «Ο καυγαδάκος μας».


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 6.4.1925, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Εκεί διαβάζουμε τα ακόλουθα —κοφτερά σαν ξυράφι— λόγια:

Φίλε κ. Διευθυντά,

Ο καλός μου φίλος ο Αθάνατος, σε νέο πάλι χρονογράφημά του, λέει πολλά περί ενός κυρίου —Λαπαθιώτη Ναπολέοντος επίσης— ο οποίος, αν και συμπληρώσας δεν ξέρω πόσα χρόνια ηλικίας, δεν επεβλήθη εντελώς ως ποιητής, και δεν απέκτησε το κύρος που χρειάζεται, ώστε να κρίνη και να επικρίνη.

Επειδή συμβαίνει, οπωσδήποτε, να μην έχω τας ως άνω ιδιότητας, φαντάζομαι να πρόκειται περί συνωνυμίας, οπότε η συζήτησις δεν έχει πλέον λόγον.

Επειδή όμως πιθανόν και ν’ απατώμαι, και να τα λέη ακριβώς για μένα, ας έχη τότε την υπομονήν να περιμένη άλλα δέκα χρόνια —όταν θ’ αποκτήσω, δηλαδή, την ηλικίαν που μου αποδίδει, και την ευρυτέραν αναγνώρισιν— για να τα πούμε τότε πιο καλά.

Να μη πιστεύη, δηλαδή, πως μ’ εβομβάρδισε με το κανόνι των… 42!

Πρόθυμος

Ναπολέων Λαπαθιώτης


Το παρόν άρθρο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ποιητή Ναπολέοντος Λαπαθιώτη, ο οποίος αυτοκτόνησε τα ξημερώματα της 8ης Ιανουαρίου 1944 και κηδεύτηκε με έρανο ύστερα από τέσσερις ημέρες.


Αναλυτικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του θα βρείτε στα σχετικά με εκείνον παλαιότερα άρθρα μας, στα οποία σας παραπέμπουμε ανωτέρω μέσω υπερσυνδέσμων.


Αξίζει απλώς να σημειώσουμε, χάριν της αληθείας, ότι την εποχή της σφοδρής ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο «φίλων», το 1925 δηλαδή, ο Λαπαθιώτης δεν ήταν ούτε 42 ετών (όπως έγραφε ο Αθάνατος) αλλά ούτε και 32 ετών (όπως ο ίδιος ο ποιητής διατεινόταν). Στην πραγματικότητα ήταν 37 ετών, καθώς είχε γεννηθεί στην πρωτεύουσα το 1888 (αυτή είναι η επίσημη χρονολογία γεννήσεώς του).

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο Ναπολέων Λαπαθιώτης ως πρωτοετής φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1904 (πηγή: booksjournal.gr, τεύχος 122, Σεπτέμβριος 2021).

Economy
S&P: Παραμένουν οι εξωτερικές ανισορροπίες στην Ελλάδα [γραφήματα]

S&P: Παραμένουν οι εξωτερικές ανισορροπίες στην Ελλάδα [γραφήματα]

Business
Motor Oil: Στα 35,40 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο η Piraeus Securities

Motor Oil: Στα 35,40 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο η Piraeus Securities

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Ιστορικό Αρχείο
24 Δεκεμβρίου 1947: Ο σχηματισμός της «Κυβέρνησης των Βουνών»
Κάπου εις τον Γράμμον... 24.12.25

24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»

Όσα διαδραματίζονταν στην Ελλάδα ακριβώς πριν από 78 χρόνια, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1947

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μακρόν: Νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις
Κόσμος 08.01.26

Για νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις προειδοποιεί ο Μακρόν

«Εμείς αρνούμαστε τη νέα αποικιοκρατία και το νέο ιμπεριαλισμό, αλλά αρνούμαστε επίσης την υποτέλεια και την ηττοπάθεια», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Αγρότες: Ανυποχώρητοι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης – Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού στη Θήβα
«Ούτε βήμα πίσω» 08.01.26

Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού οι αγρότες της Θήβας - Ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ξεκίνησαν τους 48ωρους αποκλεισμούς που έχουν αποφασίσει σε απάντηση του «εμπαιγμού» εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως τον χαρακτηρίζουν

Σύνταξη
Ζελένσκι: Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο – Χρειάζεται την έγκριση του Τραμπ
Λείπει η υπογραφή Τραμπ 08.01.26

Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι έτοιμο, λέει ο Ζελενσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το έγγραφο που καθορίζει τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι έτοιμο προς υποβολή στον Τραμπ

Σύνταξη
Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»
1990 08.01.26

Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»

Το «Pretty Woman» χάρισε στην Τζούλια Ρόμπερτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ωστόσο, όπως δήλωσε η ηθοποιός «οι ιδέες αλλάζουν» όσο τα χρόνια περνούν, οπότε η ταινία δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Live η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Βουλή
Επικαιρότητα 08.01.26

Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με την αντιπολίτευση να καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε σχετικά από την Εισαγγελία Λάρισας, σε συνέχεια των καταγγελιών που υπέβαλε για διαχείριση της ζωονόσου εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

Σύνταξη
Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο – Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ υπό την πίεση του δημογραφικού
Έρευνα 08.01.26

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο στην Ευρώπη - Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες υπό την πίεση του δημογραφικού

Τι δείχνει έρευνα της YouGov για την εικόνα που έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη βιωσιμότητά του - Ποιες μεταρρυθμίσεις απορρίπτουν και για ποιες «το συζητούν»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού
Πολιτική 08.01.26

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού

Απέρριψε η Ολομέλεια της Βουλής την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ρωσία – Κίνα για κατάληψη τάνκερ: Η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προκαλέσουν σοβαρές διεθνείς κρίσεις - Τι λένε Ρωσία και Κίνα για την κατάληψη τάνκερ

Ρωσία και Κίνα αντιδρούν στην κατάληψη τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα - Για επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις μιλά η Μόσχα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων
Βουλή 08.01.26

Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων

«Δεν μπορεί να δίνει επιχειρήματα σε λογικές αναθεωρητικές που ειδικά για εμάς, για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του
Τον θεωρεί αθώο 08.01.26

Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: ο δικηγόρος του αποσύρθηκε, παρότι δηλώνει ότι τον θεωρεί αθώο. Ο 32χρονος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στο δικαστήριο και πλέον εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

Μιλώντας στην Βουλή, ο Νίκος Δένδιας έδωσε εξηγήσεις τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό, επαναφέροντας στην κυβερνητική επιχειρηματολογία την αξία του διεθνούς δικαίου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών
Πολιτική 08.01.26

Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών

Τι λένε οι Υπαξιωματικοί για το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, πού θίγονται και γιατί αντιδρούν, τι θεραπεύει το νομοσχέδιο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κόρινθος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Τι είπε μάρτυρας 08.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Κόρινθο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Εξαμίλια εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε στην αυλή του σπιτιού

Σύνταξη
Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα
Προσοχή 08.01.26

Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα

Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν την περίφραξη γηπέδου στη Χαλκίδα με τον Δήμο Χαλκιδαίων να ζητάει από τούς πολίτες να μην προσεγγίζουν στο σημείο και να μην κάνουν χρήση του γηπέδου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύνταξη
Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά
Κίνδυνος 08.01.26

Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο

Σύνταξη
Παρίσι: Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Έπεσε από τον 7ο 08.01.26

Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο 38χρονος δημοσιογράφος έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματός του στον έβδομο όροφο του κτιρίου όπου διέμενε στο Παρίσι - Οι αστυνομικοί βρήκαν μια καρέκλα δίπλα στο περβάζι

Σύνταξη
Μινεάπολη: 1,5 χλμ από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε εν ψυχρώ τη 37χρονη Γκουντ –
Αποκαλυπτικές μαρτυρίες 08.01.26

Οργή στη Μινεάπολη: Κοντά στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε τη 37χρονη Γκουντ - Κατηγορεί το θύμα ο Τραμπ

Η οργή ξεχειλίζει στη Μινεάπολη από την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Αμερικανίδας, μητέρας τριών παιδιών, από πράκτορα της ICE την ώρα που είχαν βγει για «σαφάρι» μεταναστών - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
