Αγρίνιο: Έξι προσαγωγές για το αιματηρό επεισόδιο – Στο νοσοκομείο ο 16χρονος που τον μαχαίρωσαν

Τουλάχιστον έξι προσαγωγές νεαρών έχουν γίνει μέχρι τώρα από την Αστυνομία μετά το αιματηρό επεισόδιο στο Αγρίνιο με θύμα έναν 16χρονο.

Ο ανήλικος δέχθηκε άγρια επίθεση περίπου στις 10 το βράδυ στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ι. Σταΐκου, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν ενώ ένας εξ αυτών τον χτύπησε με μαχαίρι.

Αναστάτωση στο κέντρο του Αγρινίου

Μαζί με τον 16χρονο φαίνεται πως βρισκόταν και μία νεαρή κοπέλα, τη στιγμή της επίθεσης. Το τραύμα εντοπίζεται στον γλουτό, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση ενώ έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Από τις πρώτες έρευνες εντοπίστηκαν και έχουν προσαχθεί 6 νεαρά άτομα ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.