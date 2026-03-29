Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου
Εις βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση στο Αγρίνιο, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης για έναν εκ εξ αυτών
Τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16 έως 17 ετών, ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές Αρχές για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον ενός 16χρονου, η οποία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Αγρίνιο. Για το αιματηρό επεισόδιο, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε τουλάχιστον έξι προσαγωγές.
Το θύμα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σήμερα, Κυριακή
Εις βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης για έναν εκ εξ αυτών. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές από το παρελθόν, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο της επίθεσης.
Το θύμα παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο και σήμερα, Κυριακή, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του.
Αγρίνιο: Του επιτέθηκε ομάδα 4-5 ατόμων
Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος δέχθηκε την επίθεση από ομάδα τεσσάρων με πέντε ατόμων το Σάββατο λίγο μετά τις 22:00 στο κέντρο του Αγρινίου, στη συμβολή Σταΐκου και Κύπρου, κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να τον τραυμάτισε στον γλουτό με αιχμηρό αντικείμενο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μαζί με τον 16χρονο φέρεται να βρισκόταν και μία νεαρή κοπέλα, πιθανότατα η αδελφή του.
Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση ενώ έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να εντοπιστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
