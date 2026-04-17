Μεταξουργείο: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι – Το θύμα κινείται αιμόφυρτο λίγο πριν καταρρεύσει
Ο δράστης επιτέθηκε στον 40χρονο στο Μεταξουργείο και προσπάθησε να πάρει το τσαντάκι που είχε στον ώμο αλλά όταν εκείνος αντιστάθηκε, τον μαχαίρωσε στον μηρό και εξαφανίστηκε
- Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
- Εξαφανίστηκε 60χρονος από τις Γούρνες Ηρακλείου - Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας
- Το σχέδιο της Κομισιόν για την διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων από τη Μέση Ανατολή
- Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου
Δευτερόλεπτα μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Μεταξουργείο χθες το πρωί, κάμερα ασφαλείας καταγράφει την πορεία του 40χρονου θύματος που απομακρύνεται αιμόφυρτος μετά το χτύπημα που έχει δεχτεί στο δεξί του πόδι.
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης, στην οδό Μάρνη, όταν ένας άνδρας προσέγγισε το θύμα που κινούνταν με τα πόδια και προσπάθησε να του κλέψει το τσαντάκι που κρατούσε.
Ο 40χρονος, με καταγωγή από την Αλγερία, αντιστάθηκε και τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι, τον κάρφωσε στο πόδι και εξαφανίστηκε χωρίς να καταφέρει να αφαιρέσει το τσαντάκι που είχε βάλει στο στόχαστρο.
Τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το μαχαίρωμα, ο 40χρονος διακρίνεται στα πλάνα με βήμα αργό, να τσεκάρει το τσαντάκι του και να κοιτάζει πίσω του, ενώ τα αίματα έχουν καλύψει το πόδι του.
Μεταξουργείο: Σοβαρό το τραύμα του θύματος
Συνεχίζει να περπατάει, ώσπου λίγο αργότερα, στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ, δεν άντεξε και έπεσε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα με τους κατοίκους της περιοχής να καλούν το ασθενοφόρο.
Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος έφερε τραύμα στον μηρό από αιχμηρό αντικείμενο, και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Ο 40χρονος παραμένει για νοσηλεία στο Αττικό Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, ενώ το τραύμα στο μηρό κρίνεται πολύ σοβαρό.
Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής του δράστη και να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψή του.
- Μέσα στην πυρόσφαιρα – Τι είδαν οι αστροναύτες του Artemis καθώς έπεφταν σαν μετέωρο στη Γη
- Άννα Βίσση: Sold out η συναυλία στο ΟΑΚΑ – 20.000 νέα εισιτήρια
- Σε λειτουργία ο πρώτος σταθμός μέτρησης της ποιότητας του αέρα του Δήμου Ζακύνθου
- Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
- Κόρινθος: Σοκ με σορό κοπέλας 18-19 ετών που βρέθηκε να επιπλέει στη Διώρυγα
- Γήρανση: Πέντε βήματα για μακροζωία με υγεία
- Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
- Αργολίδα: Σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών, με έναν 35χρονο νεκρό και έναν 16χρονο τραυματία
