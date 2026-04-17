Δευτερόλεπτα μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Μεταξουργείο χθες το πρωί, κάμερα ασφαλείας καταγράφει την πορεία του 40χρονου θύματος που απομακρύνεται αιμόφυρτος μετά το χτύπημα που έχει δεχτεί στο δεξί του πόδι.

Ο 40χρονος συνέχισε να περπατάει ώσπου στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ δεν άντεξε και έπεσε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης, στην οδό Μάρνη, όταν ένας άνδρας προσέγγισε το θύμα που κινούνταν με τα πόδια και προσπάθησε να του κλέψει το τσαντάκι που κρατούσε.

Ο 40χρονος, με καταγωγή από την Αλγερία, αντιστάθηκε και τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι, τον κάρφωσε στο πόδι και εξαφανίστηκε χωρίς να καταφέρει να αφαιρέσει το τσαντάκι που είχε βάλει στο στόχαστρο.

Τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το μαχαίρωμα, ο 40χρονος διακρίνεται στα πλάνα με βήμα αργό, να τσεκάρει το τσαντάκι του και να κοιτάζει πίσω του, ενώ τα αίματα έχουν καλύψει το πόδι του.

Μεταξουργείο: Σοβαρό το τραύμα του θύματος

Συνεχίζει να περπατάει, ώσπου λίγο αργότερα, στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ, δεν άντεξε και έπεσε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα με τους κατοίκους της περιοχής να καλούν το ασθενοφόρο.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος έφερε τραύμα στον μηρό από αιχμηρό αντικείμενο, και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο 40χρονος παραμένει για νοσηλεία στο Αττικό Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, ενώ το τραύμα στο μηρό κρίνεται πολύ σοβαρό.

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής του δράστη και να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψή του.