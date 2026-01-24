ICE… age στις ΗΠΑ – Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)

Viral έχει γίνει βίντεο που ανέβασε μια μετεωρολόγος από τη Μινεσότα, με αφορμή το σφοδρό κύμα ψύχους που ξεκίνησε από τις νότιες ΗΠΑ και επεκτείνεται βόρεια και ανατολικά.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ εκδίδουν διαρκείς προειδοποιήσεις για κινδύνους από πάγο και χιόνι

«Ο υδράργυρος στη Μινεάπολη έπεσε σήμερα το πρωί στους -21°F με αίσθηση θερμοκρασίας -45°F! Άουτς! Προφανώς έπρεπε να κάνω το πείραμα με τα ζυμαρικά», έγραψε στο Χ η Jennifer McDermed, με το βίντεό της να αναπαράγεται αστραπιαία από τους χρήστες μέσα σε λίγες ώρες.

Η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη χαρακτηρίζεται «ιστορική» στις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής έχει επηρεάσει τουλάχιστον 40 πολιτείες. Περισσότεροι από 235 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές χιονοπτώσεις, επικίνδυνο πάγο και θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι τους -45°F (-42°C), σύμφωνα με το δίκτυο FOX Weather.

Minneapolis reached a low of -21°F and a wind chill of -45°F this morning! Ouch! Obviously I had to do the pasta experiment 😝 pic.twitter.com/RuQkCb7ACY — Jennifer McDermed (@McDermedFox9) January 23, 2026

ΗΠΑ: Διαρκείς προειδοποιήσεις προς τους πολίτες

«Πυκνή χιονόπτωση», «καταστροφική συσσώρευση πάγου», «πολικές θερμοκρασίες και ριπές ανέμου, επικίνδυνα ψυχρές», η χιονοθύελλα θα είναι «μεγάλου όγκου και μακράς διάρκειας», προειδοποιούσαν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS) την Παρασκευή.

Στη Μινεσότα καταγράφηκαν εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή, με το θερμόμετρο να πέφτει στους -29°C. Παράλληλα με τις χαμηλές θερμοκρασίες, η κακοκαιρία φέρνει βαριές χιονοπτώσεις και επικίνδυνο πάγο από το Τέξας και τις βορειοδυτικές πολιτείες μέχρι τις ανατολικές ακτές.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει πολλές προειδοποιήσεις για κινδύνους από πάγο και χιόνι που μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπές ρεύματος, προβλήματα στις υποδομές και περιστατικά με σοβαρό κρύο για ανθρώπους και ζώα, ενώ πολλές πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η μεγάλη έκταση της κακοκαιρίας, που καλύπτει περισσότερα από 2.300 μίλια από το Τέξας έως το Μέιν, έχει ήδη αρχίσει να επιβαρύνει μεγάλα μεταφορικά δίκτυα. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί και κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται σε κύριους οδικούς άξονες, εν μέρει λόγω του πάγου και των βαρύτατων χιονοπτώσεων.

Και μπορεί τα «μακαρόνια στον αέρα» να προκαλούν ελαφρύ μειδίαμα και ίσως ένα ρίγος και μόνο στη σκέψη του ψύχους που επικρατεί, ωστόσο οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται από τις Αρχές να αποθηκεύσουν τρόφιμα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας όσο διαρκεί το επικίνδυνο ψύχος.