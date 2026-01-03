Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι

Το φαινόμενο της «ψυχρής λίμνης» προκάλεσε χιονοπτώσεις ρεκόρ στην περιοχή Σύρακιουζ πριν από τρεις ημέρες και πλέον χτυπά την κομητεία Όσγουεγκο. Η «Ψυχρή Λίμνη», ως όρος της «δυναμικής μετεωρολογίας», χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια αποκομμένη μάζα ψυχρών αερίων μαζών στα μεσαία στρώματα της τροπόσφαιρας, σε ύψος 5-6 χλμ. πάνω από την επιφάνεια, που δημιουργεί βαρομετρικά χαμηλά στην επιφάνεια.

Intense lake effect snow is piling up across the Oswego, New York area, burying cars, stranding vehicles, and leaving even a plow truck stuck as rescues efforts continue. pic.twitter.com/5wuu9cT7DT — AccuWeather (@accuweather) January 2, 2026

Από την Πρωτοχρονιά έχουν πέσει έως και 1,5 μέτρα χιόνι σε αρκετές πόλεις της κομητείας Όσγουεγκο, και συνεχίζει να χιονίζει. Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει και οι κάτοικοι έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους. Οι πόλεις Πουλάσκι, Σάντι Κρικ και Όργουελ φαίνεται να έχουν πληγεί περισσότερο. Ορισμένες τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι περισσότεροι πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ρίνγκολντ δεν μπορούν να βγουν από τις αυλές τους, ενώ οι δύο πυροσβέστες που κατάφεραν να βγουν δεν μπόρεσαν να βγάλουν το όχημα, επειδή 1 έως 1,5 μέτρο χιονιού μπλόκαρε τις πόρτες του γκαράζ, σύμφωνα με τον Τζάστιν Κρόουλ, Α’ βοηθό αρχηγού.

«Είναι μια δύσκολη περίοδος για τις εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Κρόουλ. «Αυτό το χιόνι που μας πλήττει, απλώς προσθέτει επιπλέον άγχος». Χιόνιζε έντονα όλη τη νύχτα και μέχρι σήμερα το πρωί. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προέβλεψε χιονοπτώσεις 7,5 έως 12,5 εκατοστά την ώρα.

White-out conditions in Brewerton, NY right now. Roads are completely snow-packed and visibility is near zero. The pavement has effectively disappeared near the Oswego County line. 🎥 511NY #nywx #lakeeffect pic.twitter.com/SmiAxe9pbY — YallBot (@OfficialYallbot) January 2, 2026

Οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους από το χιόνι

Οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι να αντιμετωπίζουν έντονη χιονόπτωση σε μια περιοχή όπου συνήθως το χειμώνα πέφτουν 6 μέτρα ή και περισσότερα χιόνια. Ωστόσο, ο τεράστιος όγκος χιονιού που πέφτει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι δύσκολος ακόμη και για τους μόνιμους κατοίκους που μένουν πολλά χρόνια στην περιοχή.

«Το έχουμε ξαναζήσει, αλλά δεν έχουμε δει τέτοια χιονόπτωση εδώ και πολύ καιρό», είπε η Τζεν Χάρβι, η οποία έπρεπε να καθαρίσει 1,20 μέτρα χιόνι από την είσοδο του σπιτιού της για να μπορέσει να φτάσει στο εστιατόριο του οποίου είναι συνιδιοκτήτρια.

Σήμερα ενδέχεται να πέσει επιπλέον χιόνι ύψους 30-90 εκατοστών, καθώς οι άνεμοι που φυσούν από τα δυτικά μεταφέρουν υγρασία από τη λίμνη Οντάριο και την αφήνουν στην κρύα πλαγιά του οροπεδίου Tug Hill. Έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για χειμερινή καταιγίδα για τις κομητείες Όσγουεγκο, Λιούις και Τζέφερσον.

Η κοντινή Πυροσβεστική Υπηρεσία Lacona κατάφερε να συγκεντρώσει ένα πλήρωμα σε περίπτωση που χρειαστεί πυροσβεστικό όχημα, αλλά οι υπόλοιποι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, είπε ο υπολοχαγός Connor Rowell.

Ο Rowell είπε ότι πολλές από τις κλήσεις που δέχτηκε σήμερα αφορούσαν συναγερμούς μονοξειδίου του άνθρακα. Οι εξωτερικοί αγωγοί μπορεί να μπλοκαριστούν από το χιόνι, προκαλώντας επικίνδυνη συσσώρευση μονοξειδίου του άνθρακα τόσο σε κατοικίες όσο και σε εμπορικά κτίρια.