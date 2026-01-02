Η Ελλάδα στα λευκά: Υπέροχες εικόνες από την πρώτη μέρα του 2026

Η πρώτη μέρα του χρόνου, έφερε μαζί της εικόνες βγαλμένες από καρτ ποστάλ, με τον χειμώνα να κάνει αισθητή την παρουσία του σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Κρήτη, τα ορεινά «ντύθηκαν» στα λευκά από τις πρώτες ώρες του νέου έτους, με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στα πολύ ορεινά σημεία του νησιού, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.

Για πολλούς, η ημέρα αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για οικογενειακές εξορμήσεις στα βουνά, παιχνίδια στο χιόνι και βόλτες μέσα σε ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό. Άλλοι, προτίμησαν να απολαύσουν το θέαμα από απόσταση, απαθανατίζοντας τα χιονισμένα βουνά μέσα από φωτογραφίες.

Όπως ήταν φυσικό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από εικόνες, είτε από κοντά είτε από μακριά, αποτυπώνοντας τη μαγεία της πρώτης ημέρας του χρόνου.

Την ίδια στιγμή, Λήμνος, Τήνος, Νάξος, Θάσος και Σαμοθράκη βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις για χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Στην Τήνο, χωριά όπως ο Αρνάδος, ο Τριαντάρος, τα Δυο Χωριά, ο Φαλατάδος, η Στενή, ο Κέχρος και η Μέση ξημέρωσαν με χιόνι, ενώ στα χαμηλότερα υψόμετρα και στην πόλη επικράτησε χιονόνερο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν και οι εικόνες από τη Νάξο, όπου σημειώθηκαν πυκνές χιονοπτώσεις και χιονόστρωση, αλλά και από τη Λήμνο, με το χιόνι να φτάνει μέχρι το λιμάνι, δημιουργώντας ένα σπάνιο και μαγευτικό θέαμα. Χιόνια καταγράφηκαν επίσης στη Σαμοθράκη και στα ορεινά της Θάσου, με το ψύχος να παραμένει έντονο.

* Πηγή: Πατρίς