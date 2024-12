Από το 1985 και κάθε χρόνο για τέσσερις εβδομάδες, η πόλη Χαρμπίν στη βορειοανατολική Κίνα φιλοξενεί το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Πάγου και Χιονιού.

Φέτος άνοιξε τις πύλες του το 40ο Φεστιβάλ και υποδέχτηκε, όπως κάθε χρόνο, χιλιάδες επισκέπτες, ντόπιους και μη.

Η Χαρμπίν είναι γνωστή για τους μεγάλους χειμώνες της και τις θερμοκρασίες υπό του μηδέν που δημιουργούν το καταλληλότερο περιβάλλον για τη φιλοξενία του εντυπωσιακού φεστιβάλ.

Τι κι αν η θερμοκρασία πέφτει στους -25°C, η συμμετοχή στο φεστιβάλ είναι τεράστια.

Στην έκταση των 810.000 τετραγωνικών μέτρων απλώνονται τεράστια παλάτια από πάγο μέχρι και λούνα παρκ.

❄Calling all winter lovers!

✨Did you know there’s another magical ice and snow world beyond Harbin?

🎆Fireworks illuminated the sky to celebrate the opening of Changchun Ice and Snow New World in northeast China’s Jilin Province.#ChinaTravelpic.twitter.com/mabo0wi0SR

— Chinese Consulate General in Vancouver (@ChinainVan) December 23, 2024