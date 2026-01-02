newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
Ολλανδία: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ – Χιόνι και παγετός
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 19:40

Ολλανδία: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ – Χιόνι και παγετός

Μεγάλα προβλήματα στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία εξαιτίας της κακοκαιρίας. Αναμένεται να αυξηθούν το Σάββατο.

Κακοκαιρία με χιόνια και παγετό πλήττει την Ολλανδία, με αποτέλεσμα το Διεθνές Αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ να ακυρώνει πτήσεις.

Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο έχουν ήδη ακυρωθεί. Επίσης, η διοίκηση του αεροδρομίου αναμένει ότι εκατοντάδες πτήσεις θα ακυρωθούν αύριο Σάββατο λόγω χιονιού και παγετού.


Σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ, ο αριθμός των ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Σχίπχολ διαρκώς αυξάνεται από το πρωί της Παρασκευής. Μέχρι νωρίς το απόγευμα εκατοντάδες πτήσεις είχαν επηρεαστεί από την κακοκαιρία στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ.

Ποιες εταιρείες επηρεάζονται

Όπως έγινε γνωστό, η KLM αναγκάστηκε να ακυρώσει δεκάδες πτήσεις. Άλλες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Air France και easyJet, έχουν επίσης αφαιρέσει πτήσεις από τα προγράμματά τους. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός πτήσεων παρουσιάζει καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου, η Transavia πιθανόν να συνεχίσει όλες τις δραστηριότητές της. Το ίδιο ισχύει και για την Corendon και την TUI.

Οι ολλανδικές αρχές καλούν τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες και να παρακολουθούν τις πληροφορίες, πριν ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ.

Άλλα ολλανδικά αεροδρόμια

Την ίδια ώρα, άλλα αεροδρόμια, όπως του Αϊντχόφεν και της Χάγης δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στο αεροδρόμιο του Χρόνινγκεν, μόνο μια πτήση αναχώρησε με καθυστέρηση.

Προβλήματα και στους δρόμους

Το πρώτο χιόνι της νέας χρονιάς στην Ολλανδία έχει προκαλέσει προβλήματα και στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολλοί δρόμοι είναι ολισθηροί με αποτέλεσμα να σημειώνονται ουρές αυτοκινήτων και καθυστερήσεις.

Η χιονόπτωση και ο παγετός αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

