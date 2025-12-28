Η σφοδρή χιονόπτωση στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ έθεσε σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις ενώ χάος έχει προκληθεί στα αεροδρόμια με χιλιάδες πτήσεις να έχουν ακυρωθεί.

Στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης το ύψος του χιονιού έφτασε τα έντεκα εκατοστά χιονιού, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ σε άλλα μέρη της πολιτείας το χιόνι έφτασε έως και τα 7,5 εκατοστά, δήλωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

Ακύρωση χιλιάδων πτήσεων

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις την ώρα που κορυφώνεται η κίνηση λόγω των εορτών.

Οι επιβάτες αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, καθώς περίπου 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ολόκληρη τη βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ την Παρασκευή.

A powerful winter storm has disrupted one of the busiest travel weekends of the year in New York City and northeastern US. More than 1,000 flights have been cancelled or delayed due to snow. Read more: https://t.co/mPDKWi4zRw pic.twitter.com/y487ivCtOq — Sky News (@SkyNews) December 27, 2025

Συνολικά 14.000 πτήσεις εσωτερικού ακυρώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Τα αεροδρόμια John F. Kennedy International, Newark Liberty International και LaGuardia εξέδωσαν προειδοποιήσεις για χιόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας ότι οι καιρικές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω διαταραχές στις πτήσεις.

Ο αντίκτυπος του κύματος ψύχους έχει γίνει αισθητός σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα.

Το Σαν Φρανσίσκο και το Ορλάντο αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στα ταξίδια. Εκατοντάδες καθυστερήσεις πτήσεων έχουν επίσης σημειωθεί σε αεροδρόμια της Φλόριντα, σύμφωνα με το NBC News.