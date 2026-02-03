Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών, Κρίστι Νόεμ, από εδώ και μπρος όλοι οι πράκτορες που δρουν στη Μινεάπολη θα είναι εφοδιασμένοι με κάμερα στην στολή τους. Η υπουργός του Department of Homeland Security – DHS, το αντίστοιχο του υπουργείου Εσωτερικών, ανέφερε πως μίλησε με τον «Τσάρο των Συνόρων» Τομ Χόμαν και με τους διευθυντές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής και της Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία – CBP.

Η Νόεμ ανέφερε πως μόλις τα απαιτούμενα κονδύλια γίνουν διαθέσιμα, το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα και θα αφορά όλους τους πράκτορες που δρουν υπό την επίβλεψη του υπουργείου Εσωτερικών. Κλείνοντας τον μήνυμά της, η υπουργός ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας την κυβέρνηση Τραμπ ως την «κυβέρνηση με την περισσότερη διαφάνεια στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Στη Μινεάπολη έχουν πεθάνει δύο διαδηλωτές τον τελευταίο μήνα από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων.

I just spoke with @RealTomHoman @ICEDirector @CBPCommissioner. Effective immediately we are deploying body cameras to every officer in the field in Minneapolis. As funding is available, the body camera program will be expanded nationwide. We will rapidly acquire and deploy body… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 2, 2026

Η ανακοίνωση της Κρίστι Νόεμ για τις κάμερες

«Μόλις μίλησα με τους Τομ Χόμαν, τον διευθυντή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής και τον επίτροπο της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας

Από σήμερα, εγκαθιστούμε κάμερες σώματος σε όλους τους αστυνομικούς που υπηρετούν στο Μινεάπολις.

Όταν θα διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια, το πρόγραμμα εγκατάστασης καμερών σώματος θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Θα προμηθευτούμε και θα εγκαταστήσουμε γρήγορα κάμερες σώματος στις αστυνομικές δυνάμεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κυβέρνηση με την περισσότερη διαφάνεια στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ευχαριστούμε πρόεδρε των ΗΠΑ Τραμπ.

Ας κάνουμε ξανά την Αμερική ασφαλή»