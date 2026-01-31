Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE

Δικαστής απέρριψε το αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής παύσης των επιχειρήσεων καταστολής της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη. Την αγωγή κατά της ICE είχαν καταθέσει πολιτειακοί αξιωματούχοι, οι οποίοι κατήγγειλαν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες για εκτεταμένες παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων.

Η δικαστής Κέιτ Μενέντες δήλωσε ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Μινεσότα κατέδειξε με σαφήνεια ότι οι τακτικές πρακτόρων μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων πυροβολισμών και αποδείξεων για αναγνωρίσεις με βάση φυλετικά χαρακτηριστικά, έχουν «βαθιές και ακόμη και οδυνηρές συνέπειες για την Πολιτεία της Μινεσότα, την Μινεάπολη και τους κατοίκους της Μινεσότα».

Ωστόσο, έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει μια τέτοια προσωρινή εντολή. Τόνισε επίσης πως ένα ομοσπονδιακό εφετείο ανέτρεψε πρόσφατα μια άλλη δικαστική εντολή για περιορισμό των αλληλεπιδράσεων της ICE με διαδηλωτές στη Μινεσότα.

Απογοήτευση

Η αγωγή είχε στόχο να μπλοκάρει ή να περιορίσει την επιχείρηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, που έχει στείλει χιλιάδες πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη-Σεντ Πολ. Οι ενέργειες των πρακτόρων πυροδότησαν διαδηλώσεις που διαρκούν εβδομάδες. Επίσης, οδήγησαν στις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο δήμος της Μινεάπολης είναι ένας από τους ενάγοντες. Ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, τον οποίο έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απογοητευμένος από την απόφαση, αλλά τόνισε ότι δεν θα σταματήσει τις νομικές ενέργειες.

«Αυτή η απόφαση δεν αλλάζει αυτά που έχουν βιώσει οι άνθρωποι εδώ. Φόβο, αναστάτωση και ζημιά που προκλήθηκε από μια ομοσπονδιακή επιχείρηση που δεν ανήκε ποτέ στη Μινεάπολη εξαρχής», δήλωσε ο δήμαρχος Φρέι σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά της, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, σε ανάρτηση στο X, χαιρέτισε αμέσως την απόφαση κάνοντας λόγο για «τεράστια νομική νίκη». Και σημείωσε ότι η δικαστής που εξέδωσε την απόφαση είχε διοριστεί από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ – από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη – αποφάσισαν αποχή με αίτημα την απόσυρση του ICE από τη Μινεάπολη. Κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί σε όλη τη χώρα.

Η πανεθνική ημέρα διαμαρτυρίας ήρθε εν μέσω διφορούμενων μηνυμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το αν θα αποκλιμακώσει τις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη. Ήδη έχουν αποσταλεί 3.000 άνδρες στην περιοχή, οι οποίοι περιπολούν στους δρόμους οπλισμένοι, δύναμη πενταπλάσια αυτής της πολιτειακής αστυνομίας.