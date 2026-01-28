«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, «παίζει με τη φωτιά», καθώς οι εντάσεις με την ICE παραμένουν στην πόλη.

«Παραδόξως, ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι μόλις δήλωσε ότι «η Μινεάπολη δεν εφαρμόζει και δεν θα εφαρμόσει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί μετανάστευσης», έγραψε ο Τραμπ στο TRUTH Social.

«Αυτό μετά από μια πολύ καλή συζήτηση μαζί του. Μπορεί κάποιος από το στενό του περιβάλλον να του εξηγήσει ότι αυτή η δήλωση αποτελεί πολύ σοβαρή παραβίαση του νόμου και ότι ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ!»

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε μόλις μία ημέρα αφότου ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κυβέρνησή του θα «χαλαρώσει λίγο» την παρουσία της στη Μινεάπολη, μια πόλη που τις τελευταίες εβδομάδες έχει βρεθεί στο επίκεντρο κοινωνικών αναταραχών και πολιτικής σύγκρουσης.

Πιο στοχευμένες επιχειρήσεις, αλλά χωρίς αποκλιμάκωση

Παρατηρητές και ακτιβιστές που παρακολουθούν τις κινήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ανέφεραν ότι τις τελευταίες 24 ώρες οι επιχειρήσεις φαίνεται να ήταν λιγότερο μαζικές και πιο στοχευμένες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, οι πράκτορες επικεντρώνονται πλέον στην αναζήτηση συγκεκριμένων ατόμων, αποφεύγοντας τις τυχαίες προσαγωγές που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Την Τετάρτη, πράκτορες της ICE εμφανίστηκαν σε διάφορες γειτονιές της πόλης σε μικρές ομάδες, φτάνοντας με καραβάνια τριών οχημάτων και συνολικά έξι έως οκτώ άτομα.

Χτυπούσαν πόρτες σπιτιών και επιχειρήσεων, έλεγχαν τον χώρο και αποχωρούσαν όταν δεν εντόπιζαν το άτομο που αναζητούσαν.

Αντίθετα, τις προηγούμενες εβδομάδες, οι ίδιες δυνάμεις είχαν κατηγορηθεί ότι σταματούσαν τυχαία περαστικούς και απαιτούσαν αποδείξεις νόμιμης διαμονής, πρακτική που εξόργισε κατοίκους και οδήγησε σε συγκρούσεις με διαδηλωτές.

Trump secured the border. Don’t let Minnesota overshadow that. If Trump hits pause on ICE and immigration operations in Minneapolis, he’ll be taking the upper hand – something Walz and other state officials have proven incapable of doing.https://t.co/MJGHzBLoMQ — The Silent Majority (@siIentmajority) January 28, 2026

Αλλαγή προσώπων στην ηγεσία των επιχειρήσεων

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Τομ Χόμαν, γνωστός ως «τσάρος των συνόρων», αναλαμβάνει τη διαχείριση των επιχειρήσεων στη Μινεάπολη, αντικαθιστώντας τον αξιωματούχο της Συνοριακής Φρουράς Γκρέγκορι Μποβίνο. Οι επιθετικές τακτικές του τελευταίου είχαν προκαλέσει έντονη κριτική, ακόμη και εντός πολιτικών κύκλων.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η άφιξη του Χόμαν σηματοδοτεί επιστροφή σε πιο «παραδοσιακές» στοχευμένες επιχειρήσεις, αν και παραμένει ασαφές αν αυτή η αλλαγή θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση, σε μια πόλη όπου οι συγκρούσεις μεταξύ πρακτόρων και διαδηλωτών είναι πλέον συχνό φαινόμενο.

Η δυσκολία καταγραφής των επιδρομών

Η ακριβής έκταση των επιχειρήσεων παραμένει άγνωστη, καθώς οι ομοσπονδιακές αρχές δεν δημοσιοποιούν σχετικά στοιχεία.

Παράλληλα, εθελοντές που παρακολουθούν τις κινήσεις των οχημάτων της ICE και της Συνοριακής Φρουράς αναφέρουν ότι τα δίκτυα επικοινωνίας τους έχουν κατακερματιστεί σε μικρές, τοπικές ομάδες, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση πρακτόρων.

«Σίγουρα αλλάζουν τοποθεσία», δήλωσε μία παρατηρήτρια της ICE στη νότια Μινεάπολη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι προσωρινές παύσεις στις επιχειρήσεις γίνονται ώστε να μειώνεται η επαγρύπνηση των κατοίκων.

Άλλοι παρατηρητές, επίσης εμφανίζονται επιφυλακτικοί, θεωρώντας ότι η αλλαγή ρητορικής δεν συνεπάγεται ουσιαστική μείωση των συλλήψεων ή της βίας.

An NPR reporter documents living in Minneapolis as a resident : NPRhttps://t.co/qsZ7UipHWD — Fermata/Nin (@fermata_nin) January 28, 2026

Οι δολοφονίες που κλονίζουν την κυβέρνηση Τραμπ

Καθοριστικό ρόλο στην πολιτική κρίση παίζει η δολοφονία του 37χρονου νοσοκόμου Άλεξ Πρέτι κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων το Σάββατο.

Παρότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι τον κατηγόρησαν αρχικά ότι απειλούσε αστυνομικούς, βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters έδειξε ότι κρατούσε μόνο το κινητό του τηλέφωνο τη στιγμή που ακινητοποιήθηκε και πυροβολήθηκε στην πλάτη.

Η υπόθεση, σε συνδυασμό με προηγούμενη θανατηφόρα ενέργεια πράκτορα της ICE, έχει οδηγήσει ακόμη και Ρεπουμπλικάνους βουλευτές να ζητούν ανεξάρτητες έρευνες. Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ αναγνώρισε ότι ενδέχεται να μην τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, παρότι αρχικά είχε χαρακτηρίσει τον Πρέτι «δολοφόνο» και «τρομοκράτη».

Η Μινεάπολη παραμένει σημείο σύγκρουσης ανάμεσα στην ομοσπονδιακή εξουσία και τις τοπικές αρχές, με το ερώτημα της λογοδοσίας και της χρήσης βίας να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής συζήτησης.