Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;

Πώς μπορεί κάποιος να πολιτεύεται, να εκπροσωπεί νομικά έναν πράκτορα μιας υπηρεσίας που πυροβολεί πολίτες στους δρόμους και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρήσει μια εικόνα αντιρατσιστή και υπέρμαχου δικαιωμάτων; Ο δικηγόρος στη Μινεάπολη Κρις Μέιντελ, είναι ένα από τα τραγικά πρόσωπα των ημερών στις ΗΠΑ.

Όταν ο Μέιντελ κατέβηκε ως υποψήφιος Ρεπουμπλικανός την 1η Δεκεμβρίου, για τη θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, οι Ρεπουμπλικανοί έβλεπαν μια καλή προοπτική να κερδίσουν την πρώτη τους νίκη σε επίπεδο πολιτείας μετά από 20 χρόνια.

Ο Μέιντελ αυτοπαρουσιάστηκε ως ο κατάλληλος άνθρωπος για τη στιγμή, προβάλλοντας την 30ετή καριέρα του στην αντιμετώπιση εταιρικής διαφθοράς, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Wall Street Journal που ανέδειξε την υπόθεσή του. Σε προεκλογική διαφήμιση, πρώην πράκτορες της IRS και του FBI τον περιέγραφαν ως τον καταλληλότερο υποψήφιο για την καταπολέμηση της απάτης.

Δεν μπορώ να κοιτάξω τις κόρες μου στα μάτια και να τους πω ότι κατεβαίνω ως Ρεπουμπλικανός, όταν σταματούν Ισπανούς και Ασιάτες λόγω του χρώματος του δέρματός τους και της εμφάνισής τους

Μετά από θητείες στο εταιρικό δίκαιο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανέλαβε μεγάλες και γνωστές υποθέσεις με μίζες πολλών εκατομμυρίων και καταγγελίες για παράνομες προεκλογικές συνεισφορές.

Παρότι έκανε εκστρατεία προβάλλοντας το έργο του κατά της απάτης, πολλές από τις μεγαλύτερες υποθέσεις του αφορούσαν την υπεράσπιση στελεχών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Το σκηνικό αλλάζει

Στις αρχές Ιανουαρίου όμως, επικαλούμενη υποθέσεις απάτης, η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε χιλιάδες ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη και τη γύρω περιοχή. Στις 7 Ιανουαρίου, ο πράκτορας της ICE, Τζόναθαν Ρος σκότωσε εν ψυχρώ τη Νικόλ Γκουντ.

Τότε ο πολιτευόμενος νομικός πήρε μια απόφαση που σόκαρε το ίδιο του το δικηγορικό γραφείο: Προσέφερε νομική υποστήριξη στον Ρος αφιλοκερδώς.

Όπως αναφέρει η The Wall Street Journal, ο λόγος που το έκανε ήταν για να υπηρετήσει τη δέουσα διαδικασία, επικρίνοντας αυτό που θεώρησε βιαστική καταδίκη. Λίγο μετά την ανάληψη της υπόθεσης, ανάρτησε φωτογραφία του στο X φορώντας μπλουζάκι του Τζον Άνταμς, μαζί με άρθρο για τον δεύτερο πρόεδρο των ΗΠΑ που είχε υπερασπιστεί Βρετανούς στρατιώτες.

Παρότι ο Μέιντελ εκπροσωπεί τον Ρος, ο πράκτορας της ICE δεν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες ή αστική αγωγή. Ο δικηγόρος τον βοηθά να πλοηγηθεί στη διαδικασία παροχής νομικής εκπροσώπησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο βασικός δικηγόρος της οικογένειας Γκουντ εκπροσώπησε και την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ και δήλωσε στη Journal ότι αναμένει να καταθέσει αγωγή.

Μετά και τη δολοφονία και του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, όμως, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ο Μέιντελ, έθεσε τέρμα στην πολιτική του καριέρα με ένα ηχογραφημένο μήνυμα, λέγοντας ότι αποσύρεται.

Το πράγμα ξέφυγε

Αν και ο Μέιντελ υποστηρίζει τον στόχο της Επιχείρησης Metro Surge να απελάσει «τους χειρότερους των χειρότερων», είδε στην πορεία ότι η αποστολή έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τον δηλωμένο της σκοπό, που ήταν οι «πραγματικές απειλές για τη δημόσια ασφάλεια».

Ανέφερε ότι ο ίδιος είχε ακούσει προσωπικά από τοπικούς αστυνομικούς ισπανικής και ασιατικής καταγωγής ότι είχαν ελεγχθεί από την ICE.

«Αμερικανοί πολίτες, ιδιαίτερα άνθρωποι άλλου χρώματος, ζουν με φόβο. Αμερικανοί πολίτες κουβαλούν χαρτιά για να αποδείξουν την υπηκοότητά τους», είπε. «Αυτό είναι λάθος».

«Δεν μπορώ να κοιτάξω τις κόρες μου στα μάτια και να τους πω ότι κατεβαίνω ως Ρεπουμπλικανός, όταν σταματούν Ισπανούς και Ασιάτες λόγω του χρώματος του δέρματός τους και της εμφάνισής τους», δήλωσε στη Wall Street Journal. «Δεν κατέβηκα γι’ αυτό.»

«Ο Μέιντελ συγκαταλέγεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό συντηρητικών που προσπαθούν να ισορροπήσουν αντικρουόμενες οπτικές» αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα. «Υποστηρίζει την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, αλλά απορρίπτει τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να το πετύχει. Είναι από τους πρώτους Ρεπουμπλικανούς που το λένε αυτό ανοιχτά».

Στο δεκάλεπτο βίντεο, ο Μέιντελ εξηγεί ότι οι ακραίες πολιτικές του κόμματός του έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο να ψηφίσει κανείς τους Ρεπουμπλικάνους. Ο ίδιος μάλιστε έχει στηρίξει οικονομικά και Δημοκρατικούς. «Πάνω απ’ όλα είμαι πραγματιστής», είπε. «Η πραγματικότητα είναι ότι οι εθνικοί Ρεπουμπλικανοί έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατο για έναν Ρεπουμπλικανό να κερδίσει μια εκλογή σε επίπεδο πολιτείας στη Μινεσότα.»

Πολλοί Ρεπουμπλικανοί της Μινεσότα συμφωνούν, σύμφωνα με την Πρέγια Σάμσουνταρ, επικεφαλής επικοινωνίας της ρεπουμπλικανικής εταιρείας στρατηγικής K2 & Co., η οποία είχε εργαστεί στο παρελθόν για τον Τραμπ στην Εθνική Ρεπουμπλικανική Επιτροπή.

Η Σάμσουνταρ δήλωσε ότι την ανησυχεί έντονα η εκστρατεία της ICE, τόσο ως άτομο -η μητέρα της, που μετανάστευσε νόμιμα, άρχισε να κουβαλά το διαβατήριό της στη δουλειά- όσο και ως επαγγελματία που ζει συμβουλεύοντας ρεπουμπλικανικές καμπάνιες. Είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της έχουν γεμίσει με συντηρητικούς γνωστούς που εκφράζουνε αγανάκτηση για όσα συμβαίνουν στη Μινεάπολη.

Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι συντηρητικοί φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά…