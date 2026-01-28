newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;
Κόσμος 28 Ιανουαρίου 2026, 13:20

Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;

«Υποστηρίζει την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, αλλά απορρίπτει τις μεθόδους (ICE) που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να το πετύχει. Είναι από τους πρώτους Ρεπουμπλικανούς που μιλάνε ανοιχτά»

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Spotlight

Πώς μπορεί κάποιος να πολιτεύεται, να εκπροσωπεί νομικά έναν πράκτορα μιας υπηρεσίας που πυροβολεί πολίτες στους δρόμους και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρήσει μια εικόνα αντιρατσιστή και υπέρμαχου δικαιωμάτων; Ο δικηγόρος στη Μινεάπολη Κρις Μέιντελ, είναι ένα από τα τραγικά πρόσωπα των ημερών στις ΗΠΑ.

Όταν ο Μέιντελ κατέβηκε ως υποψήφιος Ρεπουμπλικανός την 1η Δεκεμβρίου, για τη θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, οι Ρεπουμπλικανοί έβλεπαν μια καλή προοπτική να κερδίσουν την πρώτη τους νίκη σε επίπεδο πολιτείας μετά από 20 χρόνια.

Ο Μέιντελ αυτοπαρουσιάστηκε ως ο κατάλληλος άνθρωπος για τη στιγμή, προβάλλοντας την 30ετή καριέρα του στην αντιμετώπιση εταιρικής διαφθοράς, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Wall Street Journal που ανέδειξε την υπόθεσή του. Σε προεκλογική διαφήμιση, πρώην πράκτορες της IRS και του FBI τον περιέγραφαν ως τον καταλληλότερο υποψήφιο για την καταπολέμηση της απάτης.

Δεν μπορώ να κοιτάξω τις κόρες μου στα μάτια και να τους πω ότι κατεβαίνω ως Ρεπουμπλικανός, όταν σταματούν Ισπανούς και Ασιάτες λόγω του χρώματος του δέρματός τους και της εμφάνισής τους

Μετά από θητείες στο εταιρικό δίκαιο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανέλαβε μεγάλες και γνωστές υποθέσεις με μίζες πολλών εκατομμυρίων και καταγγελίες για παράνομες προεκλογικές συνεισφορές.

Παρότι έκανε εκστρατεία προβάλλοντας το έργο του κατά της απάτης, πολλές από τις μεγαλύτερες υποθέσεις του αφορούσαν την υπεράσπιση στελεχών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Το σκηνικό αλλάζει

Στις αρχές Ιανουαρίου όμως, επικαλούμενη υποθέσεις απάτης, η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε χιλιάδες ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη και τη γύρω περιοχή. Στις 7 Ιανουαρίου, ο πράκτορας της ICE, Τζόναθαν Ρος σκότωσε εν ψυχρώ τη Νικόλ Γκουντ.

Τότε ο πολιτευόμενος νομικός πήρε μια απόφαση που σόκαρε το ίδιο του το δικηγορικό γραφείο: Προσέφερε νομική υποστήριξη στον Ρος αφιλοκερδώς.

Όπως αναφέρει η The Wall Street Journal, ο λόγος που το έκανε ήταν για να υπηρετήσει τη δέουσα διαδικασία, επικρίνοντας αυτό που θεώρησε βιαστική καταδίκη. Λίγο μετά την ανάληψη της υπόθεσης, ανάρτησε φωτογραφία του στο X φορώντας μπλουζάκι του Τζον Άνταμς, μαζί με άρθρο για τον δεύτερο πρόεδρο των ΗΠΑ που είχε υπερασπιστεί Βρετανούς στρατιώτες.

Παρότι ο Μέιντελ εκπροσωπεί τον Ρος, ο πράκτορας της ICE δεν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες ή αστική αγωγή. Ο δικηγόρος τον βοηθά να πλοηγηθεί στη διαδικασία παροχής νομικής εκπροσώπησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο βασικός δικηγόρος της οικογένειας Γκουντ εκπροσώπησε και την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ και δήλωσε στη Journal ότι αναμένει να καταθέσει αγωγή.

Μετά και τη δολοφονία και του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, όμως, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ο Μέιντελ, έθεσε τέρμα στην πολιτική του καριέρα με ένα ηχογραφημένο μήνυμα, λέγοντας ότι αποσύρεται.

Το πράγμα ξέφυγε

Αν και ο Μέιντελ υποστηρίζει τον στόχο της Επιχείρησης Metro Surge να απελάσει «τους χειρότερους των χειρότερων», είδε στην πορεία ότι η αποστολή έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τον δηλωμένο της σκοπό, που ήταν οι «πραγματικές απειλές για τη δημόσια ασφάλεια».

Ανέφερε ότι ο ίδιος είχε ακούσει προσωπικά από τοπικούς αστυνομικούς ισπανικής και ασιατικής καταγωγής ότι είχαν ελεγχθεί από την ICE.

«Αμερικανοί πολίτες, ιδιαίτερα άνθρωποι άλλου χρώματος, ζουν με φόβο. Αμερικανοί πολίτες κουβαλούν χαρτιά για να αποδείξουν την υπηκοότητά τους», είπε. «Αυτό είναι λάθος».

«Δεν μπορώ να κοιτάξω τις κόρες μου στα μάτια και να τους πω ότι κατεβαίνω ως Ρεπουμπλικανός, όταν σταματούν Ισπανούς και Ασιάτες λόγω του χρώματος του δέρματός τους και της εμφάνισής τους», δήλωσε στη Wall Street Journal. «Δεν κατέβηκα γι’ αυτό.»

«Ο Μέιντελ συγκαταλέγεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό συντηρητικών που προσπαθούν να ισορροπήσουν αντικρουόμενες οπτικές» αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα. «Υποστηρίζει την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, αλλά απορρίπτει τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να το πετύχει. Είναι από τους πρώτους Ρεπουμπλικανούς που το λένε αυτό ανοιχτά».

Στο δεκάλεπτο βίντεο, ο Μέιντελ εξηγεί ότι οι ακραίες πολιτικές του κόμματός του έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο να ψηφίσει κανείς τους Ρεπουμπλικάνους. Ο ίδιος μάλιστε έχει στηρίξει οικονομικά και Δημοκρατικούς. «Πάνω απ’ όλα είμαι πραγματιστής», είπε. «Η πραγματικότητα είναι ότι οι εθνικοί Ρεπουμπλικανοί έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατο για έναν Ρεπουμπλικανό να κερδίσει μια εκλογή σε επίπεδο πολιτείας στη Μινεσότα.»

Πολλοί Ρεπουμπλικανοί της Μινεσότα συμφωνούν, σύμφωνα με την Πρέγια Σάμσουνταρ, επικεφαλής επικοινωνίας της ρεπουμπλικανικής εταιρείας στρατηγικής K2 & Co., η οποία είχε εργαστεί στο παρελθόν για τον Τραμπ στην Εθνική Ρεπουμπλικανική Επιτροπή.

Η Σάμσουνταρ δήλωσε ότι την ανησυχεί έντονα η εκστρατεία της ICE, τόσο ως άτομο -η μητέρα της, που μετανάστευσε νόμιμα, άρχισε να κουβαλά το διαβατήριό της στη δουλειά- όσο και ως επαγγελματία που ζει συμβουλεύοντας ρεπουμπλικανικές καμπάνιες. Είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της έχουν γεμίσει με συντηρητικούς γνωστούς που εκφράζουνε αγανάκτηση για όσα συμβαίνουν στη Μινεάπολη.

Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι συντηρητικοί φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Φυσικό αέριο
ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

inWellness
inTown
Stream newspaper
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί – Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες
Θολό τοπίο 28.01.26

Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες - Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση τη Βενεζουέλα «εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί»

Αμφιβολίες έχουν οι ΗΠΑ για το κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν πλήρως την Ροντρίγκες με τον Ρούμπιο να επαναφέρει τη στρατιωτική απειλή για τη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ρωσία: Φρικτά βασανιστήρια στον στρατό – Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα
Ασύλληπτη σκληρότητα 28.01.26

Φρικτά βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό - Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα (βίντεο)

Πλάνα δείχνουν δύο στρατιώτες από τη Ρωσία δεμένους στα δέντρα στη γραμμή του Μετώπου να εκλιπαρούν για έλεος την ώρα που οι διοικητές τούς βάζουν χιόνι στο στόμα για να πνίξουν τις κραυγές τους

Σύνταξη
«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά
«Drumul morții» 28.01.26

«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά

Ο DN6 είναι εθνικός δρόμος στη Ρουμανία μήκους 639 χλμ, με μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση - Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη

Σύνταξη
Ιλχάν Ομάρ: Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών διακόπτει την ομιλία της όταν άνδρας της πετά άγνωστο υγρό
Ιλχάν Ομάρ 28.01.26

Άνδρας πέταξε άγνωστη ουσία σε βουλεύτρια των Δημοκρατικών της Μινεάπολης την ώρα ομιλίας εναντίον της ICE

Η Ιλχάν Ομάρ, μουσουλμάνα με καταγωγή από τη Σομαλία, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει γίνει πολλές φορές στόχος του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι
Κόσμος 28.01.26

Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ινδονησία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ
Υπαναχώρηση 28.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ

Ο Μίλερ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, υπαναχωρεί - Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, είχε υπερασπιστεί τους πράκτορες που τον πυροβόλησαν χαρακτηρίζοντας τον 37χρονο, «δυνάμει δολοφόνο»

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας
Επιστήμες 28.01.26

Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας

Το ινδικό υπουργείο διαψεύδει τις αναφορές για πέντε κρούσματα. Παρόλα αυτά, η ανησυχία παραμένει για τον θανατηφόρο ιό, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Σύνταξη
Βόλος: Έκλεισαν τα σχολεία όπου φοιτούν ανήλικοι κρατούμενοι της Κασσαβέτειας μετά τα κρούσματα φυματίωσης
Ελλάδα 28.01.26

Βόλος: Έκλεισαν τα σχολεία όπου φοιτούν ανήλικοι κρατούμενοι της Κασσαβέτειας μετά τα κρούσματα φυματίωσης

Η απόφαση ελήφθη μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας - 34 είναι κρατούμενοι, κυρίως ανήλικοι, και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί σε εξέταση Mantoux

Σύνταξη
Λάρισα: «500 ευρώ ή σε αφήνουν ανάπηρο» – Χτύπησαν 15χρονο που δεν ενέδωσε στην απειλή
Στη Λάρισα 28.01.26

«500 ευρώ ή σε αφήνουν ανάπηρο» - Χτύπησαν 15χρονο που δεν ενέδωσε στην απειλή

Ο ανήλικος από τη Λάρισα δέχτηκε ένα σοκαριστικό τηλεφώνημα, όπου άγνωστοι τον απειλούσαν ότι θα στείλουν άτομα να του κάνουν κακό - Αποφάσισε να μην ενδώσει και τότε του επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τον

Σύνταξη
Το συγκλονιστικό μήνυμα του μικρού Γιαννάκη για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Ο ΠΑΟΚ είναι πρόσωπα, ψυχές»
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Το συγκλονιστικό μήνυμα του μικρού Γιαννάκη για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Ο ΠΑΟΚ είναι πρόσωπα, ψυχές»

«Κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας», αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμα του για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία ο γνωστός οπαδός του Δικεφάλου, Γιάννης Παπαστεφανάκης.

Σύνταξη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Διπλωματία 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας 28.01.26

Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο στη Ρουμανία

Το αεροσκάφος βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας προκειμένου να διατεθεί για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ όταν και εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές

Σύνταξη
Το… τρελό ποσό που ζήτησε η Μπενφίκα από την Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Το… τρελό ποσό που ζήτησε η Μπενφίκα από την Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη (pics)

Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Χιλάλ, ρώτησε τη Μπενφίκα για τη διαθεσιμότητα του Βαγγέλη Παυλίδη και το ποσό που ζήτησαν οι Πορτογάλοι... διέκοψε αμέσως τις επαφές!

Σύνταξη
Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη – Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τη νέα κακοκαιρία
Δείτε χάρτες 28.01.26

Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη - Τι λένε οι μετεωρολόγοι για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Αεροχείμαρρος με δυτική ροή κινεί πολύ γρήγορα τα συστήματα που επηρεάζουν τη Μεσόγειο, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς - Για διαδοχικές κακοκαιρίες με βροχές και καταιγίδες κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν
Θρήνος και οργή 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν

Κάθε νέα μαρτυρία, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες σχετικά με τα συστήματα ασφάλειας στη Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου 5 εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)

Άνοιξαν οι πύλες της Τούμπας και υποδέχονται κόσμο που συρρέει για να τιμήσει τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία - Γραμμή υποστήριξης των οικογενειών δημιούργησε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου
«Δεν είχα ιδέα» 28.01.26

Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αρραβώνα των Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντάβιντ, δεν τραβήχτηκαν την ώρα της πρότασης γάμου, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα
Θρήνος στον ΠΑΟΚ 28.01.26

Τροχαίο στη Ρουμανία - «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα

Οι πολυτραυματίες από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία - δύο 20χρονοι και ένας 28χρονος - παραμένουν αιμοδυναμικά σταθεροί και υπό συνεχή παρακολούθηση, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο