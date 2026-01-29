ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»
Ο Χόμαν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι χρειάζονται «ορισμένες βελτιώσεις» στις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη Μινεάπολη
Η κυβέρνηση Τραμπ θα μειώσει «σύντομα» την ανάπτυξη αστυνομικών μονάδων καταπολέμησης της μετανάστευσης στη Μινεάπολη, όπου 3.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες επιχειρούν εκεί για και εβδομάδες, αλλά η επιχείρηση που έχει φέρει σε αναταραχή την πόλη θα συνεχιστεί, ανακοίνωσε σήμερα ο Τομ Χόμαν, ο λεγόμενος «τσάρος των συνόρων».
«Θα φροντίσουμε να διεξάγουμε στοχευμένες επιχειρήσεις ελέγχου και επαναλαμβάνω: δεν εγκαταλείπουμε σε καμία περίπτωση την αποστολή μας. Απλώς την εκτελούμε πιο έξυπνα», τόνισε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου στη Μινεάπολη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Τομ Χόμαν να αναλάβει τις επιχειρήσεις στη Μινεσότα, απέναντι στο κύμα έντονων συναισθηματικών αντιδράσεων εξαιτίας των θανάτων δυο Αμερικανών πολιτών από πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών στη Μινεάπολη.
Ο Χόμαν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι χρειάζονται «ορισμένες βελτιώσεις» στις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Ο πρόεδρος θέλει να «διορθωθεί» η κατάσταση στη Μινεάπολη, πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι οι πράκτορες που δεν ακολουθούν τους κανόνες «θα τιμωρηθούν».
In Iran they’re using chemical weapons against peaceful protesters. Wait, sorry, no. That’s Minneapolis. pic.twitter.com/IKupuVtGPN
— Mohamad Safa (@mhdksafa) January 26, 2026
Πιθανή μείωση και των πρακτόρων της ICE
Παράλληλα είπε ότι συμφωνίες με πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση της δύναμης της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE). «Πρόκειται για συνεργασία κοινής λογικής που επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που έχουμε εδώ».
Η μητρόπολη του αμερικανικού βορρά παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά τον θάνατο το Σάββατο του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, ενός 37χρονου διαδηλωτή, από πυρά ανδρών της αστυνομίας συνόρων (CBP), μερικές εβδομάδες μετά τον θάνατο της συνομήλικής του Ρενέ Γκουντ, μητέρας τριών παιδιών, από τα πυρά ενός πράκτορα της ICE.
Η αστυνομία των συνόρων ανακοίνωσε πως έθεσε σε διαθεσιμότητα από το Σάββατο δυο πράκτορες που ενέχονται στον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, ο οποίος έγινε στόχος τουλάχιστον 10 πυροβολισμών ενώ ήταν πεσμένος στο έδαφος. Πρόκειται για την «προβλεπόμενη» διαδικασία, διαβεβαίωσε εκπρόσωπός της μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.
