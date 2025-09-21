Σύμφωνα με πληροφορίες, το FBI κατέγραψε τον Τόμ Χόμαν, υπεύθυνο για τα σύνορα του Ντόναλντ Τραμπ, να δέχεται 50.000 δολάρια σε μετρητά από μυστικούς πράκτορες που προσποιούνταν ότι ήταν επιχειρηματίες πέρυσι.

Ρεπορτάζ του MSNBC το Σάββατο αποκαλύπτει ότι οι πράκτορες κατέγραψαν τον Χόμαν, έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές του 2024, να υπόσχεται να βοηθήσει στην εξασφάλιση κυβερνητικών συμβάσεων στον τομέα της ασφάλειας των συνόρων κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Έξι πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στο MSNBC ότι το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης – το οποίο τότε διευθυνόταν από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν – είχαν την πρόθεση να αναβάλουν και να αξιολογήσουν εάν ο Χόμαν θα τήρησε τις υποτιθέμενες υποσχέσεις του μετά τον διορισμό του ως υπεύθυνου για τα σύνορα του Τραμπ.

Ωστόσο, η έρευνα σταμάτησε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ και, σύμφωνα με το MSNBC, τις τελευταίες εβδομάδες, αξιωματούχοι που διορίστηκαν από τον Τραμπ αποφάσισαν να κλείσουν την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πηγές, ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που διορίστηκε από τον Τραμπ χαρακτήρισε την υπόθεση ως έρευνα «Deep State» ή βαθέως κράτους.

Ο διευθυντής του FBI προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους της αρχειοθέτησης

Σε ξεχωριστή δήλωση στο MSNBC, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, και ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, δήλωσαν: «Το θέμα αυτό ξεκίνησε υπό την προηγούμενη κυβέρνηση και υποβλήθηκε σε πλήρη εξέταση από πράκτορες του FBI και εισαγγελείς του υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν βρήκαν αξιόπιστα στοιχεία για οποιαδήποτε εγκληματική πράξη».

Πρόσθεσαν: «Οι πόροι του Υπουργείου πρέπει να παραμείνουν επικεντρωμένοι σε πραγματικές απειλές για τον αμερικανικό λαό, όχι σε αβάσιμες έρευνες. Ως αποτέλεσμα, η έρευνα έχει κλείσει».

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, δήλωσε στο MSNBC ότι η έρευνα ήταν «κατάφωρα πολιτική». Πρόσθεσε ότι ήταν «ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το υπουργείο Δικαιοσύνης του Μπάιντεν χρησιμοποιούσε τους πόρους του για να στοχοποιήσει τους συμμάχους του προέδρου Τραμπ, αντί να ερευνά πραγματικούς εγκληματίες και τα εκατομμύρια παράνομων μεταναστών που πλημμύρισαν τη χώρα μας».

Ο Χόμαν καταγράφηκε σε βίντεο να δέχεται 50.000 δολάρια σε μετρητά σε ένα σημείο συνάντησης στο Τέξας στις 20 Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με μια εσωτερική περίληψη της υπόθεσης που εξέτασε το MSNBC και πηγές που μίλησαν στο μέσο ενημέρωσης.

Πίστευαν πως η καταδίκη του Χόμαν ήταν σίγουρη, αλλά διαψεύστηκαν

Τέσσερις πηγές δήλωσαν στο MSNBC ότι πολλοί ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι είχαν μια ισχυρή ποινική υπόθεση εναντίον του Χόμαν για συνωμοσία με σκοπό τη δωροδοκία. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Χόμαν δεν ήταν δημόσιος λειτουργός τη στιγμή που δέχτηκε τα χρήματα και ο Τραμπ δεν είχε ακόμη γίνει πρόεδρος, οι ενέργειές του δεν πληρούσαν τα κριτήρια για μια τυπική κατηγορία δωροδοκίας.

Οι αξιωματούχοι τελικά αποφάσισαν να συνεχίσουν να παρακολουθούν τον Χόμαν μόλις εντάχθηκε στη δεύτερη προεδρική διοίκηση του Τραμπ. Το MSNBC αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι εξέταζαν τέσσερις πιθανές ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας, της δωροδοκίας και δύο ειδών απάτης, πριν το νέο υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ κλείσει την έρευνα.

Ο Χόμαν, ο οποίος προηγουμένως ήταν αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, διορίστηκε από τον Τραμπ για να διευθύνει αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως το «μεγαλύτερο πρόγραμμα απέλασης» που έχει δει ποτέ οι ΗΠΑ.

Πριν από το διορισμό του ως «τσάρος των συνόρων», ο Χόμαν ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Heritage Foundation, το think tank με έδρα την Ουάσινγκτον που βρίσκεται πίσω από το Project 2025, σύμφωνα με την συμβολή του Guardian. Άλλα μέσα εξηγούν πως θα ήταν ευκολότερη η δίωξη του Χόμαν αν είχε υλοποιήσει την υπόσχεσή του, δίνοντας την ανάθεση έργων για τα οποία φέρεται να υπήρξε δωροληψία στους μυστικούς πράκτορες.

Δεν είναι σαφές αν τα χρήματα θα επιστραφούν στο αμερικανικό δημόσιο.